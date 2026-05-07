Path of Exile 2: Return of the Ancients přichází s příslibem revoluce, která se nebojí přepsat vlastní pravidla

Když se řekne Path of Exile, většina z vás si asi vybaví nekonečný strom pasivních dovedností, tisíce hodin teorie a komplexnost, ze které jde kolikrát hlava kolem. Path of Exile 2 v patchi s podtitulem Return of the Ancients, konkrétně ve verzi 0.5.0, se však chystá pověst přebujelých systémů tak trochu postavit na hlavu. Ne že by hra rezignovala na hloubku, to Jonathan Rogers a jeho tým z Grinding Gear Games zřejmě nikdy nedopustí, ale přichází s něčím, co v žánru akčních RPG už docela dlouho schází – s promyšlenou strukturou a moderní tváří, která vás nenechá utonout v záplavách náhody.
Chystaný patch navíc bude posledním velkým obsahovým updatem před plnohodnotným vydáním 1.0, což znamená, že pokud jste někdy uvažovali o tom, že na tenhle kolotoč chcete naskočit, je právě teď zřejmě nejlepší příležitost. Path of Exile 2 je totiž aktuálně ve stavu, kdy začíná být vypilované a svěží, ale ještě zdaleka nestihlo nabobtnat do monstrózní, přebujelé podoby svého předchůdce, kde se nové mechanismy vrstvily přes staré po celou dekádu, až bylo i pro tvůrce nakonec jednodušší začít nanovo.