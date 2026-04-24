Expanze si zaslouží pořádné videoherní zpracování. Zvládne to Osiris Reborn?

Expanze je pojem. Paradoxně je to pojem, který neznají všichni fanoušci sci-fi, protože se jim z nějakého důvodu tenhle seriálový kousek vyhnul a oni si zarputile odmítají doplnit vzdělání. A zmiňuji především seriál, protože právě ten dokázal románovou sérii od Jamese S.A. Coreyho (což je pro změnu pseudonym autorského dua Daniel Abraham – Ty Franck) prodat na mainstreamovém poli. Ne, vážně, pokud máte jen trochu rádi sci-fi, měli byste se na Expanzi podívat.
Ve svém základu je seriál i kniha kombinace hard sci-fi s vesmírnou operou, přičemž se přiklání výrazněji k tomu druhému a přidává ještě svou porci miliardy sci-fi, nějaké ty mimozemské záhady, a především hutnou porci meziplanetární politiky, díky níž i koketuje s myšlenkami, které v 80. a 90. letech nebyly cizí kyberpunku.
Takhle napsané to zní jako bizarní mišmaš, ale ve skutečnosti je Expanze velmi povedené ryzí sci-fi, které se odehrává v relativně malé části Sluneční soustavy, mezi Zemí, Marsem, který se od své matičky odtrhl, a Pásem asteroidů, kde žijí lidé formálně ještě patřící pod Zemi, ale fyziologicky, a hlavně ideově naprosto vzdálení problémům modré planety.
Celá rovnováha, či spíš nerovnováha mezi Zemí, Marsem a Pásem působí, že sebemenší problém může odpálit meziplanetární konflikt. Ostatně, část Belterů, tedy obyvatel Pásu, už vede gerilový (někdo by řekl teroristický) boj proti Zemi. A Mars, mladý, frustrovaný Mars, který je stále odsouzený k životě v umělém prostředí, protože teraformace povrchu je technicky zatím nemožná, spěje k dalšímu konfliktu s bohatou, namyšlenou a přezíravě arogantní Zemí.