LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – recenze oslavy netopýřího muže

Psát v dnešní době recenzi na Lego hru od studia Traveller's Tales je úděl, který přichází s jistou dávkou novinářského skepticismu. Ačkoliv jsem se na Batmana po prvotním oznámení a kratičké ukázce na loňském Gamescomu těšila, přiznejme si bez mučení, že nám britští vývojáři dlouhá léta servírovali víceméně identickou šablonu, která sice spolehlivě bavila mladší publikum, ale po čase začala zkušenějším splývat do jedné plastové kostičkové šedivé hroudy. Což tedy Batmanovi tolik nevadí, protože on kromě černé občas nosí i velmi, velmi tmavou šedou, ale chápeme se.
Čtyři roky po snaze o revoluci v Lego: The Skywalker Saga se na scénu spouští maskovaný strážce Gothamu a na místě určitě je otázka, jestli nám Traveller's Tales zkouší pokoutně nalít další odvar ze čtyřikrát vyvařeného sáčku, anebo zavdávají důvod strhnout zatemňovací závěsy a na místě si z nich upíchnout improvizovaný pláštík s kapuckou.
Můžete si oddechnout (a začít šít), TT Games se zřejmě povedlo překonat vlastní stavebnicový syndrom vyhoření a oblíbenému netopýřímu hrdinovi vzdávají ve své nové hře ultimátní hold. Další bezduchá adaptace se nekoná, takže i když se Lego Batman: Legacy of the Dark Knight neubrání pár tradičním neduhům své kostičkové linie, působí jako dospělejší herní pocta, kterou si sice opět užijí i děti, ale dospělákům nejspíš vyčaruje ještě širší úsměvy, protože si na rozdíl od nich pamatují díla, na která se tu ve velkém naráží.
Sešívaný netopýr se nepáře
Asi největší obavy jsem totiž vedle šablonovitosti měla z poměrně odvážného příběhového rámce. Vývojáři dopředu avizovali, že se nepokusí adaptovat jeden konkrétní komiks či filmovou sérii, místo toho se snažili do jednoho uceleného balíčku nacpat kompletní historii temného rytíře od jeho prvopočátků až po zrod celé rozvětvené netopýří famílie. Riskantní sázka na recept na dort od totálního kočkopsa, která ale kupodivu trefila jackpot a táhne celý zážitek.
Příběhová kampaň, jejíž zdolání vám zabere solidních patnáct až dvacet hodin čistého času, vás provede chronologickým průřezem života Bruce Waynea. Chytrost přístupu přitom spočívá v tom, jak výborně dokáží TT Games mixovat ikonické scény z různých ér, aniž by tím narušili plynulost děje.
Představte si situaci, kdy prožíváte drsný dril v Lize stínů inspirovaný filmem Batman začíná, abyste se následně vrátili do Gothamu a v roli detektivního ucha vyšetřovali zločiny ve stylu nejnovějšího filmového Batmana od Matta Reevese, a to včetně ikonické honičky s Tučňákem. O několik misí dál se pak vracíte ke komiksové klasice z Roku nula, vzápětí se ale jdete poradit s Luciem Foxem, který jako by z oka vypadl svému filmovému předobrazu v podání Morgana Freemana z Nolanovy trilogie. Zní to jako maglajz, ale navazuje na sebe překvapivě logicky.
S tím jdou ruku v ruce i proměny ikonických záporáků – zatímco úvodní pasáže proti Jokerovi odkazují na burtonovskou klasiku s Jackem Nicholsonem (včetně nezapomenutelného tanečku v muzeu), v pozdější fázi hry se Batmanova nemesis promění v chaotičtější verzi sebe sama upomínající zase na Heatha Ledgera.
Spousta nesourodých odstínů nakonec splývá do fungujícího černočerného celku, který sice z logických důvodů (vzhledem k zaměření na celou rodinu) vynechává ta úplně nejtemnější zákoutí předloh a hojně si pomáhá typickým humorem i nadsázkou, ale přesto působí vyspěle, sourodě a navrch ještě graduje do opravdu epického vyvrcholení.
Když Rocksteady staví z kostiček
Pokud v něčem Legacy of the Dark Knight představuje skutečnou revoluci v rámci Lego her, je to nekompromisní odvaha obrousit kvantitu na úkor kvality. Zapomeňte na předchozí hry, které se pyšnily soupiskami čítajícími tři sta prakticky identických postav, které se většinou lišily potiskem, potažmo účesem nebo přilbičkou, a až v desáté řadě nějakou drobně užitečnou schopností. Tentokrát je hratelných hrdinů… Sedm. Sice zamrzí absence padouchů, ale hratelnost díky tomuto rozhodnutí jen a jen prosperuje.
Každá z postav je totiž navržena s maximální péčí a disponuje unikátním stromem dovedností, specifickými zbraněmi a mechanismy. Herní náplň a design úrovní přímo vyžadují neustálé přepínání hrdinů a využívání synergií, kdy Batman se spoléhá na svou hrubou sílu a technologické hračky, zatímco takový komisař Gordon jako jediný dokáže hasit požáry a utěsňovat potrubí pomocí speciální pěnové pistole. Batgirl umí hackovat a Catwoman zase dokáže se svými kočičími pomocnicemi pronikat do jinak nepřístupných větracích šachet.
Kromě hádanek si jejich odlišností užijete hlavně v kompletně přepracovaném soubojovém systému, který (a zdaleka nejen ten…) si vývojáři bezostyšně a téměř do poslední animačky vypůjčili ze série Batman: Arkham od Rocksteady. A víte co? Moc dobře udělali! Boj se zakládá na rytmickém řetězení úderů, včasných úskocích, protiútocích a využívání okolního prostředí. Po naplnění speciálního ukazatele soustředění pak můžete protivníka samozřejmě stylově ukončit.
Abych na druhou stranu jen nepěla ódy, v pozdější fázi hry se i přes veškerou snahu začne v soubojích ozývat trochu té repetitivnosti, protože základní bojové schéma je pro všechny hrdiny stejné a speciální útoky se časem smrskávají hlavně na dočasné omračování zloduchů. V rámci Lego her jde ale po dřívějším bezduchém mačkání jednoho útoku o ohromný, tolik potřebný pokrok.
Noční Gotham plný života a Riddlerova šílenství
Otevřené město Gotham se rozpíná rovnou na čtyřech rozlehlých ostrovech, které se vám postupně otevírají s tokem Batmanova života. Zapomeňte na statické plastové kulisy, TT Games za pomoci Unreal Enginu 5 vykouzlili nádherně deštivou, potemnělou, neonem nasvícenou metropoli. Městem projíždějí auta, po chodnících chodí civilisté a z policejních vysílaček neustále slyšíte hlášení o probíhajících zločinech, které můžete jít rovnou potírat.
Pohyb po městě, opět notně vycházející z arkhamské trilogie, je čistá radost. Můžete se prohánět po střechách, plachtit, přitahovat se vystřelovacím hákem, nebo nasednout do jednoho z mnoha nepřeberných typů Batmobilu.
Chybí přitom klasická minimapa, která by vás neustále zahlcovala hromadou otazníčků. Vedlejší aktivity, závody a různé další výzvy se dávkují postupně s vývojem příběhu, přičemž sběratelské předměty musíte buď aktivně skenovat, nebo si je na mapu zakreslit z vysílače s Batgirl. Některé volitelné úkoly jdou nakonec stejně splnit až po dohrání, takže doporučuji jít hlavně po příběhu a povšechná zákoutí Gothamu od Riddlerových otazníčků luxovat až nakonec. Není vůbec od věci nechat se cestou k dalšímu úkolu občas odlákat do vedlejší uličky, ale únava a přehlcení v tomto případě nehrozí.
Břitké plížení, britské humory
Zatímco otevřený svět a souboje dopadly nad očekávání dobře, největších designových hříchů se dopouští plížení. V tomto případě se totiž inspirace u Rocksteady moc nepovedla – můžete se po jejich vzoru sice také věšet na chrliče, zalézat do větracích šachet a tiše likvidovat protivníky zezadu, ale na Batmanovy stínové schopnosti není vůbec spoleh.
Padouši jsou totiž zatraceně vrtkaví, co se citlivosti zraku i sluchu týče. Rdoušení má sice vtipné animace, ale jsou tak dlouhé, že si vás téměř pokaždé někdo všimne. Plížení naštěstí není povinné a případné selhání se automaticky promění v zábavnější rvačku, jenom zkrátka trochu promarnilo svůj potenciál.
Co by ale Batman byl za Lego hru bez typického humoru – ten na rozdíl od jiných zbytných prvků na podlaze střižny neskončil. Scénář je doslova prošpikovaný břitkým, typicky britským humorem. Hromadu popkulturních narážek pro dospělé můžete přehazovat batarangem, což s všudypřítomnou situační komikou mířenou na děti pomáhá nahazovat řetěz v momentech, kdy se začne ozývat herní stereotyp. Pochvalu si zaslouží také spolupracující soundtrack, který chytře kombinuje vlastní motivy s odkazy na slavné filmové melodie.
Technická daň za novou generaci
Přechod na moderní engine přináší populární stavebnici opravdové vizuální hody a nevídanou míru detailů. Na plastových figurkách vidíte každý drobný škrábanec, každé vylisované logo a kapičku deště ulpívající na namalovaném obličejíku, na látkových pláštících se jim zase usazuje realistické chmýříčko.
Hra navíc skvěle využívá haptickou odezvu a adaptivní triggery ovladače DualSense. Bohužel se ale TT Games nevyhnuli svému tradičnímu prokletí, a teď tím nemyslím rodiče na cestě z divadla, ale výkon. Na PS5 Pro sice cílí na 60 snímků za sekundu, ale na vznešený cíl leckdy nedosáhne, zvlášť v momentech, kdy kolem vás všechno v dešti efektně vybuchuje.
Občas zazlobí kamera nebo umělá inteligence počítačem ovládaných parťáků, kteří mají tendenci se trochu zasekávat. Zamrzí také absence online kooperace, do společného hraní se můžete pustit pouze na jedné rozdělené obrazovce.
Nakonec ale může jít o ideální způsob, jak si Batmanovu kostičkovou biografii vychutnat. Lego Batman je každopádně nejlepší hrou od Traveller’s Tales za dlouhá léta, ne-li vůbec – ty nejlepší dosavadní Lego hry totiž ve skutečnosti tvořila jiná studia. Tentokrát se jim povedlo dohromady poskládat herní mechanismy ze série od Rocksteady s odlehčenou rodinou zábavou a navrch s grácií zmapovat historii jedné obří komiksové ikony. Nebýt technických vrtochů a hodně slabého stealthu, mluvila bych o Legacy of the Dark Knight jen v superlativech. I s nimi tady ale máme stavebnici, kterou by neměl minout žádný fanoušek ani fanynka netopýřího chlapíka.
Recenzní kód byl poskutnutý vydavatelstvím Warner Bros. Games.