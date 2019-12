20 letošních stolních her, které by vás rozhodně neměly minout

- Deskové hry autor: Patrik Hajda

Rok od roku je to s trhem stolních her horší a horší. Tedy lepší a lepší. Záleží na úhlu pohledu, zda vás neustálý příval novinek těší, nebo zda vaše peněženka pláče, zatímco ani nemáte čas si to všechno zahrát. Vycházejí skvělé hry, nadprůměrné, ale i průměrné, a pokud v deskovkách neležíte od rána do večera a rádi byste si s blížícím se koncem roku pořídili jeden z letošních klenotů, tak by vám mohl přijít vhod následující výběr.

Berte na vědomí, že jde o můj osobní seznam vytvořený z her vydaných v češtině, které mi letos přistály pod nosem. Rozhodně jich nebylo málo, ale nedostal jsem se samozřejmě ke všemu. Chybí také hry, které vycházejí v těchto dnech, případně ještě vyjdou do Vánoc. Avšak platí, že mezi následující dvacítkou titulů nenarazíte na kousek, u kterého byste litovali, že bude ve vaší poličce.

Architekti Západního království – pro strategické počtáře

1–5 hráčů | 60–80 minut | Od 12 let

Po skvělých Nájezdnících ze severu u nás vyšli i Architekti Západního království (a dokonce i Paladinové), tedy hry z jednoho světa od jednoho autora a jednoho ilustrátora, jehož obrázky si s nikým nespletete. Architekti jsou výbornou strategickou hrou, ale místo toho, abyste zde pracovali s jednotkami dělníků jako v podobných hrách a další postupně získávali, začínáte s dvacítkou pomocníků a postupně o ně přicházíte. Originální práce s takovým množstvím workerů je hlavní předností Architektů, kteří by neměli uniknout vaší pozornosti, pokud vás baví strategické hry.

Arkham Horror (třetí edice) – pro milovníky Lovecrafta

1–6 hráčů | 120–180 minut | Od 14 let

Legendární Arkham Horror je zpět ve značně zmodernizované podobě. Stále budete mrskat kostkami a doufat v pětku a šestku, abyste prošli jedním z mnoha testů, nezešíleli a odhalili, co mají prastaří bohové v plánu. Třetí edice přidává pár nových chytrých mechanismů a s pomocí nových propracovaných příběhů přikládá pod kotlíkem s atmosférou. Pokud hledáte opravdu obtížnou kooperativní hru, baví vás Lovecraft a nevadí vám silný vliv kostek, jděte do toho. A to i pokud máte doma předchozí edici, protože jde o docela jinou hru.

Dračí palác – pro ty, kteří nacházejí krásu v jednoduchosti

2–4 hráči | 30–45 minut | Od 8 let

Převést počítačový Mahjong do deskovky zní jako pořádná nuda, ale tvůrcům Dračího paláce se na základní princip párování dvou kamenů a jejich odstraňování podařilo naroubovat budování vlastního městečka. Je tu překvapivě dost strategie a napětí, ale nejde o tak namáhavé přemýšlení jako třeba u šachů. Dračí palác je nenáročnou rodinnou hrou, díky které budete mít doma nádherné mahjongové kameny.

Ex Libris – pro knihomoly

1–4 hráči | 45 minut | Od 10 let

Hit loňského veletrhu SPIEL naštěstí neunikl pozornosti českých vydavatelů. V Ex Libris se stanete knihovníky, kteří si budují vlastní knihovnu. Zhostíte se jedné z mnoha rolí s unikátními schopnostmi a budete řešit tvar své knihovny a návaznost jejích knih, abyste získali co nejvíc bodů. V čem ale Ex Libris vyniká, je český překlad. Hřbety stovek knih vás přimějí ke smíchu svými vtipnými parodickými názvy. Jejich předčítání ostatním je minimálně polovinou zábavy. O zbytek se starají strategické mechanismy.

Fallout: Nová Kalifornie – pro fanoušky postapa

1–4 hráči | 120–180 minut | Od 14 let

Fallout: Nová Kalifornie je rozšířením předloňské deskovky Fallout a jde o jedno z nejzásadnějších rozšíření roku. Adaptace postapokalyptického světa se povedla, ale je z ní cítit, že měla od začátku být kooperativní, nikoliv kompetitivní. Nová Kalifornie přidává právě kooperativní mód (spolu s novými postavami, nepřáteli a příběhy), který z dobrého základu dělá skvělou deskovku, která by neměla chybět ve sbírce žádného fanouška Falloutu.

Gloomhaven – pro to nejepičtější dobrodružství

1–4 hráči | 60–120 minut | Od 12 let

Gigantická hra s příběhovou kampaní táhnoucí se desítky (až stovky) hodin, během které vás čekají těžká rozhodnutí ovlivňující svět kolem vás. Gloomhaven je moloch nevídaných rozměrů, megalomanství, které mezi deskovkami nemá obdoby. A vyšlo česky. A je skvělé. Pokud máte partu hráčů, kteří jsou s vámi ochotní hrát jednu hru celý rok (nebo dva), baví vás strategie a téma fantasy a nebude vám líto, že se nebudete věnovat jiným hrám, Gloomhaven může být vaším jediným hobby na hodně dlouhou dobu.

Jedním slovem – pro párty s partou

3–7 hráčů | 20 minut | Od 8 let

Párty her vychází víc než dost, a pokud máte správnou skupinu hráčů, zabavíte se u čehokoliv. Hra Jedním slovem je připodobnitelná třeba ke Krycím jménům, ale je ještě mnohem jednodušší. Všichni hráči hrají spolu, jeden z nich hádá slovo, ostatní ho napovídají. Každý si tajně vymyslí vlastní nápovědu, kterou smí být jen jedno slovo. Potíž je v tom, že se hráči nesmí domlouvat a totožné nápovědy se ze hry vyřadí. Hádající hráč má jen jeden pokus vyvodit si z jednotlivých slov své vlastní slovo. Jednoduché, chytré, zatraceně zábavné. A mimochodem, jde o vítěze Spiel des Jahres...

Krabčáci – pro kratší chvíle

2–5 hráčů | 20 minut | Od 8 let

Malá hranatá krabička s ještě hranatějším ptáčkem na obalu v sobě ukrývá jediný balíček karet s dalšími lowpoly ptáky. Svérázná grafika ale není jedinou přednostní Krabčáků. Ona je to (možná trochu překvapivě) výborná hra založená na jednoduchém mechanismu. Prostě se snažíte tvořit hejna stejných ptáků a získávat je tak do vlastní sbírky. Ani náhodou není na místě srovnání se hrou Na křídlech, která je o pár odstavců níže. Krabčáci jsou rychlou oddechovkou, kterou vyplníte čas nebo ji otočíte několikrát za večer a bude vás stále bavit.

Kronika zločinu – pro rozené detektivy

1–4 hráči | 60–90 minut | Od 14 let

Detektivní hry zažívají boom a jedna je lepší než druhá. Kronika zločinu se řadí k těm nejlepším z nich a je také dost odlišná. Využívá mobilní aplikaci pro interakci se vším. V tomto případě trávíte hodně času na telefonu, kde si pročítáte rozhovory s podezřelými a zjišťujete informace o nalezených předmětech, ale fyzické komponenty jsou nezbytné pro vytvoření myšlenkové mapy a poslepování střípků dohromady. Možná nejde o nejoriginálnější zápletky na světě, ale zážitek je dostatečně unikátní a přístupný prakticky komukoliv.

LAMA – pro seanci v hospodě

2–6 hráčů | 20 minut | Od 8 let

Malá nenápadná krabička plná barev byla nominovaná na nejprestižnější cenu Spiel des Jahres. Nevyhrála, jak už víte z odstavce o Jednom slovu, ale i tak je to důvod ke zpozornění. Karetní hra založená na číslech 1–6 zní možná nudně a i po přečtení pravidel si řeknete: „To je jako ono?“ Ale jakmile si ji zahrajete, pochopíte. Hráči postupně odehrávají své karty ve vzestupném pořadí, přičemž karta lamy celý cyklus restartuje. Je to rychlá zábava, které nechybí napětí, i když na vítězství má vliv náhoda. Ale to vám u pivka vadit nemusí.

Marvel Champions: Karetní hra – pro milovníky komiksů

1–4 hráči | 45–90 minut | Od 14 let

Komiksoví hrdinové jsou v kurzu a nedávno dostali novou karetní hru Marvel Champions. Pokud jste hráli kooperativní karetní hru ze světa Pána prstenů, budete se cítit jako doma. V roli známých postav od Marvelu se snažíte porazit ikonické záporáky hraním karet, které vás buď vylepšují, nebo jsou vašimi spojenci. Hráči si své balíčky staví jednoduchým způsobem – smíchají balíček hrdiny s balíčkem zvoleného postoje a balíčkem doplňkových karet. Základ vám chvíli vystačí, ale potenciál pro rozšíření je velký. Chceme další hrdiny a záporáky!

Na křídlech – pro rodiny a ornitology

1–5 hráčů | 40–70 minut | Od 10 let

Na křídlech je asi největší letošní zjevení. Hra o ptácích, které chytáte do voliér a dáváte tak do pohybu herní mechanismus, který vám umožní pochytat ještě víc ptáků, snášet vajíčka a chystat potravu. Nádherné ilustrace, čistý design a kvalitní komponenty jsou jen třešničkou na dortu skvělé hry, která dokáže vzdělat a vyvolat zájem o opeřence. Na cestě je navíc rozšíření s evropským ptactvem, takže se nebojte, že by se vám těch 170 unikátních karet ohrálo a vy pak neměli důvod pokračovat.

Nemesis – pro bezkonkurenční atmosféru

1–5 hráčů | 90–180 minut | Od 12 let

Borci z Awaken Realms (This War of Mine, Siegestorm, Lords of Hellas) nám předvedli své umění i s Nemesis. Vetřelci bez licence mají atmosféru tak hustou, že by se dala krájet. Každý hráč má tajný úkol, který může, ale nemusí počítat s přežitím jeho spolubojovníků. Hráči jsou ve stresu, panikaří, nevěří jeden druhému, i když možná mají společný cíl. Musíte se ubránit vetřelcům, opravit motory, zkontrolovat kurz lodi, zabránit požáru a třeba se nechat vystřelit v únikovém modulu. Ale až do konce se budete bát, jak to dopadne.

Pán prstenů: Putování po Středozemi – pro milovníky Tolkiena

1–5 hráčů | 60–120 minut | Od 14 let

Značka Pána prstenů je pořádně dojená, ale Putování po Středozemi nedělá předloze ostudu. Jistě, příběhově to úplně nesedí k původním událostem, ale způsob, jakým deskovka vypráví svůj vlastní příběh, který ovlivňujete volbami, je pohlcující. Ano, ke hře potřebujete appku, ale její přítomnost je přínosná a urychluje spoustu systémů. Bude vás bavit průzkum světa, bojování s nepřáteli, vylepšování hrdinů i karetní systém úspěchů, který nahrazuje klasické házení kostkou.

Root – pro ryze soupeřivé duše

2–4 hráči | 60–90 minut | Od 10 let

Pokud už jste unavení obyčejnými hrami, které nepřinášejí nic moc nového, a pokud dáváte přednost čisté řeži mezi hráči, pak si nenechte ujít Root. Jak se autorovi podařilo dát dohromady prakticky čtyři hry, je mi záhadou. Každý hráč zde hraje něco úplně jiného (jeden má armádu kočiček, druhý jen jednoho mývala, například). Zpočátku je to složité, protože vás čeká učení každé role zvlášť, ale výsledek stojí za to. Plus ty nádherné ilustrace!

Sanctum – pro milovníky Diabla

2–4 hráči | 60–120 minut | Od 12 let

Věhlasné české studio CGE vydalo další hru inspirovanou počítačovými hrami. Po multiplayerové střílečce Adrenalin je tu diablovka Sanctum. Čeká vás prolézání několika dungeonů, v nichž pokosíte desítky nabíhajících nepřátel, otevřete si hromadu skillů, svou postavu vybavíte mnoha předměty a nakonec si to rozdáte s bossem. Je to prostě Diablo bez licence, které na stole vypadá skvěle. Hlavní roli zde hrají kostky, jejichž hodnoty ovlivňujete prakticky veškerým vybavením a skilly. Česká verze je teprve na cestě, ale měla by stíhat Vánoce.

Siegestorm – pro magicáře

1–4 hráči | 20–30 minut | Od 14 let

Nechci Siegestorm přirovnávat ke komplexitě Magic: The Gathering, ale typově jde o podobnou hru, tedy duel dvou hráčů, kteří si postaví vlastní balíčky z dostupných karet. Siegstorm je ovšem velmi jednoduchý. Neřešíte manu a složité časování efektů. Prostě hrajete bytosti a používáte efekty karet, sledujete, jak se vaše karty posouvají po frontě k soupeři a snažíte se mu odbourat balíček. Každé dobrání karty je tedy risk. Navíc je zde možnost hry až ve čtyřech, a dokonce se myslelo i na koopearci, v níž bojujete proti AI.

Tapestry – pro stratégy

1–5 hráčů | 90–120 minut | Od 12 let

Byl jsem hodně zvědavý, jaká bude další hra autora hitu Scythe. A ona je vážně výborná. Pravidlově až překvapivě jednoduchá strategie, která ale nabízí tolik různých cest k vítězství, že smeknete před autorovým umem. Tapestry je čistá hra, která nevyvolává otázky, jen hlad po další partii. Pokud se nechcete učit složitá pravidla, ale chcete si zahrát velkou hru s patřičnou hloubkou, tak taková možnost existuje.

The Mind: Souznění mysli – pro neopakovatelný kooperativní zážitek

2–4 hráči | 15 minut | Od 8 let

Pokud si myslíte, že už jste ve hrách zažili vše, ale ještě jste nehráli The Mind, pak vás čeká něco neuvěřitelného. Dalo by se říct, že jde jen o další karetku s čísly, ale stejně jako LAMA výše má i tato něco do sebe. Společně musíte na stůl vynést karty ve vzestupném pořadí, ale nesmíte se u toho jakkoliv dorozumívat. Dokud nevyzkoušíte, nemůžete jednoduše pochopit, co znamená v této hře porozumět ostatním

Valhalla – pro milovníky Vikingů

1–6 hráčů | 30–60 minut | Od 13 let

Vikingové v poslední době frčí napříč mnoha médii a deskovek s tímto tématem najdete opravdu hodně. Ve Valhalle se téma severských válečníků naroubovalo na karty Vikingů, ze kterých si tvoříte vlastní bandu, abyste následně vyvraždili klan soupeře v kostkovém souboji. Kombinace karet a kostek přináší dost náhody, ale různě se zde pracuje s jejím ohýbáním. Valhalla není složitá hra a překvapí vás kvalitou zpracování.