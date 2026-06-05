Dojmy z prvních hodin v Kolonii v Gothic 1 Remake

Když jsem loni v únoru dohrál demo veleočekávaného návratu kultovního RPG Gothic 1 Remake, velkohubě jsem prohlásil, že může jít o jeden z nejlepších remaků vůbec. Jestli se to skutečně vyplnilo, se ještě neodvážím tvrdit. Recenzi můžete očekávat v rámci následujícího týdne.
Klíč se k nám totiž dostal až tento týden, navíc v období velkých herních akcí jako State of Play a Summer Game Fest, takže jsem se bohužel do Kolonie nemohl uzavřít na celé čtyři dny a hru hezky po staru projít na dřeň s kapačkou kávy do žíly. Můžu vám ale nabídnout prozatímní dojmy z prvních dvou kapitol, ať takzvaně víte, do čeho jdete.
Panoramata jako z pohádky
Původní Gothic mám ještě v čerstvé paměti, protože jsem jej naposledy dohrával před dvěma a půl lety v rámci recenze na Switch. A musím říct, že to, co Gothic 1 Remake předvádí v prvních hodinách, je strašně kouzelné a skoro až dojemné.
Hra vypadá a zní naprosto fantasticky! Unreal Engine 5 vykresluje krásy Kolonie do nejmenších detailů. Ručně dělaný svět je jedním slovem nádherný. Každý remízek, každá zákruta řeky, močály bažinatého tábora jsou dechberoucí. Remake je skvostně atmosférický. Ranní mlha se líně převaluje v lesích, z močálů vyloženě sálá vlhkost, po každé skalce se prohánějí pavouci. Jednička z hvězdičkou, jak se Alkimia Interactive podařilo Kolonii nejen krásně modernizovat, ale hlavně že působí jako skutečné, živoucí místo.
Záleží, jak moc jste puristé, protože přesaturované barvy a přepálená expozice trochu ubírají na původní drsné a špinavé stylizaci. Remake tak vypadá více jako pohádkové fantasy. Pořád jde ale o mimořádně krásné pohádkové fantasy. Noc je skutečně temná a bez pochodně neuvidíte na krok. Třeba právě hra světla vypadá v Gothic 1 Remaku parádně. Takový moment z jeskyně, kdy se na vás z chodeb řítí černí goblini, nejprve slyšíte jejich řev, a teprve pak zahlédnete světla pochodní a stíny groteskních těl, je jako vystřižený z nějakého přísně režírovaného filmu.
Úžasně vypadají i postavy a rozličná zvířena. Mrchožrouti připomínají mnohem více skutečné predátory než podivná kuřata. Modely trestanců Kolonie jsou výborně detailní, včetně uvěřitelných obličejů, byť třeba synchronizace dabingu a mimika výrazně zaostává za konkurencí. To ale osobitosti, jak se s vámi nikdo nemaže a jak začínáte jako bezejmenný póvl, vůbec na kouzle neubírá.
Vizuálu parádně sekunduje hudba, známé tóny v nových aranžích chytnou za srdce a shledal jsem, že se do bažinného tábora vracím strašně rád jenom proto, abych se zaposlouchal do bzučení komárů a tribálních melodií. Mimochodem třeba právě tábor kultistů prošel asi nejvýraznější vizuální změnou z toho, co jsem zatím mohl spatřit. Proutěné chýše v košatých stromech, kterými prosvítají paprsky odpoledního slunce, vypadají naprosto božsky. Až jsem chvíli zvažoval, že se k Bažinnému táboru přidám. Nakonec ale zvítězil pragmatismus - v bažinnách se ani prase nevyzná. Taky nemám kdovíjaký vztah k opiátům, takže jsem skončil ve službach Gomeze a jeho Stínů. Prostě klasický průchod za Starý tábor.
Přidávám k průběžné recenzi pár obrázků, byť jsou zohyzděné velkým watermarkem, který štemploval recenzní kopii. Pro ilustraci ale zatím snad postačí.
Nováčkům vstup zakázán
Kdyby ale šlo jen o vizuální pozlátko, mohla by Alkimia jen na starou hru šoupnout nový engine, nazvat ji remasterem, oprášit si ruce a hrdě ji vyslat do světa... jako byl třeba případ Oblivion Remastered. Naštěstí se sahalo do snad všech aspektů hry a v drtivé většině případů jsou změny skutečně k lepšímu. Ale pozor, hru nezjednoduší, netrivializují, jen přispívají k zábavnějšímu hraní.
Gothic 1 Remake je v prvé řadě autentický. Dostáváme spoustu malé a smysluplné modernizace, ale nic to neubírá na obtížnosti ani chuti ponořit se do hry a objevovat. Máme moderní inventář, seznam úkolů, výborný glosář s přehledem všech postav, na které narazíte a co vás mohou naučit. Nikde na vás ale nesvítí šipky a ukazatele. Musíte bedlivě poslouchat, co vám postavy říkají, abyste pochytili, kam se vydat a jak do cíle dorazíte.
To mi v moderních otevřených světech strašně chybí. Pocit dobrodružství, že si vyrazíte na procházku a hra vás svým designem a ztvárněním světa ponouká sejít z vytyčené cesty prohledat jeskyni nebo se vyškrábat do kopce, na kterém se tyčí rozbořená věž.
Mapa narostla, přibyla spousta nových míst k objevování, dokonce i některé příběhové questy dostaly, dle mého, opět smyslupný redesign. Například když se chcete přidat ke Starému táboru, tak získání respektu od Fingerse už není o tom, že se musíte naučit jeden z jeho poměrně nepotřebných skillů, ale ve skutečnosti po vás chce opravdu uloupit prsten ze zamčené truhly.
Hlavní dějová linka ve druhé kapitole obsahuje i pár úkolů navíc, které lépe mnohem lépe vykreslují příběh a dávají si tu práci vystavět motivaci a narativ. Ubylo taky zbytečného vracení, takže až tak často nemusíte pendlovat mezi tábory jen proto, abyste si vyslechli pár řádků dialogu.
Prostor dostávají i postavy, které v původním Gothicu byly tak nějak do počtu. Třeba poměrně zásadní Bullit, kterého jistě budete znát jako prvního antagonistu, s nímž se musíte vyrovnat, hrál nakonec ve starém Gothicu poměrně bezvýznamnou roli. V remaku je s ním spojen jeden zásadní vedlejší úkol a můžete s ním vyrovnat účty mnohem dřív. Jsem přitom zvědavý, kam se náš vztah ještě posune.
Co je nového?
Jako ostřílený harcovník Gothicu jsem byl připravený na vyšší obtížnost, která vám nic nedá zadarmo. I přesto jsem v prvních dvou hodinách zemřel snad víckrát než za celou dobu v Elden Ringu. Možná je to zdání, ale přijde mi, že svět je více obydlený monstry a dravci, navíc na vyšší úrovni, než bylo zvykem. Remake můžete hrát v několika obtížnostech, ale slova varování nováčkům: počítejte, že budete umírat... často. Quicksave je váš nejlepší kamarád.
Souboják byl krásně modernizovaný, pořád ale autenticky předvádí slovutnou topornost. Hlavně když neumíte schopnost boje s danou zbraní. Jinak je ale mnohem plynulejší a odladěnější. Komba se snáze řetězí, spolehlivěji funguje ochromení, takže trojitá kombinace s mečem vás neotevře ráně nepřítele. Lépe se odráží útoky (pořád ale musím cvičit načasování).
Hodně mě baví odhalovat slabiny protivníků a jejich útočné vzorce. Ladit načasování svrchního seku na mrchožrouty, abych je omráčil ještě před jejich útokem, vyseknout dvojkombinaci černým goblinům a vzápětí uskočit dozadu, kde na mě jejich krátké ručky nestačí, snažít se trefit krvavé mouchy v momentě, kdy jsou v dosahu zbraně. Pořád si zatím pomáhám ostřelováním lukem a utíkáním. Mimochodem z luku se střílí jako v normální akční adventuře, tedy mířením pravým a střelbou levým myšítkem.
Pořád ale musím nováčky varovat, že Remake není v žádném případě moderní akční adventurou. Potrvá doslova hodiny, než budete schopni zdolat obyčejného vlka... a to ještě jenom jednoho, a na několikátý pokus, protože nesmíte udělat jedinou chybičku, jinak jste na ránu mrtví. Mimochodem stran modernizace mi citelně chybí možnost konzumace více předmětů najednou. Jídlem se budete fakt hodně léčit a není moc zábavné stát na místě a ládovat do sebe dvacet grilovaných steaků po jednom, kdy každý doprovází krátká animace.
Přepracováním prošly craftovací systémy, které jsou mnohem košatější a smysluplnější. Byť třeba takové páčení zámků mi přijde vyloženě hardcore, protože jde de facto o matematickou úlohu, u které se bez notýsku a poznámek moc neobejdete. Zatím jsem ale neměl možnost vyzkoušet, jak do ní promluví příslušná schopnost, stejně jako jsem se nenaučil šplhání po skalách. Kovařina je ale skvělá a cestou si přijdete na spoustu receptů a možností, čím se ohánět.
I zbroj funguje trochu jinak: za vzácnou rudu si můžete dokupovat různé kazajky, pásky a boty, které ovlivňují vaše obranné statistiky, a hlavně mění to, jak váš hrdina vypadá. Novinek je zkrátka obrovský počet, a to platí i pro obsah. Když otevřete svou první mapu, tak zjistíte, kolik nových zajímavých míst přibylo. Nejsem sice úplně fanoušek toho, že Alkimia do hry vecpala minimálně jednoho streamera, ale otevřený svět je mnohem větší radost objevovat a žít si v něm.
Jak je u Gothicu zvykem, zůstal robustní RPG systém, kdy za úrovně dostáváte body učení, které pak můžete spolu s rudou směňovat u učitelů a zlepšovat či se učit nové dovednosti a posilovat si atributy. Co zatím můžu říct, tak změnou prošlo třeba kapsářství, které vypadá, že je poměrně praktické... hlavně do začátku, kdy máte do vlastní kapsy hluboko. Plížení jsem zatím na kloub nepřišel a minimálně ta úroveň, kterou máte do začátku, vám příliš možností řešit situace potichu nepřináší.
Technické nešvary
Než se pohroužím zpátky do Kolonie ve snaze zničit magickou bariéru, tak si na závěr postesknu, že technický stav není z nejlepších. Uvidíme, jestli na tom něco změní day one patch, ale hra často padá (paradoxně víc na redakční RTX 5080 než slabších grafikách). Při přechodech do rozhovorů se viditelně propadají FPS a narazil jsem i na nemálo bugů, především s umělou inteligencí NPC.
To si tak páčím truhlu v chatrči Cor Kaloma, když mě spolu se svým učněm načapá při činu. Vyhrožují, tasí zbraně, ale nechají mě v klidu zámek vylomit, načež se beze slova vrátí vařit lektvary a já si v pohodě odkráčím i s ukradeným receptem na snovou šťávu.
Teprve když jsem s lupem dorazil do Starého tábora, na mě z nějakého důvodu zaútočily stráže. Obecně agresivita NPC je hodně nevyzpytatelná a stane se nepřátelskou jen asi z dlouhé chvíle. Naopak, i když jim před zraky něco provedete a utečete dost daleko, tak po návratu na vaše zločiny rády zapomínají.
Narazil jsem i na menší chyby, jako bylo třeba mizení předmětů z inventáře, špatně počítané hodnoty prodaných předmětů a podobně. Po tolika letech ve vývoji bych zkrátka čekal výrazně lepší technický stav. Ale jinak Gothic Remake běží jako po másle, nezaznamenal jsem třeba ani v otevřených světech na Unreal Enginu proklínané trhání obrazu při rychlejších přesunech.
Skvělá práce
Ještě nevyřknu rozhodující ortel, protože chci a potřebuji remake dohrát až do epického závěru. Zjistit, co všechno prošlo redesignem, a více se ponořit do nových koutů Kolonie. Fanoušci Gothicu ale nemají moc důvodů otálet, protože jde o modernizaci dělanou s vytříbeným citem. Alkimia Interactive, zdá se, znásobili silné stránky Gothicu a naopak umenšili jeho slabiny.
Hra je mimořádně nádherná, zní a vypadá nadpozemsky, jen technický dojem z ní zatím nemám moc dobrý. Když ale nehraji Gothic 1 Remake, tak na něj myslím. Tak moc se chci do Kolonie vrátit a objevovat pořád nové a nové věci. Takže děkuji za přečtení a já se vracím vypořádat s Nyrasem.