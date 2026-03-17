Starfield dostane obří update a míří na PS5. Free Lanes rozšíří vesmír, Terran Armada robotickou hrozbu

Vesmírné RPG od Bethesdy se chystá na jeden z nejdůležitějších momentů od svého vydání v roce 2023. Už 7. dubna dorazí Starfield na PlayStation 5, a to rovnou ve společnosti dosud největšího updatu s názvem Free Lanes a menšího příběhového rozšíření Terran Armada. Cenovka zůstane i s novým portem jednotná napříč platformami, základní edice tak stojí 50 dolarů a prémiová 70 dolarů.
Nový obsah přitom nepůsobí jako radikální restart. Jak ostatně zaznělo i během prezentace, cílem není přepisovat základy hry, ale rozšířit a prohloubit existující systémy na základě zpětné vazby komunity.
Producent Tim Lamb evoluci hry shrnul poměrně přímočaře a navázal tak na dřívější vyjádření Todda Howarda: „Nemyslím si, že půjde o Starfield 2.0, když si projdete všechny novinky, tak uvidíte, že jsme vzali spoustu systémů a různě je vylepšili, ale 2.0 není rámování, s kterým bych souhlasil. Bude to nejlepší verze Starfieldu? Ano, vždycky chceme Starfield vylepšovat, ale nazvat chystané novinky 2.0 s sebou nese jistá přílišná očekávání.“
Největší proměnou projde v bezplatné části updatu samotné cestování vesmírem. Free Lanes přidá dlouho slibovaný plavební mód se čtyřmi rychlostmi, který konečně umožní plynulejší pohyb mezi body zájmu. Mimo jiné tak schová i část načítacích obrazovek, jejichž četnost patřila k častým výtkám vůči vesmírnému dobrodružství.
Lepší přehled o vlastním plavidle zajistí rozšířené FOV, díky němuž vyniknou zejména větší lodě. Znatelně se rozšíří i aktivity během letu. Byť je vesmír v první řadě podle bývalých designérů Bethesdy bytostně nudný, zaplní ho anomálie, náhodné události a další aktivity, na které vás při jinak poklidné plavbě upozorní palubní alarm. Odměnou mohou být například nové moduly, které rovnou připevníte na svou loď.
Cestování by tedy už nemělo být tolik o přepínání map, během letu se můžete volně pohybovat po své lodi, komunikovat s posádkou nebo jen tak posedávat na můstku a sledovat, jak se planeta pomalu přibližuje. Díky autopilotovi a systému „magnetismu“ hra zajistí, že i při volnějším průzkumu a tempu vždy nakonec dorazíte do cíle. Třeba do nové vesmírné stanice Anchorpoint.
Další významnou roli v novém updatu hraje materiál X-Tech, který rozšiřuje možnosti úprav vybavení, zejména v rámci endgamu. Zbraně tak půjde nejen měnit kosmeticky a osazovat vylepšeními, ale také posouvat na nejvyšší čtvrtou úroveň skrze systém náhodných modifikátorů. Ty se generují opakovaně, přičemž po několika pokusech už si budete moct vybrat ze všech dostupných efektů. Mezi nimi se objevují schopnosti jako Sabotér s šancí na okamžitou explozi robotických nepřátel (vhodné zejména pro rozšíření Terran Armada) nebo Kismet, jenž může při přebíjení ztrojnásobit kapacitu zásobníku.
X-Tech ale neslouží jen pro arzenál, umožňuje také vylepšovat skafandry, helmy i samotné lodě prostřednictvím terminálu lodní optimalizace, kde lze ladit štíty, motory i gravitační pohon.
Pozornost se dostala také vašim vesmírným základnám, které kromě praktických vylepšení budou moct nabrat i na určité osobitosti. Do terárií tak budete moct umístit drobná vesmírná stvoření včetně roztomilých „křečků“ a do ubikací nastěhovat miniaturní suchozemskou velrybu Milliewhale.
Přibudou nové kosmetické prvky kolem výrobních stanic i sběratelské figurky Colony War Action Heroes, které jsou prý místním pokusem o Vault Boye z Falloutu. Můžete si je vystavit na poličku nebo naaranžovat na model bojiště, při prvním sebrání zároveň poskytují trvalé bonusy.
Nechybí ani funkční novinky, jako sdílená truhla mezi všemi základnami, sledování surovin pro konkrétní projekty nebo blueprinty, díky nimž lze celou základnu postavit na jedno kliknutí a pokračovat dál. V menu najdete také rozšířenou databázi, kde přehledně na jednom místě zjistíte, jak velkou část známého vesmíru už jste objevili včetně receptů, zdrojů a další podrobností. Pohyb po povrchu planet vám usnadní nové vozítko Moon Jumper.
Úprav se dočkává i systém New Game Plus. Quantum Essence nově umožní přenášet odemčené bonusy i schopnosti z chrámů mezi jednotlivými průchody a zároveň se stává dostupnější komoditou, což by mělo zpříjemnit a zefektivnit opakované hraní.
Bethesda nadále rozšiřuje modovací nástroje, což naznačuje další podporu komunity i do budoucna. Důkazem budiž i pět nových misí pro placený mod Trackers Alliance, které do hry ve verzích pro PC a Xbox přibyly už s dnešním updatem. Kdo si pořídil dřívější balíček, dostane je zdarma, nováčky vyjdou na 700 Creations kreditů.
Pomyslnou třešničkou na dortu bezplatného updatu pak představuje zámeček Chateau des Étoiles. Luxusní komplex vyhloubený v asteroidu, doplněný o bazén, rozlehlé atrium a pokoje pro hosty, nebude jen tak k mání – aby vám začal říkat paní či pane, budete k němu muset přijít poněkud ilegální cestou. Lamb dodává, že by základna měla být tzv. „aspiračním kouskem“, jejíž nesnadné získání vám přinese tolik potřebné zadostiučinění.
Vedle patche Free Lanes dorazí ve stejný den i placené DLC Terran Armada, dostupné buď samostatně za 10 dolarů, nebo v rámci stávající prémiové edice. Jak i cenovka napovídá, půjde o menší rozšíření, než jakým byl předloňský Shattered Space. Na rozdíl od něj by také obsah neměl být tolik soustředěný na jedinou planetu, ale spíš organicky zakomponovaný do stávajících lokací v rámci nájezdů nepřátelské flotily.
Příběhově se vrací k samotným kořenům lidstva, na které obyvatelé galaxie postupně zapomněli. Připomínku jejich původu ale přináší armáda robotů, která zjevně nemá v plánu zůstat jen u dějepisné přednášky.
Rozšíření přidá hned několik nových společníků, jedním z nich bude sympatická Muria Siarkiewicz, která se součástí posádky bude moct stát na základě proseb fanoušků, a odlehčení přinese i robůtek Model G, kterého si můžete opravit, upravit jeho vzhled i chování a nechat ho, aby vás doprovázel na cestách. K posádce se může přidat i Delta, přeprogramovaný robot armády pozemšťanů.
Free Lanes ani Terran Armada tak neslibují žádnou revoluci, která by do vesmíru od Bethesdy přilákala miliony nových hráčů, ale přesně o to by se mohlo postarat souběžné vydání na PS5. Starfield se postupně snaží stát přesně tím typem dlouhotrvajícího vesmírného sandboxu, jaký jsme od něj čekali od začátku, ale je samozřejmě otázka, jestli ještě někdo čeká na něj.