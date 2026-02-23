Hororová tahovka? Vultures – Scavengers of Death jsou příjemným překvapením
zdroj: Firesquid Games

Hororová tahovka? Vultures – Scavengers of Death jsou příjemným překvapením

PC

23. 2. 2026 18:00 | Dojmy z hraní | autor: Patrik Hajda |

Zlotřilá společnost snažící se vyvinout sérum na zpomalení, či vyložené zastavení stárnutí neodvede tu nejlepší možnou práci a vypustí mezi občany virus, který z živých dělá nemrtvé. Města přecházejí v lockdowny – neuzavírají se před tím venku, to venek se v nich snaží lapit zlo.

Vultures – Scavengers of Death
Vultures – Scavengers of Death
Vultures – Scavengers of Death
Galerie

Se zlem je v něm ale uzavřené i dobro. Tehdy se povolá opravdový specialista, který pronikne do města duchů, vyzvedne, co se po něm chce a vrátí se v bezpečí zpátky. Možná tahle anotace připomíná počátky série Resident Evil, ale ve skutečnosti se bavíme o novince Vultures – Scavengers of Death, která se devadesátkovými horory přiznaně inspiruje.

Tahem kupředu

Děje se tak ale jen tematicky, atmosféricky, graficky a částečně i herně. No dobře, to není zrovna málo oblastí, ale přední je ona obrovská změna v hratelnosti. Vultures jsou totiž tahovka! Demoverze, z níž jsem pořídil tyto dojmy, vás zavede do poměrně rozlehlé policejní stanice, na kterou nahlížíte sice shora, ale vzdálené kouty místností jsou zahalené tmou, takže pocit stísněnosti a strachu z neznáma, které ale leží jen pár metrů před vámi, tu bezesporu je.

Retro grafika kulisám dodává příjemnou atmosféru a dává vzpomenout na něco dávného, známého, ale s příchutí nového. O klaustrofobii se stará i fakt, že na rozdíl od většiny tahovek tady nehrajete za tým, tedy alespoň v demu ne. Jste jen jeden docela obyčejný člověk, který vyráží do akce nalehko.

zdroj: Firesquid Games

Máte nůž, pistoli s pár náboji, jeden Molotovův koktejl a lékárničku. Od začátku jste proto velice zranitelní a setkání s více než jedním nemrtvým berete opravdu vážně. S jedním si ale poradíte hravě bez nutnosti jedinkrát vystřelit. Kombinace výpadů nožem a odstrčení nepřítele zajistí bezúhonnou likvidaci cíle. Když se totiž pokusíte zombie jen tak obejít, riskujete vpád do zad.

Malý, ale silný arzenál

V boji máte vždy tři pohyby a tři akce, přičemž mezi akce se vedle útoku a odstrčení řadí ještě použití lékárničky, vrhací zbraně, přebití či prohození pozice s nepřítelem. Je to úzká paleta možností, ale i tak se s nimi dá zahrát pořádné divadlo a hra je moc příjemně taktická.

Dokonce jsou tu tři režimu pohybu od normální chůze přes běh po plížení, kde si asi domyslíte jednotlivé výhody a nevýhody. A když zrovna nebojujete, můžete prohledávat místnosti. Jednak hledáte úkolové předměty, ale jsou tu samozřejmě i náboje, lékarničky, a dokonce možnost najít daleko lepší zbraň – s brokovnicí je to teprve pořádná sranda!

Vultures – Scavengers of Death zdroj: Firesquid Games

Navíc si vybíráte, do jaké části prohniláka zasáhnete. Tělo je největší jistota, zásah do nohy může protivníky zpomalit či úplně zastavit způsobit a do hlavy to samozřejmě nejvíc bolí, ale také vás výpad stojí hned dvě z vašich tří drahocenných akcí. Minout v takovém případě opravdu zamrzí.

K tomu všemu jsou tu i stavy, tedy například krvácení, které u zombie způsobuje zranění s každým jejím pohybem; nebo takové hoření, které má šanci se šířit dál.

Dveře, DVEře, DVEŘEEE!

Vultures také hojně pracují s dveřmi, respektive jejich překonáváním. Spousta jich je zamčená, takže potřebujete klíč nebo přístupovou kartu. Další jsou zabarikádované z druhé strany, takže hledáte jiný vstup do dané místnosti. Vzniká tím bludiště, kde se dá docela snadno ztratit a dost minut jsem ztratil hledáním těch posledních neotevřených dveří, bez čehož mise nešla dokončit.

Vultures – Scavengers of Death
Vultures – Scavengers of Death
Vultures – Scavengers of Death
Galerie

Trochu zamrzí, že je hra tahová i mimo souboje. Průzkum to totiž značně zdržuje. Mimo boj neřešíte akce, takže se můžete svobodně léčit a přebíjet zbraně, z čehož se rychle stane rutina – není nic horšího než tyto úkony řešit akcemi přímo v boji, ale když už na ně dojde, jde o další skvělý prvek taktiky. Aneb vyplatí se mi utratit akci na přebití pistole, nebo ji raději využiju k výpadu nožem?

Vyčistit celou policejní stanici a splnit všechny úkoly mi zabralo něco přes hodinu a byl jsem velmi příjemně překvapený, jak zábavná hodina to byla. Jen doufám, že další mise trochu přitvrdí, protože jakmile člověk přišel na kloub akcím v čele s odstrkováním, už mu moc nešlo o kejhák.

V demu se našly i neduhy – žádná z přítomných zombií nedisponuje útokem na dálku, s čímž souvisí i fakt, že protivník za stolem vás bude dokola a dokola následovat a nikdy vás nedožene, takže i na poměry nemrtvých by neškodilo přidat na inteligenci (čestnou výjimkou je závěrečný boss, který měl v repertoáru zajímavější tahy, ale byla to skutečně výjimka a s brokovnicí šel stejně moc rychle k zemi).

Vultures – Scavengers of Death zdroj: Firesquid Games

Nicméně obecně vzato jsou Vultures – Scavengers of Death opravdu příjemným překvapením. Tahovka s jedinou postavou, velmi omezenou výbavou a pomalým průzkumem zamořených míst je velice zábavná, má skvělou atmosféru a místy dokáže i trochu poděsit surovostí, byť hororové prvky tu nehrají prim a vyloženě bát se opravdu nebudete. Rozhodně doporučuji vyzkoušet demo a já už jdu vyhlížet plnou verzi.

Smarty.cz
Tagy:
zombie horor adventura tahová taktická indie hra
Zdroje:
Vlastní
Hry:
Vultures – Scavengers of Death
Profilový obrázek
Patrik Hajda
Dlouholetý redaktor Games.cz a šéfredaktor ZeStolu.cz. Upřednostňuje tahové strategie, logické adventury, survivaly, simulátory, závody a cokoliv, co vyplodí kreativní indie scéna. Hraje na PC, PSku, Switchi, mobilu a Steam Decku. V rámci stolních her miluje příběhové koopy s kampaněmi a velmi hutné strategie zavařující mozek.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání
Mewgenics || GamesPlay
Mewgenics || GamesPlay
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Aethus - Gameplay Trailer
Aethus - Gameplay Trailer
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Skate Style – Oznámení
Skate Style – Oznámení
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti

Nejnovější články