The Sinking City 2 se od jedničky i celé tvorby Frogwares odklání k survival hororu

Studio Frogwares bylo po téměř dvě dekády své existence synonymem pro detektivky se Sherlockem Holmesem, až se ukrajinští vývojáři najednou rozhodli objevovat nový svět plný lovecraftovské mytologie v sice další detektivce, ale tentokrát i s akcí a nadpřirozenem v The Sinking City z roku 2019.
Před povodní
Osobně jsem si tehdy užil detektivní pasáže ve zpola zatopeném městě, kde jste se tu a tam museli přesouvat lodí a pro zorientování naslouchat svému okolí, číst si informace a lovit z mapy názvy ulic a jejich křížení.
Už mě ale tolik nebavila právě ona přidaná akce, kde bylo silně cítit, že ji Frogwares jednoduše nemají v krvi a ve výsledku jsem byl celkovým zážitkem spíše zklamaný pro nenaplněný potenciál v případě systémů, které mě bavily. A vlastně i v těch, které jsem musel přetrpět.
Nicméně, jsou to Frogwares a ty já prostě miluju (ostatně si to u mě skvěle vyžehlili hrou Sherlock Holmes Chapter One!), takže když se naskytla možnost vyzkoušet si pokračování The Sinking City 2 ještě před jeho plnou verzí, no, víte, co se o takových nabídkách říká.
The Sinking City 2 ke mně ale nemělo lehkou cestu. Tvůrci na něm začali pracovat pouhé dva roky po jedničce, tedy v půlce roku 2021 (to je už skoro pět let?!), aby je zcela nepřipravené o nějakého půl roku později zastihlo Rusko se svým započetím války, která měla podle ruského prezidenta Putina trvat jen pár týdnů do jeho triumfálního vítězství...
Vývoj nové velké hry musel jít stranou a studio se v tak nejisté době rozhodlo pro rychlejší projekt – remake Sherlock Holmes: The Awakened, který se mimochodem rovněž točí okolo lovecraftovského mýtu. Na vývoj tehdy dokonce vybírali peníze na Kickstarteru. Válka sice dodnes neskončila, ale provoz studia se naštěstí později vrátil do jakžtakž normálních kolejí a vývoj The Sinking City 2 se naplno rozjel v lednu roku 2023.
Na skok v Arkhamu
Mně bylo umožněno zahrát si slabé dvě hodinky, navíc rozdělené mezi úplný začátek hry a její pomyslný střed, takže nemám vyloženě ucelený zážitek a titul je stále ve fázi dolaďování, takže se zdržím komentáře nad technickou stránkou – tedy ne že bych narazil na nějaké větší nedostatky, jen na ty, na něž mě sami tvůrci upozornili, ví o nich a v plné verzi prý nebudou.
Když jsem si pročítal přiložený dokument od vývojářů, píchlo mě u srdce. Rozhodnutí odsunout detektivní část na druhou kolej a do popředí dát survival horor znělo přesně jako něco, co bych si od pokračování v životě nepřál.
Nenechal jsem se tím ale rozhodit a k testu přistupoval s otevřenou hlavou a nízkým očekáváním, ale rozhodně natěšený a nadšený, že Frogwares dál plodí a já si po letech zase zahraju jejich výtvor. A můžu vám říct, že jakožto hrdý nemilovník hororů jsem byl až nebývale mile překvapený.
Skvělý důraz na horor
The Sinking City 2 má – tedy alespoň v těch dvou vybraných pasážích – naprosto luxusní atmosféru. Tvůrci nelhali a servírují opravdu nefalšovaný survival horor, který v sobě nezapře inspiraci v Resident Evilu či Silent Hillu. Scény jsou velmi temné, kužel světla z baterie vytváří jen ještě děsivější scénu, nábojů je opravdu zoufale málo, míst v inventáři sotva jako prstů na ruce a nepřátelé doslova vykukují snad z každého rohu.
Neustále se vzduchem linou nejrůznější skřeky a chrčivé zvuky, ozvěny vašich vlastních kroků i kroků někoho, koho tam nikdy nenajdete. Za okny se míhají stíny, v koutku oka vidíte tmou pobíhat něco malého. A sem tam dojde i na klasiku všech klasik – dveře zabouchávající se vám před nosem.
Hra vypadá a zní skvěle, je plná detailů a dokumentů, které jen prohlubují opravdu prvotřídní atmosféru, která je tím nejsilnějším, co na mě z hratelné ukázky dýchlo. Tentokrát nejste v Oakmontu z jedničky, ale tom slavném Arkhamu, který je také zatopený, ale na rozdíl od Oakmontu vypadá úplně mrtvý. Jen pár přeživších, kteří jsou ale snad ještě podivnější než zmutované mrtvoly.
Tvůrci rovněž ustoupili od otevřenosti. Vypadá to, že už se neřeší navigace ulicemi, kde ale nechybí ikonická místa jako Miskatonická univerzita, a hra je koridorovější, byť o vedlejší obsah stále nebude nouze. Stejně jako o vyšetřování, kde stále zůstává myšlenkový palác s nutností manuálně si popropojovat nalezené důkazy a činit závěry.
Správný odklon od vyšetřování
Nicméně „slibované“ ořezání detektivní složky se skutečně dostavilo ve velkém. Nový hrdina Calvin Rafferty vypadá jako příjemný sympaťák, ale na rozdíl od Charlese Reeda zjevně nemá dar vidění skrytých předmětů a minulosti, tedy v ukázce jsem nikdy nemusel rekonstruovat scénu ve správném pořadí, aby se vyšetřování mohlo posunout.
Narazil jsem jen na pár puzzlů, které mě přinutily pořádně si přečíst nalezené dokumenty, případně ještě více prohledat okolí a najít další zkazky dávající dohromady jeden velký smysl. A víte co? Vlastně mi odsun vyšetřování na druhou kolej v krátké ukázce vůbec nevadil. Ba naopak, dával dokonce smysl.
První hře jsem vyčítal, že souboje jsou v ní naprosto navíc, ale tady to vypadá, že tomu bude naopak. Stále si na tehdejší kritice trvám, protože Frogwares systémy předtím opravdu nepropojili moc dobře, ale tady to vypadá na správné rozhodnutí. (Mimochodem, i RPG prvky ve dvojce stále jsou a i tady mi připadají nedůležité a nezábavné, byť to je něco, co se může daleko víc projevit ve větším měřítku plné hry.)
Jejich hororový survival totiž funguje skvěle. Lokace jsou velice poutavé a design úrovní správně zamotaný a stísněný. Hledání cest je přirozené a lehoulinká metroidvaniovská práce se zamčenými dveřmi je osvědčená a stále funkční.
Překvapivě dobrá akce
Asi nejpřekvapivější zjištění je, že souboje jsou skutečně zábavné. Pistole, brokovnice i samopal mají pořádnou váhu, každý výstřel cítíte a kvůli nedostatku munice si ho i velmi považujete a netroufnete si scénu jen tak pokropit. Snažíte se trefovat vředy na monstrech a ideálně je dodělávat šlapancem na zemi.
Je to skvěle ozvučené a reaktivní a celému tomu dělá ostudu jen boj na blízko. Nůž mi nebyl poskytnut a mlácení pažbou je na rozdíl od střelby velice neuspokojivé, bez patřičné odezvy a spolupráce s uskakováním je v takovém případě nutná, jen chce trochu cviku. Ale když vám dojdou náboje a nemáte ani suroviny na jejich výrobu, tak monstra prostě musíte nějak upižlat.
V tomto „demu“ jsem měl tu čest jen s nějakými třemi, čtyřmi typy protivníků od pomalých zombie přes plivající nemrtvé po pavoukoidní malé rychlé mrchy. Každý vyžaduje jiný přístup a vím, že v plné hře bude těch typu víc, jen doufám, že o dost víc.
Bez pokřivené mysli by to nešlo
A to, že jsou tu okamžitě silné postavy s výborným dabingem a animacemi, to mě u Frogwares už nepřekvapuje. Jen mě opravdu mrzelo, že jsem s těmi pár lidmi nemohl strávit více času, protože tvůrcům se podařilo prakticky okamžitě vzbudit mou zvědavost.
Ostatně i příběh má slibně našlápnuto. Calvin to nějakou dobu táhl se svou společnicí Fayeou Bennettovou coby partička zamilovaných dobrodruhů pátrající po okultních předmětech. Jeden takový jim umožnil navštívit snový svět, ze kterého se ale vrátil jen Calvin. Fayea v něm zůstala myslí, její tělo je v kómatu v tom „našem světě“.
No a do toho přišla naprosto nevysvětlitelná potopa, která zničila Arkham a přinesla s sebou monstra, která dorazila většinu zbývajících přeživších. Calvin se tak snaží nejen přežít v novém světě, ale hlavně najít další prokleté předměty, které mu snad pomohou zachránit jeho milovanou.
Z ukázky v polovině hry vím, že se zápletka vyvine velmi zajímavým směrem a rozhodně to nebude předvídatelná nuda, ale v zájmu zachování tajemství a naplnění prosby od vývojářů vám nic neprozradím a sám jen přislíbím, že je se na co těšit.
Tak bych ostatně shrnul celé The Sinking City 2. A když říkám celé, myslím tím jeho dvě hodiny… Co tvůrcům v prvním dílu moc nevyšlo, je tady až překvapivě dobře zpracované a ač mi přijde opravdu divné to zrovna v případě Frogwares říct, tak redukce detektivní složky se v případě této hry jeví jako jediná logická volba.
Nicméně zbývající vrstva vyšetřování je pořád silná a příjemně ji odlišuje od jiných survival hororů, které jsou spíše o dílčích hádankách než vyložených případech.
Je to audiovizuálně skvěle zpracovaná hra se zábavnými akčními i hororovými prvky a vyloženě brilantní atmosférou. Pokud tohle tvrzení bude platit ne o dvou hodinách, ale o celé hře, tak se snad i začnu bát, aby Frogwares úplně nezanevřeli na svou čistě detektivní sérii se Sherlockem Holmesem.
The Sinking City 2 by mělo vyjít letos v létě na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series, a to rovnou i s českými titulky.