Chaotická kovbojská jízda Far Far West si bere to nejlepší z Helldivers i Deep Rock Galactic

Žijeme v době, kdy jedna velká multiplayerová hra střídá druhou na seznamu nenaplněných ambicí a rychle zapomenutých projektů. Zároveň ale taky ve světě, kdy menší týmy dokážou prakticky přes noc strhnout lavinu hráčské pozornosti. Přitom se jedná o tituly, které nemusí být nutně v každém ohledu originální, ale berou známé ingredience a míchají je s jistotou a energií. Což je přesně případ Far Far West, kooperativní hry až pro čtyři, která si nezadá s tituly jako Helldivers nebo Deep Rock Galactic. Inspirací v nich se nijak netají, jen místo vesmírných mariňáků a trpaslíků vrhá do akce robotické kovboje ve světě, kde se dřevo, kov a kostlivci mísí v okouzlující westernové grotesce.
Roboti a bouchačky
První, co vás praští do očí, je stylizace. Far Far West působí jako zběsilý sen někoho, kdo smíchal Divoký západ, steampunk a kreslenou grotesku v explozivním koktejlu, což parádně sedí k přepálené hratelnosti. Jste ostatně robotičtí kovbojové ve světě plném kostlivých nepřátel, kde i zvířata jsou roztomilou kombinací dřeva a ozubených koleček. Grafika mi docela evokovala Sea of Thives, hlavně když se vždy na začátku hry probudíte na stole v baru nebo se na obloze zjeví obří zelená lebka hlásící blížící se hordu.
Tvůrcům se navíc povedlo něco, co spousta podobných her nezvládá: zbraně mají skutečný charakter. Útočná puška je ve skutečnosti řada pospojovaných revolverových bubínkových zásobníků, následuje samozřejmá brokovnice, odstřelovačka s pásovým zásobníkem poháněná malým parním strojem, ale i rotační kulomet nebo dvojice revolverů. Vedle dvou zbraní si do akce můžete přibalit podpůrné hračky typu vrhacích šerifských hvězdic nebo luku.
A hlavně – střílení je radost. Zbraně mají svou váhu, zvuk i animace, abyste si připadali jako správný robokovboj z šíleného komiksu. Vlastně by stačily k uspokojení vraždících choutek na pěkně dlouho. Jenže klasický arzenál je teprve začátek. Ten pravý chaos totiž přichází se starou dobrou magií.
Kejkle, výbuchy a kaktusy
Magií je v předběžném přístupu hned několik škol. Elementy doplní třeba voodoo nebo lehce absurdní škola kaktusů. Jak je používáte, získáváte úrovně a s nimi další kouzla. Do mise si můžete vzít až tři a je na vás, jakou kombinaci zvolíte. Víc kouzel jedné školy je sice rychlejší na nabírání zkušeností, ale zároveň musíte brát v potaz důležitý faktor celé magie kombinace.
Když na svého vyvolaného kaktusového ostrostřelce sešlete oheň, začne střílet ohnivé střely. Pokud vaše voodoo panenka ovlivní jiné kouzlo, vypadnou kolem léčivé svíčky. A když smícháte oheň s kyselinou? Následuje ohromná exploze. Kombinací je spousta a ve chvíli, kdy zjistíte, že kombinací několika zdánlivě obyčejných kouzel dokážete vytvořit ohnivé tornádo likvidující celé hordy nepřátel, dostaví se ten známý multiplayerový moment čisté radosti, kdy všichni v týmu začnou nadšeně křičet do mikrofonu.
Kouzla se totiž kombinují mezi všemi členy týmu, dají se kombinovat i s elementy sekundárních zbraní a v neposlední řadě umí vzniklý chaos zabíjet i vás. Ruku na srdce, není to Magicka, ale je to zábavný, chaotický systém, který si člověk rychle zamiluje.
Chytré mechanismy se cení
Far Far West velice chytře kombinuje několik žánrů. Třeba v misích sbíráte karty žolíků a po misi o ně přijdete. Padají náhodně a umí dohromady tvořit přesně ty šílené synergie, které známe z roguelike her, jenže jsou propojené i s metaprogresí.
Žolíky se vám totiž ukládají do knihovny, na základně je můžete směnit za duše a vložit do volných slotů, které si odemykáte zvedáním úrovní zbraní i postavy. Vlastně si tak tvoříte build, který pak v misích dotváříte tím, co vám náhodně padne. Mezi kartami najdete navíc vše od zvýšeného poškození přes výměnu maximálních životů za léčení nebo za zabíjení či dvojité skoky až po karty, které způsobí, že při chůzi pískáte nebo zabitím vyvoláte konfety.
Tvůrci si uvědomují, že ne vše musí být užitečné a občas stačí, aby to bylo zábavné. Dokud se tedy nevybavíte třeba kartou s bonusem za celkový počet karet a najednou i to, že ve tmě svítíte, může přijít vhod. Odhalovat přitom podobné drobné mechanismy je zábava samo o sobě. Zbraně i sebe navíc s rostoucí úrovní můžete vylepšovat pomocí klasických bodíků do různých statistik.
Je taky nutné si uvědomit, že první dvě obtížnosti jsou v podstatě tutoriál a pravá zábava začíná, až když hodíte normální úroveň za hlavu. Protože tvůrci naštěstí nešli jen cestou zvyšování životů, poškození a počtu nepřátel, ale přidávají mechanismy i druhy překážek, kterým na věrném oři budete čelit na svých výpravách.
Divoký západ, který nikdy nespí
Mapy sice mají pevně danou podobu, ale díky náhodným úkolům a událostem nepůsobí nikdy stejně. Můžete si tak zapamatovat různé zkratky, které oceníte hlavně v členitějších místech, jako je kaňon nebo zamrzlé pustiny, kde navíc po ledu budete klouzat o sto šest. Co vám hra ukáže na první dobrou, jsou hlavní i vedlejší úkoly.
Víte, kde je místo, které aktivuje bosse, kde je samotný hlavní zloduch i kde si zavoláte vlak, který vás z mapy odveze. Otazníky ukazují i náhodné nepovinné úkoly. S rostoucí obtížností pak přibude i ukazatel zón, kde je zvýšený počet nepřátel. Jenže, co je možná důležitější, je to, co vám hra neříká.
Mapy jsou totiž nadité různými skrytými věcmi, můžete najít rozlámané disky a pak si je pouštět v klidu domova, hroby, které odemknou třeba skin hrobníka, ale i větší vedlejší úkoly unikátní pro jednotlivé mapy, které můžou svým dokončením přidat do vašeho balíčku unikátní kartu. Někde se možná toulá obchodník. Hele, studna, co se asi stane, když do ní hodím peníz? Jé, zlato, jdeme ho vytěžit, rodiště potvor, jdeme ho vystřílet.
Jednotlivé mise tedy většinou vypadají tak, že si vytyčíte nějaký bod, kam chcete dojet a během cesty se najednou každý z týmu ocitne na jiném konci mapy a nadšeně pokřikuje, že našel to či ono. Popřípadě obzor ozáří atomový výbuch z rozstřeleného radioaktivního barelu. Nemluvě o tom, že zmíněná studna umí cokoliv od léčení až po vyvolání obřího písečného tornáda náhodně se pohybujícího po mapě.
Na vyšších obtížnostech, kdy se objevují elitní nepřátelé, jsou po mapě hromádky kostí, které přivolávají hordu, na obloze jsou hlídači a rozdělit se se stává stále horším nápadem. Hra tak nějak počítá už s tím, že znáte její mechanismy a umíte se přizpůsobit.
Aktivity, které nejsou hloupé
Co Far Far West výrazně odlišuje od konkurence, je samotná náplň misí. Nespokojí se s bezduchým zabíráním bodů, zabíjením nepřátel na určitém místě nebo nošením předmětů z bodu A do B. Většina úkolů vás donutí alespoň trochu zapojit i mozek a neplnit je úplně na automat. Musíte třeba z blikajících světel rozluštit číselný kód, složit dvojice z náhrobků nebo si zapamatovat, jaké vysouvací tyče svítí a po jejich zasunutí znovu aktivovat ty správné. Přitom si hra velmi dobře hlídá tempo, takže se z logických pasáží nikdy nestane otravná brzda akce.
Úkoly, při kterých se bojuje, jsou zase správně chaotické, a tak budete třeba během přívalu nepřátel v noci dávkovat nitro do kanónu, regulovat pomocí ventilů hladinu kapaliny v zařízení nebo prostě jen eskortovat vozík s dynamitem. To hlavní ale mají všechny aktivity společné. Jsou správně trhlé a hodí se do podivného světa robotických kovbojů.
Je to fungující a přitom podivná kombinace robotického divokého západu, jehož obyvatelé jsou ze dřeva a železa, kde vás hra nechá stejně samozřejmě nabíjet gigantický laser, jako střílet artilerií nebo něco odbouchnout dynamitem či otevřít magickým rituálem.
Možná přijdou i mimozemšťani
Nedá se čekat, že by Far Far West byli noví Helldivers 2, pořád na něm dělá nadšených osm lidí. Přesto se plány do budoucna zdají slibné. Chystá se třeba nový druh nepřátel, který doplní nemrtvé, a ano, jedná se o mimozemšťany, na které je už teď ve hře hromada narážek. Do toho přibude víc úkolů, nové postavy a třeba i skiny na zbraně za sbírání prestiže. Samozřejmě nechybí ani celkové rozšíření možností pro protřelé hráče, kteří mají vyzobané, co se dá.
Základní kostra hry už je teď velice zábavná a vydrží vám na desítky hodin. Dovedu si představit, že se ze hry stane stálice na poli kooperativních stříleček, našlápnuto k tomu rozhodně má, a pokud vývojáři neusnou na vavřínech a zvládnou dodávat průběžné injekce nového obsahu, máme se ještě na co těšit.