Česká hardcore střílečka Gray Zone Warfare v updatu Spearhead zásadně vylepšuje systémy
Česká hardcore střílečka Gray Zone Warfare v updatu Spearhead zásadně vylepšuje systémy

31. 3. 2026 16:00 | Preview | autor: Jakub Malchárek |

Gray Zone Warfare
Gray Zone Warfare
Gray Zone Warfare
Brněnské studio Madfinger Games vysílá svou taktickou střílečku Gray Zone Warfare zase o kus hlouběji do otevřené džungle a tentokrát nejde jen o běžný přísun nového obsahu. Aktualizace Spearhead představuje dosud největší zásah do hry, který se soustředí jak na přidávání novinek, ale hlavně i na propojení a přepracování klíčových systémů tak, aby celý hra působila soudržněji a plynuleji. Vývojáři se tentokrát zaměřili na to, aby jednotlivé mechanismy lépe balancovaly mezi realismem a hratelností, což je u podobně ambiciózních projektů s důrazem na realističnost často kámen úrazu.

Podle mluvčího studia Tomáše Nawara bylo cílem prohloubit herní zážitek bez toho, aby se z něj stal nepřehledný simulátor, a právě v tom Spearhead nejvíc vyniká. Výraznou proměnou prošel systém úkolů, který nově stojí na reputaci v jednotlivých regionech a motivuje k tomu, abyste si vybírali vlastní cestu namísto lineárního plnění zadání. Mise jsou rozdělené na hlavní, vedlejší a kontrakty, což podporuje experimentování a zároveň přidává další vrstvy odměn i variability. Ve výsledku se do hry dostává více než stovka nových úkolů a kontraktů, takže i ostřílenější veteráni mají důvod se do sytě zelených džunglí Lamangu zase vrátit.

Gray Zone Warfare - Preview
Dojmy z hraní
Gray Zone Warfare je fantastická akce, která ale nebude pro každého

Stejně výrazně narostl i ostatní obsah. Do hry přibylo přes 25 nových lokací, osm zbraní, stovky jejich komponent a více než 150 kusů vybavení, což zásadně rozšiřuje možnosti, jak si přizpůsobit styl hraní a taky šance na přežití a úspěšnou exfiltraci bez ztráty drahocenného vybavení. Herní prostředí Lamangu je navíc pestřejší díky novým biomům včetně bažin nebo bambusových lesů, které mění nejen vizuál, ale i dynamiku pohybu a soubojů. Hlavně lepší viditelnost pak pomáhá orientaci v terénu i čitelnosti střetů.

Velká část práce ale proběhla i pod povrchem, kde vývojáři sáhli na systémy, které nejsou na první pohled patrné, ale mají zásadní dopad na pocit ze hry. Přepracovaná umělá inteligence, upravený loot, nová ekonomika nebo vylepšená taktická mapa společně s realističtější balistikou posouvají hratelnost směrem k větší konzistenci. Výrazného zlepšení se dočkaly také animace a ozvučení, takže střelba, zásahy i pohyb postav působí přirozeněji a responzivněji než dřív. Novinkou je také sedm nepřátelských frakcí řízených AI, které nutí přemýšlet nad taktikou a nespoléhat na jeden univerzální přístup.

Na své si přijdou i nováčci, pro které je vstup do hry nově přístupnější díky tutoriálu s překážkovou dráhou a střelnicí doplněnému o přehlednou polní příručku. Pomáhá i téměř dvojnásobný počet NPC a kompletně přepracovaná ekonomika, která by měla lépe odměňovat postup a omezit frustraci v raných fázích hraní.

Spearhead tak působí důsledná evoluce, která dává jednotlivým částem jasnější řád a konečně je skládá do funkčního celku. Na což se, upřímně, docela těším. Gray Zone Warfare mě při vydání hodně zaujal a kromě parádní grafiky nabízel skvělou hardcore akci. Jen z technického hlediska šlo o poměrně kodrcavou jízdu. Se Spearheadem je konečně možná čas hru znovu zkusit a vyměnit retrofuturismus Marathonu za bujné džungle Lamangu.

Na oslavu vydání je Gray Zone Warfare navíc po omezenou dobu dostupná na Steamu se slevou 33 %, což je ideální příležitost pro ty, kteří dosud váhali. Pokud hra doteď působila jako zajímavý, ale ne úplně odladěný projekt, Spearhead má solidní šanci tenhle dojem definitivně změnit.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
ZERO PARADES: For Dead Spies – Datum vydání
ZERO PARADES: For Dead Spies – Datum vydání
Stranger Than Heaven – Pět období
Stranger Than Heaven – Pět období
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer

