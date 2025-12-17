Nekonečná válka: Total War Warhammer 40,000 přepíše bitvy, kampaně i jádro Total Waru

Creative Assembly na The Game Awards 2025 oznámili velkolepý návrat grand strategie Total War, tentokrát do daleké budoucnosti konstantní války v univerzu Warhammer 40,000. Krátký trailer nabídl ukázku, na jejímž základě se dá donekonečna spekulovat o různých systémech a mechanismech, potvrzené však máme pouze hratelné čtyři frakce – Space Marines, Astra Militarum, Orky a Eldary.
Na ně se zaměřuje i nový vývojářský deníček. Předně jde vidět, že CA myslí na spoustu aspektů včetně tabletopové předlohy. Znalci wargamingu s plastovými modely nebudou překvapeni, že bitvy budou plné specializovaných jednotek, které si můžete upravovat do maniakálních detailů – například v jedné skupině mariňáků vybavit jednotky různými druhy zbraní podobně jako wargear options v tabletopu.
Frakce budou výrazně asymetrické. Jejich styl hraní se má lišit nejen vzájemně, ale i od všeho, co jsme dosud v sérii Total War viděli. Klasickému Total Waru má mít nejblíže Imperiální garda, která staví na masách pěchoty, dělostřelectvu a obrněných vozidlech. Budete budovat infrastrukturu, spravovat zdroje a verbovat armády podobně jako v předchozích dílech série. V duchu imperiální doktríny vyřešíte problémy s nepřáteli prostě tak, že je utopíte v tělech těch pravých hrdinů Impéria.
Ostatní frakce už se ale od zavedeného modelu výrazně odklánějí. Transhumanoidní mariňáci – speciálně vyšlechtění válečníci – jsou skalpel, který nízké počty vyvyžuje smrtící silou. V bitvě budete často řídit pouze sto, dvě stě jednotek, ty ale budou extrémně specializované, což ostatně taktéž odpovídá zdrojovému materiálu. Aby se sešla celá kapitula Space Marines, ve které je zhruba tisícovka Adeptus Astartes, musí být Impérium už řádně ohrožené. Hraní za mariňáky má pak připomínat elitní zásahovku, kde každý voják něco znamená, ale také každá ztráta pořádně zabolí.
Dá se předpokládat, že z nabízených kapitul (případně si můžete vytvořit vlastní) bude celá řada, možná se chopíme velení i více nástupců slavných legií z doby Horus Heresy? Mariňáci budou závislí na své vlajkové lodi, a tak bude obtížnější budovat infrastrukturu a doplňovat stavy. Ještě dál od klasického Total Waru mají být Eldaři. Ti spoléhají na vyspělou technologii, rychlost a útoky ze zálohy. Pro přesuny využívají Webway a jejich brutální partyzánská taktika je vyvážená extrémní křehkostí. Nepotřebují nutně dobývat planety, ale snaží se zabránit budoucím katastrofám v galaktickém měřítku.
Orkové naopak představují čistou sílu a hybost. Staví na obrovských hordách, neustálém tlaku a jednoduché filozofii, že více je lépe. Stejně jako Astra Militarum musí řešit ekonomiku a produkci jednotek, ale zároveň dokážou překvapit pokročilými technologiemi, které by od nich člověk možná ani nečekal. Zkrátka kdo hodně věří, tomu se přání splní.
Bitvy na 40 tisíc způsobů
Creative Assembly zároveň zdůrazňuje galaktický rozměr hry. Total War: Warhammer 40K se nebude odehrávat jen na jedné mapě – budete operovat napříč planetami, kdy každá bude rozdělena na několik dobyvatelných sektorů, které produkují zdroje, ale i bonusy k vašemu tažení.
Mimochodem ano, budete moct využívat Exterminatus a planety nenávratně ničit... když se například orčí nákaza rozšíří příliš a šance na znovudobytí jsou takřka nulové. Pro válečnou kampaň bude klíčová vaše flotila, která slouží jako podpora pro bitvy na povrchu. Dokáže například přivolávat posily, anebo ještě lépe - přivolat bombardování.
Doplňování rezerv bude klíčové i pro morálku, což je mechanismus známý z dřívějších dílů série Total War. Každá frakce má své unikátní způsoby, jak dostat více jednotek na bojiště. Předpokládám, že mariňáci posílají jednotky do boje svými kapslovými transportéry a eldaři skrz Webway. V momentě, kdy se vám hroutí linie a hrozí její protržení, může správně načasovaná posila podpořit spolubojovníky a zvrátit celou bitvu.
Bojiště budou zničitelná, což se může hodit pro přesun těžké techniky, stejně jako se nyní bude hrát na krytí za překážkami, protože velká část konfliktu se odehrává na větší vzdálenosti, než bylo v Total War zvykem. Otázkou je, jak moc je jako kryt platná zídka před orčím Kustom Mega-Blastem. Řekl bych, že na barikády a zákopy bude stejně nejvíce spoléhat garda.
Rozhodně půjde o netradiční zážitek, který by mohl učarovat fanouškům WH40K a stát se tou jejich „nekonečnou“ hrou. Otázkou zůstává, jestli učaruje i fanouškům Total Waru.
Když ale doštěkají zbraně, je třeba popadnout mechanické rukavice a pořádně si to vyříkat na blízko. Každá jednotka bude disponovat i zbraní pro střety tváří v tváří, byť samozřejmě s odlišnou účinností. Podtrhuje to ale fakt, že bitvy muže proti xenos jsou nedílnou součástí Warhammeru 40,000 a dosyta si jich užijeme i v Total Waru. Tvůrci rozhodně chtějí zachovat epické momenty, kdy do sebe s rykem, řevem a modlitbou na rtech naráží obrovský počet jednotek.
Kruciáta ve jménu Císaře
Zajímavě zní koncept kampaně, byť se přiznám, že si jej nedokáži úplně konkrétně představit v celé jeho šíři. Důležité ale je, že Total War: Warhammer 40,000 nebude sérií izolovaných bitev. Jak zní slavné motto: ve 41. miléniu není nic než válka a hra to má odrážet. Mise budou členité, málokdy se na zeleném poli sešikují dvě armády s nažehlenými uniformami a mávnutím praporku se proti sobě rozeběhenou.
Budete mít velmi konkrétní cíle. Za mariňáky se vám může velmi často stávat, že přicházíte jako posila do už rozjeté bitvy, ve které se garda brání třeba eldarům. Jedno bojiště je jen momentální zaostření na celogalaktický konflikt, ve kterém se odehrávají miliony bitev.
Trochu abstraktní je celé měřítko kampaně. Předně volby budou hodně určovat, jak se vaše frakce vyvíjí. Žádní dva hráči orků by tak neměli být vyloženě stejní. Vaše počínání bude sledovat takzvané Dějiště tažení. Asi půjde o sled různých kampaní s konkrétními cíli, kdy vaše strategické rozhodování a prioritizace cílů (a taky úspěšnost v bitvách) ovlivní celogalaktické rozložení sil a ve výsledku váš příběh.
Nejspíš půjde o velmi odlišný koncept oproti tradičnímu přebarvování regionů a snaze dominovat úplně všem koutům galaxie. Z hlediska univerza to dává naprostý smysl i v kontextu toho, že Space Marines a garda kopou za jeden tým. Těžko s mariňáky dobudete a povládnete tisícovkám planet, ostatně to samé platí i o Eldarech, kteří posledních deset tisíc let trpí hlavně personální krizí a fungují mnohem lépe jako strůjci celogalaktických událostí ze stínů.
Osobně doufám v další vývojářský deníček, který se na strategickou část zaměří více. Rozhodně jsme se prý ale s tak megalomanským měřítkem nesetkali – vesmír je plný systémů, planet, ty mají zase své regiony a mezi nimi jsou také různé body zájmu a anomálie, které můžete se svojí flotilou navštívit.
Co zatím nevíme?
První střípky o Total War: Warhammer 40,000 vypadají velmi slibně. Rozhodně půjde o netradiční zážitek, který by mohl učarovat fanouškům WH40K a stát se tou jejich „nekonečnou“ hrou. Otázkou je, jestli učaruje i fanouškům Total Waru, protože zjevně půjde o hostinu s velmi odlišnými chutěmi.
Hodně mě zajímá, jestli v nějaké formě budou přítomny vesmírné bitvy – z povídání to totiž vypadá, že ne, protože vesmírná plavidla slouží spíše jako vaše hrdinské jednotky, kterými se budete jen pohybovat na galaktické mapě, a samozřejmě i jako taktická výpomoc na přivolávání posil a orbitálního bombardování.
Taky bych si tipnul, že byť ne zatím jako hratelná frakce, tak ve hře bude v nějaké formě vystupovat Chaos. Buď jako strůjci náhodných událostí, nebo neutrální jednotky. Celogalaktický konflikt bez Chaosu by moc nedával smysl... hlavně, když se počítá s Warpem.
Dostaneme vůbec nějaké známé postavy jako třeba Ghazkull, Eldrad nebo desítky hrdinů a komisařů Imperiální gardy? Předpokládám, že David Harbour na mě nebude pořvávat fanatické repliky za náhodného mariňáka.
Vlastně čím víc nad hrou hloubám, tím víc mi přijde její realizace jako takřka neuskutečnitelné dílo tím, jak je spolu všechno provázané. Bude mezi mariňáky Deathwatch? A co takoví Grey Knights nebo Black Templars, kteří se běžným Space Marines úplně vymykají. A co třeba takoví primarchové?!
Může na planetě vypuknout invaze démonů? A pokud ano, budou se lišit podle příslušnosti ke Khornovi, Nurglemu, Tzeenchovi a Slaaneshovi? Jak na tom budou s flexibilitou klanů orkové? Dostaneme všech sedm hlavních klanů? A uvidíme konečně fialové orky?!
Má zvědavost dosahuje maximálních hodnot. Zejména proto, že z deníčku se ani samotným tvůrcům nedaří příliš dostat do slov (nebo konkrétních čísel), jak obří rozsah a hluboké systémy bude Warhammer 40,000 vlastně mít. Některým ale stačí, že si můžou do posledního šroubku power armoru vypiplat a namalovat svého mariňáka, a to určitě půjde! Je jasné, že TW: WH40K má být výkladní skříní, na které chtějí Creative Assembly demonstrovat svůj nový engine. Teď už jen otázka, kdy ten moment nastane.