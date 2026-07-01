Peklo se v Doom: The Dark Ages - Revelations před Doom Slayerem opět třese strachy

Studio id Software se v těchto dnech intenzivně připravuje na vydání příběhového rozšíření Revelations pro Doom: The Dark Ages, které dorazí už 7. července. Podle kreativního ředitele Huga Martina a výkonného producenta Martyho Strattona, kteří zástupcům herních médií včetně mě dodatek podrobně představili v hodinovém streamu, nepůjde o pouhé řadové DLC, ale o skutečně masivní zážitek, který svou velikostí odpovídá oběma rozšířením pro Doom Eternal dohromady.
Těšit se tak můžete na zhruba 10 až 12 hodin čisté herní doby v závislosti na zvolené obtížnosti, což by v sérii klidně vydalo na samostatnou hru. Vývojáři strávili celý uplynulý rok laděním každého střetu, tajemství a bosse, aby nám podle svých slov doručili prémiový zážitek, který má vcelku ambiciózně fungovat jako pomyslné vyvrcholení pětatřicetileté historie značky.
V Revelations tak máte najít ultimátní mocenskou fantazií, kde se na rozdíl od jiných her z pekel pro hordy nestáváte kořistí, ale samotným monstrem, před kterým démoni v panice prchají.
Filosofie obouručního drcení a řetězového kopí
Zatímco technická stránka hry má potom těžit z dvanácti let zkušeností celého týmu, jádro hratelnosti Revelations zůstává věrné tradici moderního restartu, kterou tvůrci přirovnávají k superrychlým šachům. Souboje však na novou úroveň pošťouchává možnost držet zbraně v obou rukách v kombinaci s útoky nablízko a také o něco vyšší obtížností, než jakou vás trápila základní hra. Vražedný kolotoč rozšíření vás má nutit neustále přemýšlet a taktizovat v zápalu boje.
Abyste dominovali na nejvyšších obtížnostech, jako jsou Ultra-Violence nebo Nightmare, musíte dokonale ovládnout synergii mezi třemi stávajícími hlavními pilíři. Ty spočívají v poškozování nepřátel palnými zbraněmi, využívání slabin démonů pomocí rotoštítu či nového kopí a doplňování munice klasickým kontaktním bojem. K ruce samozřejmě opět dostaneme bohatý arzenál, kde nechybí bojová rukavice, palcát či drtič lebek. Zatímco zbraně v pravé ruce zůstávají víceméně stejné jako v základní hře, veškerá nová palebná síla se tentokrát soustředí do ruky levé.
Největší inovací a proklamovanou hvězdou celého DLC tedy bude bezesporu zbrusu nové řetězové kopí, které budete vylepšovat po dobu celého rozšíření a ty nejmocnější komba se vám odemknou až v samotném závěru.
Kopí přitom přináší do těžkopádnějšího středověkého boje Dark Ages dynamičtější prvek, ať už mluvíme o uskakování, nebo o přimontovaném přitahovacím háku. Hugo Martin tvrdí, že si s ním budete připadat jako lidský monster truck s raketovým pohonem přivázaným na zádech, ale akce samozřejmě pořád nebude tak frenetická jako v Eternal.
Kopí k tomu nabízí několik unikátních schopností s vlastními stromy vylepšení. Démona s ním můžete bodnout, dá se po něm taky hodit anebo praštit o zem podobně jako s kladivem z rozšíření pro Doom Eternal. Mezi nejefektivnější útoky patří plošný sek, kterým lze ničit zbroj nepřátel, potažmo ty slabší rovnou zlikvidovat a taky parírovat příchozí útoky nablízko i projektily.
„Vyžaduje to určitý um a správné načasování. Jakmile to ale zvládnete, budete si připadat jako Jedi, který seká nepřátele nalevo i napravo proti těm nejhorším pekelným silám,“ vysvětlil nám nadšeně Hugo Martin.
Kopí navíc umožňuje bleskově přepínat na rotoštít (jakmile ho tedy získáte zpět, protože o něj na čas přijdete) a zpět, což otevírá prostor pokročilejší taktice. I přitahovací hák bude mít určitou křivku obtížnosti, kdy pohybem páčky na ovladači nahoru sice vyskočíte výše, ale nedoletíte tak daleko, zatímco pohyb do stran vás přenese klidně na opačnou stranu bojiště. Pokud se navíc přitáhnete k omráčenému nepříteli, teleportujete se k němu bleskovou rychlostí a provedete popravu doprovázenou masivním plošným výbuchem, který ochromí okolní démony.
Kopí rovněž umožňuje zaměřené kroužení kolem vybraného cíle, což v kombinaci se speciálními režimy zbraní ze základní hry, jako je tepelný výboj modulu Accelerator, automaticky nabíjí ničivé bonusy.
Návrat ikonických monster a nekonečný balanc
S novými nástroji přicházejí i nebezpečnější šachové figurky na straně pekelných armád. V Revelations se v celé své děsivé kráse vrací obávaný Archvile a Pain Elemental. K nim se připojuje nový pekelný čaroděj, který neustále kličkuje a posiluje ostatní démony, takže je nutné ho eliminovat jako prvního, než stihne přivolat další posily. Bojiště dále zaplní silnější varianty původních hnusáků, mezi nimiž nechybí neviditelný Spectre Whiplash, fialoví Hell Knighti či výbušní zombíci, kteří jsou vmžiku schopní proměnit bojiště v ohnivou past.
V rámci ladění obtížnosti sahali vývojáři i do prvků ze základní hry, které se promítne jak do DLC, než dostanete svůj rotoštít na maximální úroveň, tak zpětně i do původní kampaně. Komunita speedrunnerů a masochistů z obtížnosti Ultra-Nightmare odhalila, že schopnost Heaven Splitter byla příliš silná, a proto se u ní zkrátí doba omráčení protivníků.
Podobně dopadl i palcát, který při správné konstelaci dokázal sprovodit ze světa supertěžkého démona Komodo na dva zásahy. Hugo Martin k tomu poznamenal, že se v zóně zábavy objevila puklina, kterou vývojáři museli utěsnit, abyste namísto bezhlavého řezání nepřátel museli skutečně využívat navržené bojové mechanismy a komba.
Metroidvania v očistci
Struktura šestice úrovní v Revelations se má zásadně lišit od všeho, co id Software v moderní éře Doomu vytvořil. Ústředním bodem celého zážitku bude Slayerův hub, který sice příběhově funguje jako hrdinovo vězení a pomyslný očistec, ale z hlediska hratelnosti v sobě ukrývá prvky metroidvanie s hromadou skrytých chodeb a hádanek. Lokace se navíc postupem času rozšiřuje, úkoly v ní budete plnit za pomoci praktického vybíracího kolečka.
Samotná kampaň je potom striktně rozdělena na dvě části, přičemž přibližně 60 % zážitku tvoří základní příběhové mise a zbylých 40 % připadá na endgame. Úrovně jsou navržené jako spletitá bludiště s důrazem na průzkum, hledání tajemství a opětovné procházení dříve navštívených lokací, což přímo i nepřímo odkazuje na design prapůvodního Doomu z roku 1993. Velkou změnou, kterou si vyžádali sami fanoušci, je fakt, že tajemství tentokrát na mapě vůbec nebudou vyznačená. Abyste odhalili všechno, budete muset buď opravdu pečlivě prozkoumávat, anebo hledět do návodů mimo hru.
Jakmile dokončíte základní příběhovou kampaň a porazíte její bossy, získáte kompletní mistrovský klíč, který vám skrze hub umožní znovu projít navštívená místa v rámci endgamu. Tam na vás budou čekat náročné výzvy Crater Suit Encounters či zkoušky Slayer Trials, kde nechybí ani hádanky. Lákadlem pro pamětníky jsou ovšem klasické úrovně, které vycházejí především (ale nejenom) z Doomu II, kde se v retro zóně můžete pustit do starých známých map v moderním grafickém kabátku.
Po zdolání veškerého endgame obsahu pak obdržíte astrální klíč, kterým si odemknete souboj s ultimátním Uber Bossem. Ani jeho porážkou ovšem Doom Slayerův úprk z žaláře nekončí, posléze se dostanete do čtveřice mistrovských arén, které představují tu nejnáročnější možnou zkoušku vašich reflexů. Teprve potom se vám zpřístupní hromada bonusového materiálu v režimu Reptorium, což je nekonečný arénový mód, který si můžete všemožně přizpůsobovat podle vlastní chuti a bez nutnosti spouštět kampaň.
O drsném pádu, hrdinském vzestupu a králičím původu
Pokud patříte k těm, které z nějakého důvodu v moderním Doomu zajímá příběh, pak vám id Software hodlá udělat radost – Revelations totiž podle nich představuje klíčovou kapitolu v Doom Slayerově eposu. Náš nezastavitelný stroj na zabíjení bude hned v úvodu dramaticky zbaven svých užitečných destrukčních pomůcek a navrch utrpí vážné škody i jeho zbroj. Hrdinův pád pak bude následovat cesta k opětovnému vzestupu.
Vývojáři nicméně kladli velký důraz na to, aby se příběh tentokrát víc vyprávěl přímo v rámci hratelnosti, než abychom ho jen pasivně sledovali v připravených filmečcích. Ty chybět tedy nebudou, ale víc jich absolvujeme z pohledu první osoby, a pokud už se budeme dívat na Doom Slayerův obličej, mělo by se v něm objevit víc emocí. Ale zase ne moc, tvůrci si prý dali pozor, aby pekelnou mašinu nepolidštili příliš.
V kodexech se budete moct ponořit do lore, detailů o radě, tajemné postavě Wretche a také odhalíme skutečný původ Doom Slayerova milované králičice Daisy, přičemž autoři ubezpečují, že nijak nemění ani nepopírají zavedenou historii z původních her.
Audiovizuální zážitek z brutálního trhání démonů podtrhne stejně jako v základní hře nekompromisní metalový doprovod od dua Finishing Move, které doplňují remixy od skladatele Andrewa Hulshulta, který se podílel na soundtracku k rozšíření The Ancient Gods pro Doom Eternal nebo pro mod Brutal Doom.
Ačkoliv DLC prý přinese uspokojivé, respektive minimálně uzavřené rozuzlení této konkrétní kapitoly, rozhodně nejde o konec série. Revelations nechá otevřené portály pro další přímé pokračování před událostmi restartu z roku 2016. Další pekelný kruh se každopádně v rozšíření na PC, Xboxu Series X/S a PlayStationu 5 otevře už 7. července.