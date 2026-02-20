12 nejlepších diablovek, které si teď můžete zahrát

Diablovky už dávno nejsou jen synonymem pro jednu konkrétní sérii. Od doby, kdy první Diablo definovalo základní pravidla žánru, se akční RPG rozrostla do velmi pestrého podžánru. Vedle temné gotiky dnes už najdeme i zásupce z mýtických nebo kyberpunkových řad. Některé hry sázejí hlavně na komplexní buildy schopností a stovky hodin endgame obsahu, jiné na svižnou kooperaci nebo neotřelé zasazení. Vybrali jsme hry, které podle nás patří k tomu nejlepšímu, co dnes svět diablovek nabízí. Ať už hledáte čistočistou esenci žánru, nebo jeho odvážnější variace.
Diablo II: Resurrected
(Vyšlo v září 2021 na PC, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One a Switch – naše recenze)
Remaster legendy, která definovala celý žánr. Resurrected stojí na původním jádru z roku 2000, ale kompletně přepracovaná grafika, nové animace a moderní technické zázemí dávají světu Svatyně zcela nový lesk. Možnost přepínat mezi starým a novým vizuálem v reálném čase je krásnou demonstrací toho, jak silný byl design už tehdy. Buildy, runová slova, farmení bossů i ikonická atmosféra zůstaly nedotčené. Pokud chcete esenci diablovky v její nejčistší podobě, tady ji najdete. A navíc nedávno vyšlo po dvaceti letech rozšíření s novou hratelnou třídou.
Path of Exile 2
(Vyšlo v prosinci 2024 v předběžném přístupu na PC)
Pokračování nejkomplexnější z diablovek od studia Grinding Gear Games. Druhý díl staví na základech jedničky s propracovanými systémy, ale s modernějším zpracováním a ještě temnější atmosférou. Zůstává ohromně košatý strom dovedností a důraz na tvorbu vlastního buildu. V plné verzi by Path of Exile 2 mělo vyjít ještě letos a poté by se mělo vypravit i na konzole PS5 a Xbox Series X/S.
Last Epoch
(Vyšla v únoru 2024 na PC – naše recenze)
Moderní akční RPG, které si rychle vydobylo respekt mezi veterány žánru. Last Epoch chytře kombinuje přístupnost s hloubkou – každá aktivní schopnost má vlastní strom úprav, takže i jeden skill lze přetvořit do zcela odlišné podoby. Cestování časem propojuje různé verze světa a dává kampani zajímavou strukturu. Endgame systém monolitů pak nabízí dost výzev pro dlouhé večery. Skvělý kompromis mezi komplexností Path of Exile a svižností moderních Diablo her. Ideální pro ty, kterým vadilo, jakým směrem se vydalo Diablo III.
V Rising
(Vyšlo v květnu 2024 na PC a PS5)
Upírská variace na diablovku, která přidává survival a budování základny. V roli probuzeného vampýra bažíte po krvi, stavíte hrad, vyrábíte výbavu a postupně porážíte mocné bossy, od nichž získáváte nové schopnosti. Izometrická akce je svižná a souboje s bossy patří k vrcholům hry, obzvlášť v kooperaci. Kombinace craftingu, PvE i PvP režimů dává hře dlouhodobou životnost. Pokud vás láká temná fantasy s příměsí survivalu, tohle je velmi návyková volba.
Grim Dawn
(Vyšel v únoru 2016 na PC a Xbox One – naše recenze)
Staromilská, temná a obsahově nadupaná diablovka, která si získala srdce hráčů hledajících klasický zážitek bez všeho toho online moderního povyku. Grim Dawn stojí na systému dvou povolání kombinovaných do jedné postavy, což umožňuje desítky variací buildů.Díky datadiskům hra narostla do obřích rozměrů a nabízí stovky hodin zábavy. Ideální volba pro ty, kteří chtějí temnou fantasy v neotřelém viktoriánském zasazení.
Diablo III
(Vyšlo v květnu 2012 na PC, později na PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One a Switch – naše recenze)
Třetí díl si za bezmála 14 let prošel dosti bouřlivým vývojem. Start s aukční síní a řadou omezení vzbudil rozpaky, ale postupně si s updaty a datadiskem Reaper of Souls vydobyl slušné renomé. Diablo III oproti zbytku série sází na barevnější stylizaci a ještě extrémnější dopaminovou smyčku, ale tím spíš jde o svižnou a po čertech návykovou záležitost. Možná působí víc arkádově, ale i díky tomu je přístupnější a ideální třeba pro kooperaci na gauči.
Torchlight II
(Vyšel v září 2012 na PC, později na PS4, Xbox One a Switch – naše recenze)
Barevnější alternativa k Diablu od studia Runic Games, které založili bývalí vývojáři z Blizzardu. Torchlight II ve své době nabídl otevřenější strukturu map a svižnou, přístupnou hratelnost. Naše srdce si získala mimo jiné mazlíčky, kteří nejenže bohjují po vašem boku, ale mohou také nosit loot do města. Je hravější, méně temný a klade důraz na čistou radost z boje a sbírání výbavy. Dodnes jde o ideální vstupní bod pro nováčky nebo pro ty, kdo chtějí odlehčenější variantu známého žánru.
Titan Quest
(Vyšel v červnu 2006 na PC, později v Anniversary edici i na konzole – naše recenze)
Mýtická diablovka zasazená do starověkého Řecka, Egypta a Asie. Místo démonů se tu bojuje s mytologickými bytostmi, titány a antickými bohy. Titan Quest sází na kombinování dvou specializací, což umožňuje postavit poměrně širokou škálu buildů. Místním systémem se později inspiroval i Grim Dawn. Atmosféra historických lokací a sluncem zalité krajiny nabízí příjemnou změnu oproti žánrově tradičním ponurým dungeonům. Anniversary Edition hru technicky omladila a díky rozšířením jde dodnes o velmi robustní zážitek, který navíc můžete absolvovat i na mobilu. Na letošní rok se navíc chystá druhý díl, který už teď můžete zkoušet v předběžném přístupu.
The Ascent
(Vyšel v červenci 2021 na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 a PS5)
Kyberpunková diablovka od studia Neon Giant, která nabízí svěží taktickou stránku díky práci s krytím. Svět megakorporací, neonů a špinavých slumů vypadá vizuálně fantasticky. The Ascent je akčnější a hraje se trochu víc jako střílečka než klasické fantasy diablovky. Pokud vás láká spojení návykových RPG systémů a kyberpunková estetika, jde o velice povedený experiment.
Darksiders Genesis
(Vyšlo v prosinci 2019 na PC, PS4, Xbox One a Switch – naše recenze)
Izometrický spin-off série Darksiders přináší apokalyptickou akci se zajímavou komiksovou stylizací. Genesis není úplně čistokrevná diablovka, ale oblíbenou kombinaci dynamického boje a hromady lootu v dungeonech najdete i tady. Kooperace dvojice jezdců apokalypsy je svižná a arkádová, oproti konkurenci trochu míň sází na grind. Jestli chcete vyzkoušet akčnější pojetí izometrické řežby s žánrovým přesahem, Genesis rozhodně stojí za pozornost.
Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr
(Vyšlo v červnu 2018 na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S – naše recenze)
Diablovka zasazená do nelítostného světa Warhammeru 40K. Místo démonů z pekla tu kosíte heretiky, mutanty a chaos v potemnělých neogotických kulisách. Hra sází na těžkopádnější, taktičtější souboje s důrazem na krytí a palebnou sílu, což ji odlišuje od klasického klikání. Atmosféra je hutná, svět beznadějný a pocit z toho, že jste jen malým kolečkem v obrovském Impériu, funguje skvěle. Pro fanoušky univerza téměř povinnost. Pro ty ostatní diablovka se zajímavým zasazením a neotřelou hratelností. Nenechte se odradit ani dobovou recenzí, během let po vydání dostala hra spoustu péče, díky které dnes v žánrové konkurenci s přehledem obstojí.
Sacred
(Vyšlo v březnu 2004 na PC – naše recenze)
Německá klasika, která ve své době nabídla obrovský otevřený svět a nebývalou volnost. Sacred vsadilo na rozlehlou, ručně malovanou mapu, spoustu vedlejších úkolů a výrazně odlišné postavy. Barevnější než Diablo, pestřejší a rozsáhlejší. I přes dnes už zastaralejší technickou stránku má své kouzlo a připomíná dobu, kdy diablovky experimentovaly s otevřeností světa víc než s endgame statistikami. Za nás nejlepší nostalgický výlet.