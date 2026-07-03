Xiaomi rozdává elektrokoloběžku zdarma. Je skvělá a běžně byste za ni dali 7 tisíc
zdroj: Xiaomi

Xiaomi rozdává elektrokoloběžku zdarma. Je skvělá a běžně byste za ni dali 7 tisíc

3. 7. 2026 8:00 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Nástupce absolutního bestselleru od Xiaomi dorazil letos nečekaně brzy. Nový Xiaomi 17T Pro je skvělý a opět nabízí prakticky vlajkovou výbavu za hodně lákavou cenu. Zbývají však poslední týdny, kdy můžete novinku ulovit o 4 500 Kč výhodněji, a ještě k ní získat elektrokoloběžku v hodnotě 7 tisíc jako dárek za recenzi.

Xiaomi 17T Pro: Vlajková výbava pod 16 tisíc

Už jen do poloviny prázdnin můžete Xiaomi 17T Pro pořídit za pouhých 15 990 Kč (běžně 20 490 Kč). Za tuto cenu dostanete telefon se špičkovými parametry, v čele s profesionální fotosoustavou Leica a trojicí 50Mpx objektivů. Nechybí ani 5násobný teleobjektiv, který zvládne až 120× AI UltraZoom.

Nový model si výrazně polepšil také ve výdrži, a to díky obří 7000mAh baterii (silicon-carbon) s bleskovým 100W drátovým a 50W bezdrátovým nabíjením. Mezi špičku ve své třídě patří i 6,83" AMOLED displej se 144Hz frekvencí. O plynulost systému se pak stará nejmodernější čip Dimensity 9500, který spolu s 12GB RAM zajišťuje dostatek výkonu i pro funkce umělé inteligence Xiaomi HyperAI s plnou podporou češtiny.

1920_1080_Xiaomi_17T_Pro_black_in_hand zdroj: Xiaomi

Poslední šance na koloběžku zdarma

Xiaomi 17T Pro je zkrátka skvělý telefon, obzvlášť za současnou akční cenu 15 990 Kč, na kterou se dostanete díky kombinaci zaváděcí slevy a výkupního bonusu. Pokud navíc po koupi napíšete na telefon recenzi, získáte jako dárek Xiaomi Electric Scooter Lite v hodnotě 7 tisíc zcela zdarma. Doporučujeme však s nákupem příliš dlouho neotálet – počet dárků je omezený a například u základního modelu Xiaomi 17T už jsou kompletně rozebrány.

Jak na Xiaomi 17T Pro jen za 9 990 Kč?

Vůbec nejvýhodněji pořídíte novinku u Mobil Pohotovosti. Při výměně starého telefonu vás nové Xiaomi 17T Pro vyjde jen na 9 990 Kč, anebo na 500 Kč × 26 měsíců (při přechodu z předchozí generace), přičemž nárok na elektrokoloběžku vám zůstává. Upgradovat přitom nemusíte jen z telefonu Xiaomi – na výkup můžete kromě smartphonů různých značek přinést také tablet, notebook, chytré hodinky nebo dokonce herní konzoli. Přesnou cenu si snadno spočítáte v jednoduché kalkulačce přímo na mp.cz/xiaomi-17t.

1920_1080_Xaiomi_17_Pro_modry zdroj: Xiaomi

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Zdroje:
komerční sdělení / PR
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