Berlín srdcem Eorzey: Fronty, komunitní nadšení a tóny z jiného světa na Final Fantasy XIV Fan Festu
zdroj: Vlastní
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Berlín srdcem Eorzey: Fronty, komunitní nadšení a tóny z jiného světa na Final Fantasy XIV Fan Festu

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30. 7. 2026 18:00 | Téma | autor: Šárka Tmějová |

Když jsem si minulý týden balila svých pět švestek na Final Fantasy XIV Fan Fest v Berlíně, tušila jsem, že mě čeká podobný zážitek jako na minulém evropském srazu před třemi lety v Londýně. Coby herní novinářka musím z povinnosti i z vlastní zvědavosti stíhat desítky různých titulů ročně, a tak se považuji za opravdu velmi mírnou, příležitostnou fanynku. 

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Moje úroveň vybavení v tomto MMORPG vás tedy neoslní, zemi při soubojích zdravím častěji, než je zdrávo, a těžké raidy nebo endgamový obsah obcházím obloukem (pokud z nich nekouká nějaký ultra roztomilý minion…). Tedy když se k nim vůbec dostanu, protože dohrát vůbec základní příběhovou linku je s neustále rostoucím množstvím datadisků záležitost na stovky hodin. Většina lidí na berlínském výstavišti to ale měla úplně jinak. Pro hardcore fanoušky je FFXIV doslova druhým domovem a často dokonce jedinou hrou, které věnují veškerý svůj volný čas.

Na jednu stranu je nádherné vidět, že spousta lidí našla v Eorzee tak pevně spjatou komunitu i celoživotní přátelství. Na stranu druhou jsme se ale s kolegy z branže nejednou dostali k myšlence, že nás ta bezmezná oddanost až trochu děsí. Kéž bychom v našich vlastních životech dokázali být do čehokoliv tak neuvěřitelně zapálení, jako jsou fanoušci FFXIV! Zároveň se ve mně ale mísil lehký pocit skepse: Square Enix už tuhle slepou lásku bere trochu jako samozřejmost a člověk se neubránil dojmu, že své nejvěrnější leckdy bere na hůl. Když víte, že vám publikum odpustí a zatleská téměř za cokoliv, můžete si dovolit hodně.

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Co se v článku dál dočtete?

  • Slepá láska, nebo dojení fanoušků? Zjišťovali jsme, proč jsou hráči Final Fantasy XIV ochotni platit 220 eur za vstupenku, stát nekonečné fronty a snášet organizační chaos i předražený merch.
  • Hudební génius u pouťových rybiček: Unikátní momentky ze zákulisí – jak probíhalo osobní setkání se skladatelem Masajošim Sokenem a vývojářským týmem mimo oficiální kamery.
  • Frontové peklo: Reportáž o tom, jak fungovala (a selhávala) organizace německého Fan Festu, o brutalitě festivalového RNG a jak komunitní solidarita zachraňovala situaci.

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Tagy:
online fantasy MMORPG Final Fantasy (série)
Zdroje:
Vlastní
Hry:
Final Fantasy XIV: A Realm Reborn Final Fantasy XIV: Evercold
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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