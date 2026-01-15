Sněžní elfové, mamuti a yetti. Představujeme nový hrad Heroes of Might and Magic III

Každou příležitost napsat o mých milovanch Heroes of Might and Magic III chytám za pačesy – v tomto případě spíše za mamutí srst. Tvůrci fantastické modifikace Horn of the Abyss totiž na přelomu roku bez velkých cirátů vydali update 1.8.0, s čímž se nabídka hradů rozšířila na neuvěřitelných dvanáct! Hlavní hvězdou aktualizace je nový, severskou tematikou okořeněný Val.
Než se pustíme do všech novinek a rozboru jednotlivých jednotek, je dobré na úvod říct, že Horn of the Abyss není jen nějaká obskurní modifikace, ale de facto polooficiální rozšíření. Mod můžete stahovat zdarma z GOGu nebo stránek projektu, stačí vám vlastnit Heroes of Might and Magic III Complete (taktéž z GOGu). Pro seznámení s Valem doporučuji scénář Ice Assault, který vás bez přílišného tlaku obeznámí s jednotkami. Navíc v něm můžete postavit grál a najmout si i vzácné azurové draky, má zkrátka všechno. Punc oficiality HotA dodává i fakt, že nové přírůstky jsou oficiálním kánonem, který se objevuje třeba i v licencované deskové hře.
Na rozdíl od jiných modifikací je Horn of the Abyss zpracován s citem pro zdrojový materiál, a hlavně přidává kromě spousty obsahu také blahodárná vylepšení kvality – ať už se bavíme o funkčním multiplayeru, úpravách schopností (víte, že Orlí oko už není k ničemu?) a citlivých zásahů do systémů.
Teď už ale k Valu. Mezi zasněženými vrcholky velehor se tyčí nedobytná pevnost, kde sídlí šamani, bojoví mamuti, sněžní elfové a mýtičtí jotuni. Kdybyste si typli, že hlavní devízou nového hradu bude obrana, uhodili byste hřebíček na hlavičku jako kobold krumpáčem zlatou žílu.
Nejsilnější obrana je prostě obrana
Právě vysoký atribut obrany je velkou předností frakce, srovnatelný dokonce s bažinatou Pevností. V kombinaci s nativním zasněženým terénem to dělá z Valu hrad, který se extrémně špatně dobývá. To podporuje i grálová budova, která bránícímu se hrdinovi přidává 20 obrany, takže i nekňuba na první úrovni je schopný odolávat podstatně silnější armádě.
U defenzivy ještě chvíli zůstaneme, protože se na internetu začala objevovat jedna vtipná meta, která nejspíš brzy dostane nerf. Hrdina Dalton má specializaci na kouzlo štít, který snižuje utržené zranění z útoků. Vtip je v tom, že je tím silnější, na čím slabší jednotku jej použijete. Už jsem viděl tři stovky základních koboldů, které se staly takřka nesmrtelnými a vymlátily několikanásobně silnější armádu...
Jinak v nabídce hrdinů najdeme silné a oblíbené specializace na střelectví, diplomacii, čarodějnictví nebo třeba ledový šíp. Při levelování dostanete častěji nabídku naučit se opomíjenou magii vody, která sice patří k těm slabším, na druhé straně člověka donutí vystoupit z komfortní zóny a takové hromadné léčení nebo modlitba nejsou vůbec k zahození.
Unikem Valu je možnost v hradu zbudovat stavbu runových kamenů, která navštěvujícího hrdinu dokáže naučit schopnost runy. V boji pak každá jednotka dostává podle akcí bonusy k atributům – k síle, když zaútočí, k obraně, když obdrží zranění a k rychlosti, když se místo akce brání. A právě toto je další argument, proč je Val momentálně velmi přesílený. Opět si můžeme na základním koboldovi demonstrovat, že po prvním kole se atributy díky základním runám vyšvihne velmi blízko kopiníkům, tedy nejsilnější jednotky první úrovně. Bonusy samozřejmě s úrovní hrdiny, schopnosti a časem narůstají.
Právě čas a protahování souboje je pro úspěšnou strategii Valu klíčové. Runy v kombinaci s vysokou odolností dělají z jednotek extrémně odolné houby na poškození, o které si i početnější armáda vyláme zuby.
Do řady se postaví elfové, šamani a mamuti
Tematicky není sice Val nic, co by mě estetikou kdovíjak uchvátilo. Po divokém steampunku Továrny jde ale opět o trochu přízemnější fantasy zasazení. V útrobách hradu najdeme čtyři úrovně magické gildy a taky velmi praktický jarmark, který vylepšuje směnné poměry surovin v tržišti.
Jednotkou první úrovně je pak kobold, respektive vylepšený koboldí předák. Tito horníci od rolníků zdědili pasivní schopnost, kdy každá jednotka generuje jeden zlaťák denně. Protože se na ně soupeř ale často zaměřuje, jde spíše jen o příjemný bonus než o zásadní způsob, jak nakopnout ekonomiku. Ostatně jedna jednotka se zaplatí po čtyřiceti, respektive šedesáti dnech.
Stran základních statistik se bavíme o průměrné jednotce na úrovni gnollů z pevnosti, kdy prim hraje spíše vyšší počet zdraví. Tedy nic převratného, byť současná meta taktika s kouzlem štít nahrává zajímavým experimentům.
To samé se dá říci i o základním horském beranovi druhé úrovně. Srovnatelný s vlčími jezdci z tvrze jasně napoví, že sudokopytníci díru do světa neudělají, zajímavý je ovšem upgradovaný argali, který horší statistiky vyvažuje příjemně vysokou rychlostí, imunitou vůči ledovým kouzlům, a hlavně zvýšením poškození kouzly pro všechny jednotky v okolí.
Tím se dostáváme k jednotkám třetí úrovně a prvním střelcům Valu. Sněžní elfové nabízí srovnání se svými lesními bratranci z Bašty. Jsou silnější, výrazně více toho vydrží, nemají penalizaci při útoku na blízko. Vylepšení oceloví elfové pak sice nestřílí dvakrát, ale dokážou útočit na dálku, i když je blokuje jiná jednotka, a tím bolestivě ztrestat soupeře, který na vás vrhne rychlou jednotku, aby se pokusil jí zabránit ve střelbě. Jen pozor na počet střel, protože základní verze má jen čtyři, zatímco upgrade osm.
Čtvrtou pozici obývají yetti, respektive runoví mistři. Upgrade zná schopnost expertních run, i když ji neovládá hrdina. Navíc se z negativních efektů vzpamatují za jediný tah. V kombinaci s vysokým poškozením to z yettiů dělá slušné mlátičky, které akorát doplácejí na trochu nižší zdraví. Srovnat lze se zlobry, oproti kterým toho méně vydrží, ale jsou rychlejší a uštědřují větší pecky.
Šamani a velcí šamani jsou druhou střeleckou jednotkou Valu a jednotka, která dokáže výrazně zvrátit směřování bitvy... když máte štěstí. Nabízí se srovnání s dalšími střelci 5. úrovně – lichem. Ostatně obě jednotky jsou v upgradované verzi stejně drahé. Jenže oproti kostějům je šaman výrazně slabší, dokonce i pomalejší a samořejmě mu chybí útok s vyšší oblastí účinku. Tajuplní čarodějové sice mohou kouzlit vzdušný štít, hlavní je ale schopnost velkých šamanů útokem mrazit jednotky. Ve 20 % případů totiž protivník přijde až o tři tahy a navíc z útoku obdrží o čtvrtinu vyšší poškození (podobně jako u slepoty v tom případě ale efekt kouzla končí).
Když vám štěstěna hraje do karet, jsou šamani naprosto klíčovou jednotkou. Záleží, jak se vám chce spoléhat na efekt náhody, protože jinak jde spíše o horšího zástupce mezi zástupci 5. úrovně.
Předposlední v armádách Valu je majestátný mamut a jeho vylepšená, válečná varianta. Slaboučký útok plně vyvažuje obrovské množství zdraví a vysoká obrana. Hlavně, když se válečný mamut brání, zdvojnásobí se mu obranné číslo. Co s takovým nezničitelným chobnotnatcem v praxi? Nechat jej bránit křehké střelce, teleportovat jej k nepřátelským střelcům, bránit se a sledovat, jak se všechny protivníkovy jednotky v panice slétávají řešit chlupatého slona. Výborně utilitární jednotka, která na první pohled nemusí zaujmout, ale v praxi svoji roli v družině bez problémů obhájí.
No a na samotném vrcholu jsou jotuni a jotunští válečníci. Pohledem do tabulek si nemusíme nalhávat, že by i upgrade mohl konkurovat nejsilnějším potvorám z celých Heroes of Might and Magic III. Útok, obrana i poškození vylepšených válečníků je na úrovni základních andělů. Naštěstí za své peníze a drahokam dostanete jednotku 7. úrovně s vůbec nejvyšším počtem zdraví ve hře.
Zásadní jsou ale ostatní dovednosti. Snížení rychlosti všem letcům o dvě často změní pořadí tahů jednotek a rázem se k vám některé potvory nedostanou během jednoho kola. Jotunští válečníci navíc umí teleportovat spřátelené jednotky kamkoliv na bojiště. Je dobré se například vykašlat na koboldy, jotuny rozdělit a při dobývání hradu soupeři za hradby nateleportovat vaše největší ranaře. Opět fantasticky utilitární jednotka, se kterou si užijete spoustu srandy.
Ze statistik se dá vyčíst, že se tvůrci drželi trochu zkrátka a jednotky Valu se pohybují někde kolem průměru. Jenže v kombinaci se schopností run a skutečně výbornou odolností, patří Val momentálně k tomu nejsilnějšímu, co v Horn of the Abyss můžete potkat.
Přestože ze severské tematiky nejsem nadšený, tak mám velkou radost z toho, že každý hrad, který modifikace přidává, je svým způsobem unikátní. Zátoka představila kanóny a první jednotku s dvojitým vylepšením, Továrna má zase jednotek osm místo klasických sedmi, Val obsahuje unikátní schopnost. Jsem fakt zvědavý, s čím přijdou příště. Kdo ví, třeba se u podobného rozboru dalšího hradu sejdeme zase za rok.