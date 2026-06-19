Za iPhone 17 Pro není třeba platit plnou cenu, pořídíte ho můžete jen za 16 776 Kč

Nový iPhone 17 Pro běžně stojí 32 990 Kč, díky speciální službě vás může vyjít jen na polovinu ceny. Pokud nechcete jednorázově utrácet desítky tisíc za nový telefon, můžete si ho u Mobil Pohotovosti jednoduše pronajmout za nejnižší cenu na trhu. Za dva roky pronájmu vás zmíněný iPhone vyjde jen na 16 776 Kč, poté jednoduše upgradujete na nejnovější model.
iPhone 17 za 439 Kč jako bestseller nabídky
Služba Cashtec Upgrade od Mobil Pohotovosti umožňuje si pronajmout zařízení za nejnižší ceny v Česku. iPhone 17 Pro vychází jen na 699 Kč měsíčně, což znamená, že za dva roky používání za něj zaplatíte pouhých 16 776 Kč, namísto běžných stojí 33 tisíc.
Ještě výhodněji vychází standardní iPhone 17, u kterého je cena pronájmu sražena na nejnižších možných 439 Kč měsíčně – v rámci celé služby pronájmu se aktuálně jedná o nejlepší nabídku. Za 24 měsíců tak za telefon dáte jen 10 536 Kč, tedy ještě výrazně méně, než je polovina jeho běžné ceny 22 990 Kč.
Přehled měsíčních cen pronájmu:
- iPhone 17: 439 Kč měs. (celkem 10 536 Kč za 2 roky)
- iPhone 17 Pro: 699 Kč měs. (celkem 16 776 Kč za 2 roky)
Náhradní telefon zdarma a sbohem bazarům
Ačkoli si pod pojmem pronájem někteří představí jen pravidelné placení, služba v sobě ukrývá hned několik zásadních výhod. V pevně dané měsíční částce jsou automaticky zahrnuty veškeré záruční opravy. Pokud by navíc telefon musel putovat do servisu, Mobil Pohotovost vám po celou dobu opravy zdarma zapůjčí náhradní iPhone.
Vyřízení celého procesu vám zabere jen pár minut a vše zvládnete vyřešit pohodlně online. Další benefit přichází na konci dvouletého období – starý telefon, u něhož se počítá s běžným opotřebením, jednoduše vrátíte a obratem si můžete vzít zcela nový model. Odpadají tak starosti s prodejem telefonu na bazarech.
Získejte záruku na 3 roky a bonus až 2 000 Kč
Pokud ovšem i přesto dáváte přednost klasické koupi, máte teď šance na nejnovější iPhonech u Mobil Pohotovosti zajímavě ušetřit. K novému iPhonu 17 Pro i k základnímu iPhonu 17 získáte zcela zdarma prodlouženou 3letou záruku. Navíc teď můžete využít výkupní bonus ve výši až 2 000 Kč a získat ho je snadné – stačí, když u Mobil Pohotovosti rovnou prodáte svůj stávající telefon. Výkupní cena vašeho zařízení se tak automaticky navýší o bonusových 2 000 Kč.
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