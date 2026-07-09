Bizarní historie Need for Speed: Od Semira v Porsche po anime křidélka

V době psaní tohoto článku čítá série Need for Speed přes 30 dílů – první se zjevil s koncem roku 1994 a ten zatím poslední s koncem roku 2022, přičemž budoucnost série je momentálně dost nejistá. Na hrách se za ta desetiletí podílelo na 12 studií, z nichž každé do osudí přispělo něčím unikátním. Často normálním, ale v mnoha případech se dá mluvit o podivných anomáliích, či alespoň o odvážných nápadech.
V tomto článku si připomeneme právě ty „podivné“ kousky, které se vymykaly standardu. Mějte na paměti, že nemusí být zvláštní jen v rámci závodních her jako takových, ale i z pohledu série samotné, tedy nebudou chybět zoufale neúspěšné experimenty, ale i odvážné pokusy, které se staly největšími legendami, či dokonce rovnou novým standardem. Ale úplně o každém jednotlivém dílu pořád můžeme říct, že o potřebu rychlosti v něm šlo především.
Tip: Doporučuji si ke čtení následujícího textu pustit soundtrack třeba NFS: Underground 2. Já to udělal při jeho psaní…
19) Need for Speed III: Hot Pursuit (1998)
První díl série Need for Speed byl samozřejmě sám o sobě v lecčems zvláštní oproti konkurenci, ale udělejme si z něj pro naše účely takový první zlatý standard, kterého se ostatně druhý díl držel zuby nehty a nic převratně nového nepředvedl. To až trojka se odvážila zamíchat kartami.
Vezměte si už jen ten název – poprvé byl použit podtitul a zároveň naposledy číslování, což bylo podle mě dobré rozhodnutí. Umíte si představit, že bychom dnes hráli Need for Speed XXV: Unbound?. Z herního hlediska se Hot Pursuit stále držel několika málo exotických vozů prohánějících se po silnicích v přírodě a stejně jako v prvním dílu vás při tom naháněli policisté.
Nicméně ono titulní Hot Pursuit mělo ještě jeden význam. Zatímco doteď jste byli pouličními kriminálníky prchajícími před zákonem zejména za překračování rychlosti, tak najednou jste se mohli přidat na stranu zákona a stejné výtržníky sami nahánět.
Sportovní vozy dostaly majáčky a pochytáním všech závodníků jste si odemykali další policejní vozidla. A cítili se přinejmenším jako Semir Gerkhan v policejním Porsche! Sice se z toho nestal úplně nový standard, ale pár novějších dílů série se ke konceptu tu a tam vrátilo a pokaždé šlo o příjemné ozvláštnění, stanout na chvíli na druhé straně zákona.