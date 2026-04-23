Experiment: Který hrad je v Heroes of Might and Magic III nejsilnější?

Otázka stará jako lidstvo samo... Dobře, tak možná jako lidstvo úplně ne, ale minimálně od roku 1999 jsem byl součástí hned několika akademických debat, většinou v nějakém hospodském zařízení nad ránem, o kultovní tahovce Heroes of Might and Magic III. Jablkem sváru na prokletém stromě byly samozřejmě diskuze o tom, který z hradů je ve hře vlastně nejsilnější.
No a kdy jindy než v roce 2026 na tuto věčnou otázku najít odpověď? Příští týden sice vycházejí v předběžném přístupu Heroes of Might and Magic: Olden Era, k „trojkám“ se ale dle mého jasnozřivectví budou lidé a fanoušci vracet ještě dlouhá léta, tak proč konečně nezjistit, které frakci kdysi 3DO při designu nadržovalo, a kdo naopak tahá za kratší provaz?
Podmínky pokusu
Na začátku experimentu je ale třeba nastavit si správné parametry. Pokud se podíváte na současnou kompetitivní scénu, jasně mezi silnějšími hrady dominuje Nekropole díky schopnosti oživovat kostlivce nekromancií. Velmi zvýhodněný je i elementální Soutok a s kartami hodně míchají nové hrady jako Továrna a Val. Často za to mohou přesílené synergie, unikátní stavby v konkrétních biomech na mapě dobrodružství, a taky hrdinové se specifickými schopnostmi. HoMaM 3 jsou zkrátka poměrně komplexní, takže abychom na danou otázku, který hrad je nejsilnější, našli odpověď, musíme hru osekat úplně na dřeň.
Proto se zaměříme pouze na sílu a schopnosti jednotek. A to navíc v kompletní edici hry Heroes of Might and Magic III: Complete. Tedy tak, jak původní tvůrci zamýšleli – bez nových hradů a vyváženějších jednotek, jak je představilo komunitní rozšíření Horn of the Abyss.
V editoru map jsem vytvořil speciální úroveň, kde se střetávají armády frakcí o přibližně podobném počtu jednotek. Vojsko vždy vede hrdina se statistikami útoku, obrany, znalostí a síly kouzel na 1, takže jejich vliv na bojové vlastnosti armády je zanedbatelný, respektive se vynuluje. Dále hrdinové netřímají magickou knihu, takže nemohou v boji čarovat. Vybral jsem navíc takové postavy, které mají specializaci na kouzla, případně na nebojové dovednosti, aby do boje nepromlouvaly například specializace na jednotky, které mohou dávat bonusy do rychlosti, útoku, či obrany. A na závěr vojevůdci nemají ani žádné užitečné sekundární schopnosti, které by do poměřování sil mohly promlouvat.
Dal jsem si taky záležet na tom, aby armády bojovaly na neutrálním, nikoliv domovském terénu, který jednotkám propůjčuje bonus k rychlosti, a tedy k pořadí, kdy se dostanou v boji na řadu. Otěží se v prvním kole vždy chopí umělá inteligence a nechám bitvy rozhodovat automaticky, čili ani element zkušeností a taktiky by neměl hrát roli, protože AI bude prostě hrát na obou stranách hrát stejně mizerně.
Zdaleka nejdůležitější jsou ale samotné počty jednotek. Jak vůbec nastavit armády, aby jejich výsledky měly nějakou vypovídající hodnotu? Je fér dát každému hrdinovi 10 jednotek nejsilnější 7. úrovně a třeba 500 potvor 1. úrovně? Zřejmě ne, respektive počty by musely být mnohem vyváženější, aby nedošlo k přepálení určitých vojáků a zvýhodnění hradů, které mají v dané úrovni silnější jednotky.
Nakonec jsem se rozhodl, že se utkají vždy hrdinové, kteří u sebe mají celou týdenní populaci v plně vyvinutém hradu bez grálu. Co to znamená v praxi? Armády jsou poskládané z takových počtů jednotek, který by se vám v plně vylepšeném městě s bonusy k růstu za citadelu, hrad a obydlí posilující růst jednotek za jeden týden urodily. Přijde mi to jako lépe vypovídající statistika než se vydat cestou nějakých arbitrárních počtů v desítkách, či stovkách exemplářů.
Na závěr podmínek pokusu každý souboj nechám odehrát hned třikrát, aby se odstranily variability, jako je rozestavění terénu v aréně, vliv náhody v podobě morálky, štěstí a efektů jako slepota nebo paralýza. U vítězů pak samozřejmě nezáleží pouze na binární výhře / prohře, ale taky na tom, kolik jednotek v boji ztratili, kdyby případně došlo ke shodě počtu vítězství.
Tipy na vítěze
Než vypustíme psy války, je dobré učinit nějaké ty odhady. Zkušení harcovníci ví, že mezi těmi silnějšími frakcemi najdou lidský Hrad, který takřka nemá slabou jednotku, navíc jejich archandělé patří k nejsilnějším jednotkám vůbec. Samozřejmě hrozivá je taky Věž s trojicí střeleckých jednotek, jimž vévodí titáni.
Za kratší konec asi bude tahat slabší Nekropole – bez tisícovky kostlivců zkrátka nemá moc co nabídnout. Navíc jediná střelecká jednotka v podobě lišajů toho i přes útok s oblastí účinku asi moc nepředvede. Umělá inteligence se často zaměřuje právě na střelecké jednotky, ke kterým se zpravidla dokáže dostat hned v prvním kole. Extrémně silní pánové upírů budou mít problém třeba proti takovému Soutoku, protože z elementálů životadárnou krev k regeneraci nevysajou, i kdyby se na stavěli na svoji popelavou hlavu.