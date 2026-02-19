Honkai: Star Rail zabaví výraznou změnou atmosféry a novou karetně-kostkovou minihrou

Šanghajské studio MiHoYo se za domácími hranicemi pořádně proslavilo až hrou Genshin Impact, kdy jsem jeho tvorbu nejenže i já objevil, ale vyloženě jí propadl. Bylo to plnotučné RPG se zábavnými systémy, krásným světem, neskutečně odměňujícím průzkumem a… bylo úplně zadarmo.
Odehrál jsem v něm vyšší desítky hodin bez nutnosti vytáhnout peněženku. A když jsem se pak chtěl tvůrcům finančně odvděčit, zjistil jsem, že ani pořádně nemám za co zaplatit. Že jsem se svými postavami spokojený, rozhazovat korunky za náhodné otevírání dalších postav mě vlastně vůbec nelákalo.
Ale před Genshin Impactem bylo MiHoYo synonymem pro sérii Honkai, která se po Genshin Impactu vrátila v roce 2023 s dílem Honkai: Star Rail. Ten je opět dostupný zdarma, opět plný desítek a desítek hratelných postav, které náhodně odemykáte, ale pro ty lepší vede cesta skrz mikrotransakce.
Na rozdíl od Genshin Impactu se jedná o něco tradičnější asijskou hru, kde jsou souboje řešené tahově – na „statické“ scéně se vaše partička čtyř vybraných asijských borců a borkyň střídá v útocích na nepřátele, kde se neřeší nějaké pozice. Vy si jen u každého volíte cíl a typ útoku.
Vždy máte k dispozici základní útok (v jednom z mnoha typů, které korespondují s ostatními hrdiny i obranou nepřátel), ale můžete utratit jeden ze společných bodíků pro silnější, speciálnější útok, či třeba nějaký typ obrany a jiné podpory týmu.
Tahovost moc hezky ozvláštňují ultimátní útoky, které se u všech průběžně nabíjí a aktivovat je můžete kdykoliv. Naprosto kdykoliv, klidně v tahu soupeře, což do celého boje vnáší příjemnou dynamiku a leckdy napínavý závod, kdy se snažíte na ultimátku stihnout kliknout tu milisekundu před útokem nepřítele, který by třeba zapříčinil vaši prohru.
I Honkai: Star Rail vám dá úplně nesmyslné množství obsahu zadarmo a zaujme každého, komu nejsou asijské hry proti srsti a libuje si ve sci-fi. Cestujete tu totiž vesmírem v astrálním vlaku a následujete plnohodnotný příběh. Hra je to ale živoucí s neustále novým obsahem a dnes jsme tu proto, že dorazila takzvaná verze 4.0, která startuje již čtvrtý rok dodatečného obsahu.
Tam, kde žijí omalovánky
Verze 4.0 znamená úplně nový příběhový oblouk, který hrdiny přivádí na planetu Planarcadia. Hned v samotném úvodu na vás postavy vychrlí všechny zajímavosti a pozoruhodnosti. Z tohoto místa kupříkladu váš astrální vlak poprvé vyrazil do vesmíru, takže je to takový návrat domů.
Od samého začátku tu panuje atmosféra, na kterou z předešlých dobrodružství nebudete tolik zvyklí. Je to tu strašně veselé, radostné, nikde žádné pohromy. Jste zároveň celebrity – místní jsou z vás úplně paf, znají vás jmény či přezdívkami, chtějí se s vámi fotit.
I samotné prostředí úvodního velkoměsta Duomension City vám učaruje svou barevností a patřičnou ztřeštěností. Hra mě okamžitě nadchla hlavní myšlenkou Planarcadie, kde vlastně ožívají namalované obrazy. V průběhu věků se tu různí umělci pořádně vyřadili, když dali život nejrůznějším nakresleným věcem. Dokonce kdysi dávno někdo nakreslil i samotnou Planarcadii a tím ji proměnil v rozpohybované plátno.
Jistě, člověk si okamžitě říká: „Tyjo, tady se to asi slušně zvrtne…“, ale to se teď na startu čtvrtého roku ještě úplně nedozvíte. Zatím jde jen o velký turnaj na oživlém brýlatém měsíci na nebi, jehož vítěz se na chvíli stane všemocným Aeonem (a právě vítězové mohou za všechny ty rozpohybované malůvky).
Osobně mi celková uvolněnější, pohodovější a radostnější atmosféra sedla, je to příjemné zpestření a takové lehké záhadno okolo turnaje, který slibuje udělat z vás boha, taky funguje dobře jako tahák nového příběhu.
Nově příchozí
Na startu verze 4.0 samozřejmě nemohou chybět nové hratelné (pětihvězdičkové) postavy – Yao Guang a Sparxie. Obě jsou to zástupkyně nové „cesty“ Elation, která pracuje s hodnotou takzvané Punchline. Ta je na začátku souboje rovna počtu postav Elation v týmu, ale různé schopnosti těchto postav Punchlinu zvyšují. No a míra poškození těmito postavy je tím vyšší, čím vyšší je Punchline.
Je to tedy takový postupně narůstající armageddon, který z logiky věci není určený k rychlé likvidaci nepřátel, ale postupné kumulaci vedoucí k pořádné eskalaci. Což je zábava, ale v tuto chvíli velice omezená.
Yao Guang je totiž podporou jiným Elation postavám a jinou Elation postavou je v tuto chvíli jen Sparxie. Takže pokud si Elation chcete vyzkoušet, je ideální mít v týmu obě, protože Yao Guang bez Sparxie mnoho parády neudělá a Sparxie bez Yao Guang je sice hratelná, ale s ní je mnohem silnější.
Bude proto zajímavé sledovat, jak se celá cesta Elation v následujících měsících vyvine s příchodem dalších postav, kde by současným pohledem mohlo hrozit, že Yao Guang bude pro tuto metu až příliš nezbytná, což by rozbíjelo možnost stavět různé týmy.
Karban musí být!
Poslední velkou novinkou Honkai: Star Rail 4.0 je Cosmicon Collective – zdejší sběratelská karetní hra, kterou se baví místní a rádi vás do svých duelů přizvou. Je to veskrze jednoduchá karetní hra, která je ale stejně chytlavým ozvláštněním, jakým byl třeba Gwent ve třetím Zaklínači.
I tady totiž sbíráte či kupujete nové karty, dokonce je můžete i vylepšovat a utkáváte se s NPCčkami v duelech. Když jsem Cosmicon Collective označil za karetní hru, tak jsme vlastně trochu lhal. Z herního hlediska je to spíš kostková hra.
Do duelu vstupujete s jednou vybranou kartou, která zobrazuje některého z hrdinů. Vás ale zajímá, kolik kostek symbolizují – nejen jejich počet, ale i tvar. Karta vám totiž poskytne klidně několik čtyřstěnných kostek, šestistěnky, osmistěnky a dvanáctistěnky.
Těmi pak najednou hodíte, několik jich vyberete a jejich součet určí zranění namířené na soupeře. Ten si rovněž hodí, vybere kostky k obraně a číslo vzniklé po odečtení určuje konečné zranění. Sundejte mu životy na nulu a vyhrajete.
Základ je velice jednoduchý, ale naštěstí je tu jistá hloubka. Kostky můžete přehazovat, postavy mají jedinečné schopnosti, kdy například vybráním tří čtyřek můžete úplně ignorovat obranu soupeře, a v neposlední řadě oba hráče ovlivňují efekty počasí.
Je to moc příjemná kratochvíle, která vám zpestří honění se za hlavními úkoly. Není to vrchol strategického přemýšlení, což ale v tomto typu hry vítám, protože je to i forma odpočinku, a přitom není hloupá ani plochá.
Vzhůru na Planarcadii
Celkově vzato se Honkai: Star Rail vydává dalším velmi zajímavým směrem, který nabízí správně podivný svět s uměleckým podkresem, chytlavou karetně-kostkovou minihru a má potenciál přinést zajímavou partu nových hrdinů, kde ale právě teď panuje největší obava z jejich variability a použitelnosti v kombinaci se současnou i budoucí soupiskou.