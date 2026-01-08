The Elder Scrolls Online mění pravidla hry. Na obzoru jsou největší změny za 10 let
The Elder Scrolls Online mění pravidla hry. Na obzoru jsou největší změny za 10 let

PlayStation 4 PC MAC Xbox One Stadia

8. 1. 2026 17:00 | Preview | autor: Šárka Tmějová

Studio ZeniMax Online se letos chystá roztočit kolotoč změn, jaký The Elder Scrolls Online nepamatuje od přelomové aktualizace One Tamriel z roku 2016. Tvůrci se definitivně loučí s dosavadním modelem kapitol a nahrazují je plnohodnotnými sezónami, které mají hru nejen pravidelně zásobovat novým obsahem, ale také rozhýbat už až příliš důvěrně známé oblasti, systémy a rutiny. Výsledkem má být dynamičtější MMO, které se dokáže pružněji přizpůsobovat zpětné vazbě komunity, a především udržet si pozornost hráčů i po více než dvanácti letech provozu.

Uplynulý rok 2025 byl podle studia přechodovou fází, kdy se s konceptem sezón jen lehce koketovalo. Proměna skutečně započne až s nultou sezónou Dawn and Dusk, která odstartuje na jaře 2026 a symbolicky otevře dveře nové éře The Elder Scrolls Online. Zásadní novinkou jsou řezy do samotné struktury – sezóny budou trvat tři měsíce, letos dorazí tři a od příštího roku čtyři ročně. Každá z nich má nabídnout jiný typ zážitku, od příběhového obsahu přes experimentální systémy až po výrazné zásahy do jádra hry.

Hned první sezóna přinese vůbec první skupinovou zónu The Night Market. Časově omezená PvE zóna zasazená do Fargrave v Oblivionu má hráče přirozeně spojovat do skupin, stavět je proti silným nepřátelům a zároveň je nechat soupeřit v rámci tří frakcí. Středbodem přitom nemá být jen boj, tržiště nabídne také nové questy, postavy, příběhové linky i odměny, mezi nimiž nechybí ani nový dům. ZeniMax navíc naznačuje, že podobné eventové zóny se v budoucnu mohou vrátit, možná dokonce natrvalo.

The Elder Scrolls Online zdroj: Bethesda

Zásadní změnou je také to, že veškerý nový obsah bude zdarma pro všechny hráče. Odpadne tím bariéra, kdy si část komunity nemohla zahrát nový obsah s přáteli a bylo obecně náročné do hry naskočit s pokročilejšími hráči, protože systém rozšíření byl pro nově příchozí zbytečně matoucí. I proto se do základní hry postupně začlení i starší DLC, jako jsou Orsinium, Thieves Guild, Dark Brotherhood nebo Greymoor. Monetizaci MMO zajistí nový systém battle passu zvaný Tamriel Tomes.

The Elder Scrolls VI
Novinky
Howard přiznává, že The Elder Scrolls VI je ještě roky vzdálené

Tamriel Tomes fungují jako tematické sezónní knihy plné odměn, které se odemykají plněním týdenních a sezónních výzev. Základní verze je zdarma pro všechny, prémiové varianty nabídnou více kosmetických vylepšení, stylů schopností nebo mountů a umožní postupovat i po skončení sezóny.

S nástupem Tamriel Tomes zároveň zmizí denní přihlašovací odměny i systém Endeavors, jejichž obsah bude v novém modelu sloučený. Výsledkem má být větší svoboda v postupu, bez pocitu povinného odškrtávání úkolů a strachu z propásnutí.

S Tomes je potom úzce spojený i nový herní obchod Gold Coast Bazaar, kde se za speciální měnu budou prodávat časově omezené předměty, a to včetně starších kolekcí, které už běžně nejsou dostupné. Měnu přitom nepůjde pořídit za reálné peníze, pouze získat hraním. Nabídka bazaru se bude obměňovat každé tři měsíce.

The Elder Scrolls Online zdroj: Bethesda

Obsah jednotlivých sezón má být výrazně rozmanitější než dřív. V létě dorazí první sezóna s novým skupinovým PvE trialem Crimson Veldt, příběhovými questy navázanými na zlodějskou guildu a šíleného daedrického prince Sheogoratha, vícestupňovými kooperativními world eventy a prvními většími úpravami třídy Warden.

Druhá sezóna pak dorazí v zimě a vydá se i lehce experimentálním směrem, kdy slibuje třeba námořní bitvy v eventu High Seas of Tamriel nebo sólo verze existujících skupinových dungeonů. Právě možnost projít Moon Hunter Keep či March of Sacrifices bez nutnosti hledat skupinu může oslovit sólisty, kteří v pozdějších fázích ESO nemají moc co dělat.

The Elder Scrolls Online zdroj: Bethesda

Vedle nového obsahu se ZeniMax zaměří i na technická a systémová vylepšení. Update 49 vyjde současně na PC i konzolích, což je historicky první krok tímto směrem a nutný základ pro budoucí cross-play. Přibudou bezplatné respecy přímo z uživatelského rozhraní, sloty na outfity sdílené pro celý účet, rychlejší trénink ježdění, úpravy limitů bydlení nebo mounty dostupné za herní zlato. Vývojáři si také sypou popel na hlavu a slibují do budoucna vylepšovat PvP a dlouhodobě přehlížené oblasti hry.

Na papíře působí plány pro The Elder Scrolls Online poměrně odvážně, stárnoucí MMO bude muset dokázat, že nový sezónní model nabídne dostatečně lákavé výzvy, smysluplné odměny a důvod se do Tamrielu pravidelně vracet.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy RPG mmo The Elder Scrolls (série)
Zdroje:
Zenimax Online Studios
Hry:
The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Nejnovější články