Noví nezávislí Simíci z Paralives se novinek nebojí

Kdo z nás někdy nehrál nějaký díl The Sims? Simulátor života s lehkou nadsázkou, u kterého jde zabít snad nekonečné množství času a který vynesl EA hromadu peněz. Jelikož pátý díl je v nedohlednu, alespoň dokud ten čtvrtý budou živit hromady vedlejšího obsahu, není vůbec špatné mít alternativy. Do předběžného přístupu nedávno vstoupili Paralives. Na první pohled obšlehnutí Simíci se stylovou komiksovou stylizací. Jenže na druhý pohled v nich najdete dost změn, které už stojí za pozornost.
Staré dobré pořádky – ale možná o něco lépe
Ano, základ je podivně povědomý. Vytvoříte si svou domácnost, provážete její vztahy, načrtnete osobnosti přes to, co má vaše postavička ráda – a vzhůru do světa. Už tady si ale lze všimnout, že tvůrci sledují některé nedostatky Simíků a snaží se je napravit. Nechybí třeba možnost si nastavit výšku. Další změna vás čeká ještě před vypuštěním do herního světa. Je totiž na vás, koho si vyberete za vypravěče života vaší rodiny. S tím přichází i to, co mě na Paralives zaujalo asi nejvíc. Konečně podobná hra, která má i nějakou taktičtější vrstvu.
Pokud si totiž vyberete nejtěžšího vypravěče, budete mít mnohem víc starostí, protože vaši svěřenci si sami nedojdou na záchod ani v práci. Budou mít méně financí do začátku a negativní události budou představovat větší komplikace. Kromě přednastavených vypravěčů si naštěstí můžete vytvořit i vlastního a vybrat si, co vás na hře baví mikromanagovat a co zase méně. Ano, nedá se při tom nevybavit si podobný systém, kterým disponoval třeba Rimworld, a pokud se během předběžného přístupu povede dotáhnout vypravěče na podobnou úroveň, bude to jedna z věcí, která může z Paralives udělat doopravdický hit.
Vaše postavičky mají kromě hladu, únavy, potřeby si odskočit a nálady i další ukazatele, které ovlivňují poslední aktivity, které mají za sebou a mohou se dynamicky měnit. Systém potřeb to příjemně okoření. Taky nečekejte, že budete cvičit dovednosti do té doby, než vaše postavy odpadnou v louži vlastní moči před malířským stojanem. V Paralives potřebujete mít ukazatele potřeb na určité úrovni, abyste se mohli posunout v učení zase dál, nebo naopak, pokud máte workoholika, který se umí zabrat do práce, může pracovat do posledních sil, vtip je ale v tom, že během pracovního transu nevidíte ukazatele ani vy jako hráč.
Stejně tak jsem mile potěšený z interakcí s okolím. Rozhovory nejsou jen o zběsilém klikání fronty náhodných interakcí ze seznamu. Když v Paralives dojde na rozhovor, chvíli čekáte, než se naplní ukazatel, a pak dostanete na výběr z několika málo možností, kam debatu stočit. Musíte tak volit na základě toho, jaký vztah chcete s protějšek mít, ale taky v závislosti na dovednostech i aktuální náladě vaší postavičky. Díky tomu působí interakce postav přeci jen o něco uvěřitelnějším dojmem než zběsilé poskakování Simíků a musíte nad nimi aspoň minimálně přemýšlet.
Všechno potom ovlivňuje systém výběru karet. Při dobré náladě si vybíráte krátkodobé cíle a při špatné zase možnosti, co vás uklidní. Vkládáte si je jako vaše specializace při zvyšování úrovně, stejně jako pracovní výhody na vaší pozici. Tenhle mechanismu je třeba vypečený v tom, že pokud si chcete najít novou práci s lepším příjmem a možnostmi rozvoje, přijdete při přechodu do nového zaměstnání o vylepšení a třeba i o dny dovolené navíc.
Každý den vám tady váš vypravěč dá na výběr z několika karetních balíčků, které slouží jako narativní bonusy. Můžete tak dostat příležitosti v práci, sociálním životě nebo třeba jen nějakou inspiraci pro daný den. Přesto je to zábavný systém, která společně s výše zmíněným dává hře příjemnou hloubku. Jen je vidět, že Paralives potřebují pořádný nášup obsahu, protože karty se rychle opakují a v případě výběru, zda vám v práci dali bonus dvě stovky, nebo jste dostali mimořádné odměny dva tisíce, se zase tak velké dilema nekoná, a přesto jsem několikrát musel vybírat přesně z těchto variant.
Není všechno zlato, co se třpytí
Největší problém je ale v tom, že hra je momentálně ve stavu jen pro odvážné, nebo by se dalo říci, že funguje spíše jako funkční prototyp. Postavy sebou rády prochází. Občas se jim zachce něco ignorovat a příkazy jsou sice funkční, ale zbytečně zdlouhavé, a hlavně působí jako lovení pixelů v moři interaktivních předmětů.
Zatím to ale vypadá, že se tvůrci snaží co nejrychleji pracovat na záplatách, takže vychází první patche. Třeba po tom posledním by se vám už nemělo stát, že kvůli tomu, že mají postavičky hlad, odmítnou interagovat s jídlem a raději se protestně nechají vyhladovět. Zkrátka a dobře, technický stav bolí s každým druhým kliknutím. Ještěže mezitím jsou Paralives vlastně velice zábavní.
Kromě herního módu, kde hrajete za postavy, nechybí samozřejmě ani stavba. I u ní je ale nutné počítat s jistou dávkou uživatelského pekla. V The Sims a dalších podobných hrách jsem měl vždy nejraději začít na volné parcele a budovat si svůj snový příbytek hezky od nuly. Nicméně v Paralives jsem tenhle sen rychle vzdal. Nerovný prostor mezi dvěma domy jsem nakonec dal do škatulky, ale bylo z toho víc práce než užitku. Nástroje na srovnávání terénu mají trochu vlastní hlavu a je přeci jen o něco snažší začít život na místě, které vytvořili vývojáři s vědomím, čeho jsou a nejsou vaši svěřenci schopní.
Na druhou stranu i ve stavění je několik skvělých, inovativních nápadů. Jeden z nich je možnost volného umisťování předmětů, která vás nechá si položit vázu na poličku přesně podle vašich představ, a ještě lepší je to, že máte nástroj na modifikování rozměrů i barev každého předmětu. Pokud byl váš sen mít v obývacím pokoji obří repliku banánu, v Paralives vám k tomu stačí pár kliknutí.
Pro běžného uživatele to ale nabízí možnost neřešit velikost nábytku vzhledem k rozložení bytu a můžete si tak hezky přizpůsobit každý pokoj na míru vašemu vkusu.
Staří simíci v novém kabátu
Vlastně mě pořád udivuje, že klonů The Sims nevzniká víc. Hlavně když boom různých poklidných farmářských simulátorů a jiných relaxačních her je pořád silný, ale EA se daří pořád držet takřka monopol na žánr vyslovených simulátorů života. Jakmile zapnete Paralives, dojde vám, že změny jsou spíš drobné, než že by šlo o převratné kolotoče hratelnosti.
Přesto se mi zdá novinka hezčí a maličko rozmanitější. Nechybí třeba ani nošení artefaktů do muzea nebo přijímání službiček pro ostatní obyvatele města z lokální nástěnky. Když si k tomu připočtu další vylepšení týkající se obecně toho, že musíte u hraní trošku víc přemýšlet, jedná se o moc příjemnou alternativu. Navíc budoucí rozšíření nemají být zpoplatněná, přičemž časem mají přibýt mazlíčci a spoustu dalšího obsahu.
Na čem ale bude potřeba zapracovat úplně nejvíc, je uživatelské rozhraní, optimalizace a zjednodušení některých akcí. Až se tvůrcům povede tohle, věřím, že Paralives mají před sebou zajímavou budoucnost. Vypadá to totiž, že tvůrci vědí, co chtějí, ale zároveň umí naslouchat i svým hráčkám a hráčům.