Hudebně našláplá akce Dead as Disco nezavírá dveře ani před rytmickými antitalenty

Rytmické hry a já máme problém: Mám je rád, ale ony se absolutně odmítají přizpůsobit faktu, že do rytmu nejsem schopný trefit jedinou klávesu, a tak jsem zjistil, že raději zkusím hrát Dark Souls na ovladači z brambory, než abych riskoval další potupu třeba v Necrodancerovi. Nicméně i pro lidi jako jsem já, svitla naděje. Dead as Disco totiž splňuje všechny parametry rytmického hudebního nářezu, ale zároveň má jedno nevídané plus – Hra se totiž přizpůsobí hudbě a nemusíte to za ni dělat vy.
Poslední žhavá noc Disca
Charlie Disco je mrtvý, a navíc byl i bubeníkem. Teď ale dostal druhou šanci objasnit svou smrt, pomstít se a možná dát svou kapelu dohromady na poslední velkou party. Má jedinou noc na to, aby všemu přišel na kloub a věřte, že to udělá stylově. To je v kostce příběh hry. Popravdě nehraje první, druhé ani třetí housle. Je jen nástrojem k tomu stylově vyzvat na férovku řadu bossů a poslouchat nářezový soundtrack.
Momentálně jsou v předběžném přístupu k dispozici čtyři z plánovaných sedmi Charlieho ex-kolegů a současných ikon hudebního průmyslu v neony prozářeném kyberpunkovém městě. Každý z nich představuje i jeden hudební žánr a po jeho poražení přibude do vašeho repertoáru několik nových schopností.
Jednotlivé mise jsou pak sérií arén, kde střídavě bojujete proti hudebnímu idolu a jeho nohsledům. Spíš bych je stylem označil za videoklip než klasickou úroveň. Nečeká vás žádné přebíhání, hledání, sbírání ani nic podobného. Jen čirá akce, která jde hře skvěle. Většinou je za deset minut hotovo a vlastně je to ideální čas, se kterým hra pracuje naplno.
Souboje navíc můžete opakovat na vyšší obtížnost pro lepší skóre, které můžete porovnávat s komunitou i přáteli nebo prostě jen proto, že je našlapané duely budete chtít znova slyšet i vidět. Tvůrci si totiž doopravdy bombasticky vyhráli s barevnou paletou a stylem, který se mění podle písničky i žánru.
Batman, co rád trsá
Jelikož bojovky od vydání arkhamské trilogie nezvládly vymyslet lepší kolo, než na kterém se proháněl Batman, nesnaží se o to ani Charlie. Soubojový systém stojí na klasické kombinaci útoků, mačkání protiúderu, když se oponentovi rozsvítí nad hlavou ukazatel, nebo úskoku, když se snaží provést neblokovatelný úder. Postupně si nabíjíte dorážečku, která jednoho protivníka stylově pošle z parketu zpátky do zákulisí a další ukazatel se používá pro využívání jedné ze čtyř speciálních dovedností, které odemykáte z poražených idolů.
Časem si zpřístupníte ještě několik speciálních úderů nebo třeba hod paličkou s možností teleportace k nepříteli. Mlátit budete obyvatele punkových klubů, těžkooděnce i podivné manekýny z hlubin virtuální reality, kde zní K-pop na plné pecky.
Všechno to dává dohromady systém, který skvěle funguje právě s doprovodnou hudbou. Nemusíte se trefovat do rytmu, ale tempo hry se jí naopak přizpůsobuje. Pomalé skladby jsou rozvážné a s menším počtem nepřátel, ale když se rozezní něco rychlého, najednou létáte po aréně, kopete a mlátíte kolem sebe, až oči přecházejí. Než dozní poslední tóny, nestihnete se ani nadechnout, natož řešit namožené prsty od drcení tlačítek.
Klobouk dolů za to, jak dobře tvůrci zvládli adaptovat hudbu hernímu tempu. Výběr se přitom neomezuje na jeden žánr, ale chvíli se mlátíte v K-popu, pak přijde na řadu tvrdý, německý rock, jen aby jej vystřídal hip-hop, a i na to disco dojde. Ve hře je už teď patnáct originálních skladeb a další licencované napříč hudebními žánry, takže si každý najde to svoje.
Nekonečný taneční parket
Hlavní na hře ale není její kampaň. Dead as Disco kromě ní obsahuje ještě výzvy, které jsou připravené na jednotlivé písně. Víc, než ty klasické typu: zabij několik nepřátel nějakým způsobem nebo proveď několikrát určitý chvat, mě ale bavilo prosté danou píseň přežít. Právě v jediné aréně, kde hraje hudba a hra na vás vrhá vlnu nepřátel za vlnou, totiž nejlépe vynikne, jak skvěle se dokáže hratelnost propojit s muzikou. Výzvy pak samozřejmě taky obsahují žebříčky a můžete tak sledovat, jak umíte mlátit do tempa v porovnání s ostatními.
Nepochybně největším tahákem je mód Infinite disco. Ten vás nechá vybrat si libovolnou arénu a pustit si k ní libovolnou písničku. Nebo si nastavit celý playlist, nebo klidně i nekonečné přehrávání ve smyčce. Hlavní ale je že si do tohoto módu můžete nahrát i vlastní hudební podkres a pak ho ve hře použít.
Momentálně sami tvůrci přiznávají že nástroj se v rámci předběžného přístupu bude ještě muset doladit. V editoru sice lze nahrát vlastního interpreta automaticky, ale není to ideální, protože pokud nemá vybraná píseň celou dobu stejné tempo, je to vlastně k ničemu. Editor lze upravovat i manuálně, ale počítejte s tím, že nastavení prostě nějakou dobu zabere a budete si muset dát záležet, aby vše správně sedělo.
Pokud ale vyberete skladbu se stabilním BPM, už teď hra dokazuje, že potenciál k tomu, abyste mohli časem mlátit do rytmu jakékoliv oblíbené muziky, kterou máte uloženou, rozhodně má. Navíc za aktivity ve hře dostáváte už teď fanoušky, za které můžete Disca vylepšovat, kupovat nábytek do domovského baru nebo nové oblečky. Samozřejmě už se do hry pustila i modderská scéna.
V Infinite disco módu můžete navíc pomocí modifikátorů přesně nastavit podmínky za jakých bude zápas probíhat. Jedná se jak o množství energie, tak třeba o to, že všichni, včetně vás, padnou na jednu ránu a spoustu dalšího. Nakonec nechybí ani možnost si přesně nastavit jednotlivé vlny nepřátel.
Už teď jde o pořádnou porci zábavy, kdy jsem se přistihl, že pouštím skladbu za skladbou a užívám si stylový, na naučení jednoduchý soubojový systém a nastavuji vyšší obtížnost šíleného tempa japonského popíku a s úsměvem a podupáváním do rytmu létám po aréně jako blázen. Zkrátka a dobře bojovka, která se umí přizpůsobit tempem a složením soubojů hudbě. Dead as Disco je originální a sakra návykový zážitek.