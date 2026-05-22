Subnautica 2 je propracovanějším ponorem vhodným i pro lidi trpící thalassofobií

Když se mě někdo zeptá, jaký survival by si měl zahrát, skoro automaticky doporučím Subnauticu. Kolem hry sice možná v některých kruzích panuje určitá skepse, protože její popularitu výrazně pomohli vybudovat streameři a youtubeři. Kdybyste ale tenhle klenot minuli, připravili byste se o jeden z nejsilnějších herních zážitků posledních let. Planeta 4546B na svém povrchu skrývá nejen vyspělý hardcore sci-fi příběh, ale také fascinující zasazení, které z původně nehororové hry dělá intenzivní a místy drásavý ponor do hlubin nádherného, zároveň však smrtelně nebezpečného mimozemského světa.
O pár let později se spin-off Below Zero pokusil původní recept zopakovat, tentokrát však v komornějším a sevřenějším podání. Přestože nebyl vysloveně špatný, působil spíše jako šlapání vody, které ztratilo část původního kouzla. Skutečný duchovní nástupce tak přichází až nyní. Unknown Worlds po mírně nečekaných útrapách s majitelem a vydavatelem v podobě korejského Kraftonu vydalo předběžný přístup plnohodnotné dvojky. A i když jde zatím jen o první ochutnávku, už teď je zřejmé, že se série vrací v plné síle.
S cestovkou Alterra do jiných koutů
Znovu se stanete zaměstnancem mezihvězdného korporátu Alterra. Tentokrát ale nejste členem výpravy lodi Aurora, nýbrž součástí velké kolonizační mise na palubě Cicady. Tahle „dovolená“ má ovšem větší problém, než je otravný zvuk přímořského hmyzu. Výpravy Alterry mají evidentně tendence vybuchovat, proto neštěstí nemine ani vás. Sympatické na tom ale je, že tentokrát nespadnete na v počátku zmíněnou planetu, nýbrž na její oceánský měsíc Proteus. Nebo dobře, sympatické to je hlavně pro vás, nikoliv pro hratelnou postavu.
Nové prostředí znamená, že tým mohl vytvořit sice na první pohled mírně povědomý, ale přesto kompletně čerstvý svět na prozkoumání. Po intenzivním úvodu, kdy se tentokrát na vodní hladinu nedostanete z nebes, nýbrž z hlubin potápějícího se vraku, se před vámi rozprostře nekonečně širý oceán. Vy si plujete v záchranném modulu a jediný způsob, jak pokračovat v cestě, je ponořit se a zjistit, jestli jste skutečně přežili jen vy.