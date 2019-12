Deskovky na Games.cz – ohlédnutí za rokem 2019

Petr Vojtěch vám v rámci svých svérázných videorecenzí představil už pět převážně vážných stolních her – Bloodborne, Detektiv: Po stopách zločinu, Shadows: Amsterdam, Rivalové a Civilization: Nový úsvit. Tentokrát se ale podíval do míst, kam by žádné malé dítě vstoupit nemělo. Karetní párty hra Shit Happens je totiž sprostá až hanba, nic jí není svaté, před ničím se nezalekne. Pokud máte odvahu a chcete se nechat znechutit, pak shlédněte video. celý článek