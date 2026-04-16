Metro 2039: Návrat do temnoty, kde svoboda něco stojí

Série Metro se nikdy nebála ponořit hluboko pod povrch – obrazně i doslova. Nově oznámené Metro 2039 od ukrajinského studia 4A Games ale míří ještě níž. Do bodu, kde už nejde jen o přežití, ale hlavně o cenu, kterou za něj zaplatíte. Jak naznačuje první prezentace i atmosférický trailer s řekami řetězů i explozí chrámu Vasila Blaženého, cena to nebude malá. Naděje je pryč a budoucnost je temná, pokud vůbec nějaká je.
Píše se rok 2039. Pětadvacet let po jaderné katastrofě zbytky lidstva stále přežívají v tunelech moskevského metra. Jsou rozdělení, zlomení a vyčerpaní nekonečnými konflikty. Teď se ale zdánlivě všechno mění. Frakce a stanice se po Arťomově odchodu sjednotily pod jednou vlajkou Novoreichu. V čele nové říše stojí fanatický Sparťan známý jako Lovec, který se z hrdiny stal totalitním vůdcem. Mír, který na jedné straně přinesl, je vykoupený strachem, propagandou a poslušností.
„Novoreich je náš domov. Buď zničíme, nebo budeme zničeni. Milosrdenství je slabost. Nepřítel musí být zničen,“ skandují děti v traileru a jejich hlasy odrážejí ideologii režimu, který se chystá dobýt zpustošený povrch a čelit neznámému nepříteli. Jenže zatímco nahoře číhá jen málo prozkoumaná radioaktivní temnota, dole už dávno zakořenila jiná, dobře známá – ta lidská.
Hlavním hrdinou Metra 2039 nebude starý známý Arťom, ale plně nadabovaná postava Cizince. Osamělý muž sužovaný brutálními nočními můrami, který žije v dobrovolném exilu mimo město. Když ho minulost dostihne, nezbývá mu než se vrátit tam, kam přísahal nikdy nevkročit: do metra. Jeho cesta má být osobní, bolestivá a plná rozhodnutí, za něž musí nést následky.
Podle tvůrců už nejde o snahu zabránit válce, která mezitím proběhla. Metro 2039 se soustředí na její důsledky: cenu mlčení, hrůzu tyranie a hodnotu svobody. Co byli lidé před koncem světa? Čím se stali? A co jsou ochotni obětovat, aby přežili další den?
Do výsledného tónu chystané hry se pochopitelně propsala i realita mimo obrazovky. Jak v patnáctiminutovém streamu vysvětlili výkonný producent Jon Bloch, kreativní ředitel Andrij Ševčenko a spolurežisér a vedoucí zvuku Pavel Ulmer, vývoj zásadně ovlivnila nejdřív pandemie v roce 2020, ale především pak ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022. Studio, které má silné ukrajinské kořeny a stále funguje mimo jiné v Kyjevě, od té doby při vývoji čelí četným komplikacím, od strachu o své blízké přes výpadky proudu po nutnost ukrývat se před raketovými a dronovými útoky.
4A Games přesto projekt odmítli pozastavit a naopak vlastní válečnou zkušenost přetavili v ještě osobnější, syrovější výpověď o světě, kde rozhodnutí mají skutečnou váhu. Nechtějí idealizovat postapokalypsu, místo toho na vás nechají dopadnout tíhu světa, která vás uvrhne hluboko do klaustrofobických nočních můr a ukáže to nejhorší z lidství v plné nahotě.
Na příběhu se opět podílí i Dmitrij Gluchovskij, autor knižní předlohy a otevřený kritik ruské politiky, kterému v domovině kvůli protirežimním postojům hrozí 8 let vězení a dlouhodobě žije v exilu. Sdílené hodnoty svobody a pravdy se podle tvůrců promítají do každé vrstvy hry.
Vedle příběhu ale Metro 2039 zůstává tím, čím bylo vždy, tedy intenzivní singleplayerovou střílečkou z pohledu první osoby, kde bude svou roli hrát průzkum, akce, plížení i boj o přežití. První kratičká ukázka z hraní tak předvádí návrat ikonických náramkových hodinek, ale i střet s mutanty z povrchu, kteří mají být ještě nevyzpytatelnější než dřív.
Důraz na atmosféru a smysl pro detail v patnáctiminutové prezentaci opakovaně zdůrazňují i sami autoři, kteří mluví třeba o „zamrzlých příbězích“ – scénách, které vyprávějí beze slov. Rozlitý čaj, rozehraná karetní hra, tašky připravené u dveří či bezvládné tělo svírající prázdnou zbraň naznačí víc než stopadesátý deníkový zápis.
Hra opět poběží na proprietárním 4A Enginu, který před sedmi lety v Exodu patřil k průkopníkům ray-tracingu a tentokrát slibuje ještě realističtější nasvícení a vizuál, který je zároveň krásný i znepokojivý. Minutová kombinace záběrů a filmečků v závěru videa ostatně zdárně ilustruje svět, který je pořád děsivě uvěřitelný a nepříjemně živý.
Návrat do tunelů, kde každý krok něco stojí a kde odpovědi nejsou zadarmo, plánují 4A Games na zimu. Metro 2039 dorazí na PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 a Xbox Series X/S, a to i v rámci programu Xbox Play Anywhere.