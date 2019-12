Deskovka Zachraňte příšerky – když s dětmi nechcete hrát hlouposti

- Deskové hry autor: Alladjex

Vánoce se blíží, a přestože to někomu může připadat neuvěřitelné, existují hráči – a je podružné, zda deskových či počítačových her – kteří shánějí dárky pro děti. Někdy dokonce pro své děti! Jeden tip na hru určenou pro nižší věkovou kategorii, která se netopí v oceánu náhody, ale paradoxně od všech u stolu vyžaduje zapojení mozku, bychom tu měli.

Monster Baby Rescue (Zachraňte příšerky)

2–5 hráčů | 30 minut | Od 7 let | anglicky, bez textu (česky snad před Vánoci)

Delicious Games se loni svými Podmořskými městy pěkně zakousli do světového trhu se strategickými deskovými hrami. Letos přivezli do Essenu rozšíření s podtitulem New Discoveries, ale k tomu se vrátíme až příští rok, kdy nás čeká české vydání. Jenže vedle téhle podvodní spouště je tu ještě jiná. Z úplně jiné dimenze!

Bylo nebylo

Někde ve vašem sousedství se totiž rozevřel portál do úplně jiných, neznámých a veskrze tajemných světů. Koho může překvapit, že se k nám sem skrz něj nahrnuly příšery roztodivných tvarů, vizáže a založení? A všechny jsou hrozivě… zmatené, malé a nešťastné z toho, kde se to vlastně ocitly. Jsou to vlastně taková ubohá potvorátka. Špinavá a bezradná. Ale jste tu vy, jejich zachránci, kteří se rozhodli vzít nastalou situaci do vlastních rukou. Po vzoru péče o slavnou hračku Tamagochi se musíte vrhnout do jejich vypucování, zařízení spacích prostor, vybavení herní zóny a celkového zahrnutí láskou.

Zní vám to infantilně? Pak můžu konstatovat, že máte dostatečně zbystřené smysly a schopnost číst mezi řádky, protože Monster Baby Rescue, která se ještě do Vánoc chystá na lokalizovanou premiéru pod názvem Zachraňte příšerky, je primárně určená pro děti, případně jejich rodiče – pokud jsou přibraní do party. Berte to tedy jako případný tip pro ty z vás, kteří už máte své vlastní herní ratolesti nebo jsou vám vnucovány příbuznými.

Malá velká strategie

Přestože se tu bavíme o deskovce pro věk sedm plus, autor Vláďa Suchý rozhodně nezapře, že je tvůrcem her, u kterých je nutné přemýšlet, počítat a taktizovat. Ani děti toho nebudou ušetřeny, byť na trošku nižší úrovni. Vláďa tedy ze svého stylu, až na věkovou kategorii, neustoupil a já jsem za to setsakra rád, protože dětských her, u kterých bych se bavil i já, je opravdu poskrovnu. Ano, přistihli jste mě, nejsem ten správný fotřík, co udělá pro své děti cokoliv a zahraje si s nimi cokoliv. Smrt Člověče i Kloboučku hop!

Každý hráč si vybere svoji potvůrku, která začíná na prvním levelu; ten lze nazvat „špinavá jako prase“. Obrázek je rozdělený na tři části, kde jsou většinou dole nohy a nahoře hlava. Ale jsou to přece jen příšerky, že? Během hry můžete kartičky otočit nebo vyměnit za čím dál spokojenější, vymydlenější a případně vyšperkovanější část. Ale to není všechno, kolem svého příšeráka stavíte pelíšky a z druhé strany provazové žebříky na hraní. Jó, pro mě je zábava se válet nebo hrát Dotu, interdimenzionální pacholata ráda šplhají do výšky.

K tomu doplňte dva druhy diamantů a návštěvy Witch Doctora, u kterého jsem fakt zvědavý na český překlad. Doktor Čarodějnice? Na závěr ještě připočtěte hlavu ověnčenou láskyplnými aureolami splněných úkolů a máte tu zcela kompletní pečovatelský servis, jímž každý z vás může svého svěřence obšťastnit.

O lásce a o bodech

Z herního hlediska jsou Zachraňte příšerky kompetitivní strategická hra. Hráči se sice střídají ve svých tazích, ale ne klasicky popořadě. Každá akce, kterou provedou, stojí nějaký čas, o nějž se musí figurka hráče pohnout na počítadle. Prostě péče něco stojí, no! Na řadě je vždy ten, kdo je nejvíc pozadu tak, aby vlastně všichni hráči během hry strávili výchovou a zařizováním stejné množství – byť virtuálního – času. Pokud někdo postoupí o čtyři časíky dopředu, aby využil nějakou užitečnou věc či akci, snadno se stane, že protihráči budou hrát dvakrát po sobě, pokud zahrají akce pouze za dva nebo tři časové úseky.

No dobře, trvalo to, ale jste konečně na konci řady a tedy na tahu. Je to jednoduché, popadnete jednu akci z nabídky, zaplatíte za to odpovídajícím množstvím času, akci zrealizujete a doplníte novou kartičku do sloupečku s kartami. Na výběr je přímá péče o jednotlivé části těla příšerky, přímý zisk diamantů zelené či rudé barvy, potom také karty pelíšků skládané nalevo od příšerky a napravo destičky žebříků. Zarovnaná řada vám na konci hry přinese body.

Mezihvězdní poutníčkové se ale nespokojí jen tak s něčím a můžete zjistit, že mají i své potřeby v podobě růžových karet. Ty dávají na konci hry body lásky, pokud splníte daný požadavek. Třeba tolik bodů, jaká je úroveň pedikůry, kterou jste svému drakovi poskytli, kolik diamantů si nasyslila vaše vyverna nebo ocenění míry a kvality polštářů ve spací sekci.

Základní herní mechanismus je velmi přímočarý a jednoduchý, tedy dětmi stravitelný. Je ale obalen dvěma dalšími způsoby, kterými se dají získávat body. První jsou úkoly typu: „Kdo dřív přijde, ten dřív bere.“ Jsou rozlosované na začátku hry a každý hráč se o jejich splnění může snažit. Například zda je celá příšerka na druhé úrovni, jaké úrovně dosáhlo zkrášlení horních partií, jsou v kumbálu nainstalované alespoň čtyři postele...

Druhé bodování se o svůj díl přihlásí až úplně na konci hry a jde o podobné úkoly, u nichž se ale soutěží o pořadí nebo celkový počet. Třeba kdo má největší level příšerky nebo body v podobě srdíček podle počtu příček provazového žebříku.

Když už jsme se propracovali na závěr, můžu vedle proměnlivých úkolů zmínit, že se bodují ještě návštěvy Doktora Čarodějnice, některé speciální kartičky, celková kvalita zařízení příbytku sestávající z kombinace pelíšků a žebříků.

Jak si příšerky stojí?

Hodnotit dětské hry je vcelku ošemetná záležitost, protože vkus těch malých potvor – myšleno dětí – se dost často rozchází s tím, co byste si vybrali vy sami. Monster Baby Rescue už má jistý objem pravidel, ale pořád je nepatrný ve srovnání se strategickými hrami pro dospělé. Zejména pokud máte děti, které opravdu baví hrát podle pravidel, vrhají se na vaše hry, na které ale ještě nemají schopnosti a vytrvalost, možná jsou Příšerky právě tím hledaným řešením pro plynulé uvedení do světa her, kde vše nerozhoduje jen náhoda a házení kostkou.

Hodně dětských her rodiče-hráči hrávají hlavně pro to, že nadejde den, kdy budou moct hrát s potomky ty „pravé“ deskovky. Tady ale máme hru, která jim už teď nabídne jistou míru strategického uvažování a objevování mechanismů. Kdo by nechtěl odhalit, jak slavně zvítězit jako nejláskyplnější pečovatel?

Téma mi přijde pro děti hezky nastavené a přitažlivé. Většina z nich si přeje nějaké to zvířátko domů. A s těmito po hře nemusíte na procházku chodit vy. Vyzvedl bych využití mechanismu s pořadím a časem, který mám rád a jde o příjemnou a ne úplně často používanou změnu oproti fixnímu pořadí hráčů.

Výtku si zaslouží nepřítomnost malého Cthulhu. Doufám, že se objeví jako expanze či promo. A bonusové body hra získává za to, že hrajete, když se dostanete na konec řady. No řekněte, kdy se vám tohle v životě podaří? To je prostě pohádka!