Návrat do oblak ve velkém stylu. Ace Combat 8: Wings of Theve bere dech

Stíhačková série Ace Combat to s námi stejně jako já táhne už těžko uvěřitelných třicet let. Ačkoliv v našich končinách pořád jde o trochu netradiční libůstku, znalci nedají dopustit na unikátní koktejl arkádové hratelnosti, melodramatického příběhu z vojenského prostředí a dechberoucího nebeského tance od japonských leteckých mistrů. Když se tedy naskytla příležitost vyrazit na novinářský preview event do Paříže a poprvé na vlastní kůži otestovat chystaný osmý číslovaný díl s podtitulem Wings of Theve, neváhala jsem vlastně vůbec.
Ačkoli se v názvu skví číslovka 8, pro fanoušky je to ve skutečnosti už osmnáctá hra. Ale po několika hodinách strávených v kokpitu můžu s klidným svědomím prohlásit, že Wings of Theve bude díky moderní technologii opět tím nejvíc strhujícím, nejmonumentálnějším dílem v celé historii. Nemusíte přitom vůbec být zarytí fanoušci vojenské techniky. Stačí, když se vám líbí filmový Top Gun, chcete zažít čistý adrenalin v bezpečí domova nebo vás stejně jako autory podvědomě něco táhne k výšinám.
Ace Combat 8 vás hned od prvních minut okouzlí tím, jak nádherně vypadá a jak bombastickou atmosféru dokáže vykouzlit. Vývojáři z Bandai Namco naplno využívají možnosti moderního hardwaru a technologie nasvícení, takže když letíte vstříc zapadajícímu slunci, prolétáte skrz realisticky husté mraky nebo sledujete explozi nepřátelské stíhačky, vypadá každá scéna jako umělecké dílo. Které tedy naplno doceníte až v rekapitulaci po misi, protože jinak máte plné ruce práce s manévrováním.
Modely letadel jsou propracované do nejmenších detailů, které můžete taktéž obdivovat hlavně v klidu v hangáru, protože v divokých misích si jich v dálce a v záplavě efektů nemáte šanci všimnout. Do toho si připočtěte proměnlivé efekty počasí, které tu jen na efekt nejsou, protože prověří i vaše pilotovací schopnosti. Zejména když se v plné rychlosti řítíte z bouřkového mraku k zemi nebo kličkujete těsně nad hladinou moře.
Právě počasí bylo jednou z věcí, která mě během ukázky překvapila nejvíc. Většina her vám totiž bouřku prezentuje hlavně jako efektní kulisu, zatímco tady jsem si několikrát připadala jako pilot, který udělal životní chybu a měl dneska raději zůstat doma. Když se vám letadlo v plné rychlosti rozklepe v turbulencích a z šedé stěny mraků se vynoří země výrazně blíž, než by bylo zdrávo, člověk najednou přestane obdivovat grafiku a začne řešit podstatně přízemnější problémy.
Mise v oblacích
Během první exkluzivní ukázky jsme s ostatními novináři z celé Evropy měli možnost otestovat výhradně kampaň pro jednoho hráče, konkrétně úvodní mise do páté a následně vybrané pokročilejší kousky. Online multiplayer, který mimochodem slibuje bitvy napříč platformami až pro osm pilotů a má být největší v historii série, zůstal našim kniplům bohužel protentokrát odepřen.
Singleplayerový režim vás opět uvrhne do fiktivního světa Strangereal, který sice v mnohém připomíná ten náš, ale funguje podle vlastních pravidel. Příběh z pera Sunaa Katabučiho se odehrává na useanském kontinentu přibližně deset let po událostech sedmičky, přesněji v červenci roku 2029. Federace střední Usey, známá jako FCU, se stala obětí bleskového, drtivého útoku ze strany sousední Republiky Sotoa. Agresoři bleskově obsadili hlavní město Theve, většina země je okupovaná a kdysi hrdá armáda i námořnictvo jsou v troskách.
V této krizové situaci se ujímáte role neznámého stíhacího pilota. V atmosférickém úvodu se ocitáte ztraceni na moři v záchranném člunu, odkud vás vytáhne posádka sice staré a dosluhující, ale stále funkční letadlové lodě Endurance. Na palubě této lodi, která má své nejlepší dny dávno za sebou a rozhodně už v přední linii nenadělá moc parády, dostáváte výsostný titul: Wings of Theve. Odkazuje na padlé hlavní město, kdy se jím honosí jen ta nejlepší letecká esa a zároveň je i jedním z posledních symbolů naděje pro všechny přeživší. Jakkoliv do kokpitu usedáte prakticky poprvé… S tímto břemenem na ramenou a s novými spolubojovníky po boku musíte znovu vzlétnout do oblak a probojovat se k osvobození ztracené domoviny.
Pomáhat vám v tom bude barvitá posádka Endurance a vaše nová letka Joker. Jako velitel žolíků budete budovat pouta s ostatními piloty, mezi nimiž nechybí major Ellington Baxter s přezdívkou Profesor – klidná duše celé jednotky a bývalý univerzitní lektor – nebo poručík Tasha Seversky, bývalá hvězda juktobanijského akrobatického týmu Zvezda, která na lodi původně jen natáčela propagační materiály, ale kvůli válce už z ní nedostala šanci bezpečně odletět.
Sestavu doplňuje ostřílený kapitán William Coster, který v kokpitu neustále poslouchá rockovou hudbu, a velitelka druhé letky Queen, Kate Evans, jež pod svými obvazy sice skrývá pořád bolavé jizvy, ale pro bezpečí svých podřízených i proto udělá vždy maximum. Z konkrétních příběhových vrtulí mám sice zakázáno moc prozrazovat a stejně se jejich dynamika v průběhu hry v duchu série tak patnáctkrát promění, ale karty na solidní veletoče zvratů má posádka rozdané solidně.
Nádhera v hangáru
Série ve svých zápletkách tradičně krouží někde mezi seriózním válečným dramatem a přepáleným anime, které se nebojí přehánět. Wings of Theve v tomhle směru nepolevuje ani o píď. Během prvních hodin jsem vyslechla vlastenecké projevy, sledovala hrdinské oběti, tragické rozpravy o osudech civilistů i momenty, kdy jsem si nebyla úplně jistá, jestli scenáristé zbytečně nepřidali jednu melodramatickou otočku navíc. Ace Combat se ale už dávno nesnaží být realistickou vojenskou simulací a může si směle dovolit být takhle teatrální. Nic jiného by od něj fanoušci ani nechtěli.
Kampaň nabízí celkem čtyři úrovně obtížnosti, byť na novinářské akci byla k dispozici pouze ta normální. Otevřeně přiznávám, že hrát Ace Combat na Easy rozhodně nepovažuju za žádnou ostudu, a po několikaleté pauze od sedmičky jsem se na Normal občas docela zapotila. Zejména ve chvílích, kdy jsem se nechala unést honičkou za jedním protivníkem a úplně ignorovala fakt, že z opačné strany mapy už na mě míří několik dalších.
Před každým vzletem vás čeká detailní brífink, kde se dozvíte o svých taktických cílích. Následně se přesunete do hangáru, což je fáze naprosto klíčová. Ace Combat 8 se pyšní pestrou paletou více než třiceti letounů z řad reálných stíhaček z celého světa i vyloženě fiktivních modelů. Stroje se dělí do čtyř jasných rolí. Klasické stíhačky jako F-14D Super Tomcat excelují v soubojích vzduch-vzduch, útočné letouny reprezentované třeba legendárním A-10C Thunderbolt II jsou nejlepší pro pozemní útoky, víceúčelové stroje jako F/A-18F Super Hornet zvládnou obojí a speciální letadla pro elektronický boj, například EA-6B Prowler, slouží hlavně k podpoře spojenců.
Přiznávám bez mučení, že moje první reakce při pohledu na hangárový ansámbl byla i po předchozích zkušenostech se sérií zhruba stejně odborná jako u člověka, který dělí stíhačky podle toho, jestli vypadají cool. Naštěstí hra statistikami přehledně ukazuje, k čemu jednotlivé stroje slouží, a velmi rychle vás naučí, že rozdíl mezi vhodně a nevhodně zvoleným letadlem se pozná zpravidla ve chvíli, kdy vás někdo sestřelí.
Výběr správného stroje pro dané zadání je pro úspěšné splnění mise klíčový, podobně jako třeba v sérii se stejnou zkratkou – Armored Core. Pokud se vám nedaří, dost možná je to tím, že jdete s bombardérem proti MiG-31.
V čele své švadrony
Novinkou je potom správa vaší letky. Svým parťákům můžete letadla vybrat ručně, nebo zvolit automatické nastavení. Během letu jim pak pomocí vysílačky udělujete přímé rozkazy k útoku, krytí nebo rozptýlení, případně si od vás občas sami vyžádají povolení k nějaké speciální akci.
Během preview jsme si vyzkoušeli čtyři typy misí. Klasické kočkování ve vzduchu střídají útoky na pozemní a námořní cíle a naprostým vrcholem jsou potom bitvy s gigantickými futuristickými zbraněmi. Vývojáři chtěli odbourat stereotyp, kampaňové mise jsou proto delší a často se v jejich průběhu dynamicky mění úkoly z čistého boje na záchranu, eskortování nebo obranu.
Ve velkých bitvách navíc plníte několik zadání současně a můžete si tak kupříkladu vybrat, jestli napřed zlikvidujete obří sotoanské nákladní letouny, zatímco na vás doráží jejich eskorta, anebo chcete mít tzv. klid na práci, takže se napřed vypořádáte s konkurenčními stíhačkami a loudy si necháte až na konec.
Skutečným testem nervů ale byla bitva proti pozemní bitevní lodi, která měří bezmála 450 metrů na délku a disponuje hlavním sonickým dělem s tak ohromným dostřelem, že se před ním prakticky nedá schovat. Kličkovat s letounem mezi mrakodrapy, zatímco se snažíte ujíždějící monstrum alespoň zpomalit a přitom se vyhýbat jeho palbě, zkrátka bičuje adrenalin na maximum a reálně máte pocit, že jste součástí boje, kde jde o všechno. A ne že sedíte v pařížské hale se sluchátky na uších.
Ačkoliv popis zaměřování raket zní na papíře poměrně jednoduše, v praxi se ze soubojů stává naprostý chaos v tom nejlepším smyslu slova.
Wings of Theve nicméně pamatuje i na přístupnost, takže jsou opět dostupné dva letové režimy. Standardní mód vám umožní zatáčet pouhým pohybem levé páčky do stran, zatímco expertní režim vyžaduje nejdříve náklon letadla a následné přitažení kniplu. Nechybí tři různé pohledy kamery, včetně detailního kokpitu, a skvělý autopilot, který vás bleskově srovná s horizontem, když v zápalu boje zapomenete, kde leží země. Stejně tak můžete situačně přepínat i mezi třemi typy radaru.
Samotný bojový systém pak spočívá v zaměřování raket či speciálních zbraní a střelbě z kulometu s dynamickým zaměřovačem na kratší vzdálenosti. K uhýbání před nepřátelskými střelami musíte provádět prudké manévry s vysokým přetížením za pomoci triggerů, popřípadě odhazovat vějičky, kterých ale máte pouze omezený počet.
Ačkoliv popis zaměřování raket zní na papíře poměrně jednoduše, v praxi se ze soubojů stává naprostý chaos v tom nejlepším smyslu slova. V jednu chvíli pronásledujete protivníka, snažíte se dostat za jeho ocas, posloucháte hlášení spolubojovníků a současně vám radar do uší hystericky opakuje MISSILE ALERT. Když se vám pak podaří v poslední chvíli provést úhybný manévr a vzápětí úlevně sledovat explozi nepřátelského stroje, Ace Combat vám hrdě připomene, proč má série i po třiceti letech stále tak oddané fanoušky.
Hratelnost ve vzduchu potom rozšiřují ještě speciální zbraně s vysoce účinnou, ale opět velmi limitovanou municí. Vyzkoušela jsem naváděné rakety vzduch-země 4AGM, které zaměří až čtyři cíle najednou, neřízené bomby UGB pro kobercové nálety na tanky a protivzdušnou obranu, i pokročilé střely vzduch-vzduch 4AAM.
Mechanikem dnem i nocí
Vývojáři do hry zakomponovali i různé mechanismy pro starší a pokročilé. Může se vám kupříkladu poštěstit sestřelit malé letadlo tak, aby se zřítilo přímo na cíl, ale také si s řetěžovými reakcemi můžete vyhrát třeba prostřelením palivové nádrže, kdy exploze poškodí okolní stroje (ano, včetně toho vašeho). Zkušení dravci pak letmým pohledem na nebe z kondenzačních čar vyčtou, kam nepřátelé letí, navíc jejich kokpity hází prasátka, takže žádný stealth bombardér není za slunného počasí nikdy tak docela v bezpečí.
Po úspěšném splnění misí v kampani v závislosti na klasické písmenkové známce získáváte vojenské body, za které v rozsáhlém technologickém stromu nakupujete nová letadla, zbraně a vylepšení. Bodíky musíte investovat moudře, protože strom nabízí větvící se cesty a rozhodně se nechcete dostat do bodu, kdy vám na letadlové lodi schází bombardér, který pro příští misi nezbytně potřebujete.
Součástky se posléze dělí na vylepšení trupu pro vyšší rychlost a stabilitu, křídel k posílení účinku raket a kulometů, a různé další doplňky, které například zlepšují detekci stealth letounů nebo zabraňují namrzání křídel. Po dohrání kampaně se vám navíc odemknou kosmetické úpravy v podobě skinů a emblémů.
Samozřejmě platí, že preview akce ukazuje jen pečlivě vybranou výseč a finální verdikt bude muset počkat až na kompletní kampaň společně s multiplayerem. Přesto jsem po několika hodinách odcházela s pocitem, že Bandai Namco přesně ví, proč si fanoušci sérii tolik let hýčkají a jak ji posunout zase o pár leteckých stop výš.
Po nějakých pěti hodinách s Ace Combat 8: Wings of Theve tak s radostí zvěstuji splněný sen všech virtuálních pilotů, který na naše stroje dorazí 2. října, konkrétně na PC, PS5 a Xbox Series X/S. Pokud si hru předobjednáte, získáte jako bonus F-14A Tomcat a port Ace Combat Zero: The Belkan War z roku 2006. K dispozici bude i Deluxe edice s třídenním předčasným přístupem. Já se do kokpitu v říjnu rozhodně vrátím, protože Sotoa si o ten výprask z nebes zkrátka koleduje…