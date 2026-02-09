Xiaomi má nový bestseller, stojí jen 3 980 Kč a má super výbavu

Řada Redmi Note 15 patří k těm nejúspěšnějším novinkám letošního roku. Telefony představené v lednu si okamžitě získaly pozornost díky skvělé výbavě a hlavně cenám, které jen těžko hledají konkurenci. Není se čemu divit, už předchozí generace byla doslova bestsellerem a nová řada na ni velmi úspěšně navazuje.
Základní model startuje už na pouhých 3 980 Kč a úplně nejlepší Redmi Note 15 Pro+ klesá pod 8,5 tisíce. Už jen do 18. února získáte v Mobil Pohotovosti novinky za zvýhodněné ceny, a navíc i s několika dárky.
Nástupce bestselleru
Modely řady Redmi Note 15 staví na tom, co fungovalo u té předchozí. Velký a kvalitní displej, solidní výkon pro každodenní používání i zábavu, dlouhá výdrž baterie a velmi dobré fotoaparáty ve své cenové třídě. Díky tomu jsou ideální volbou pro každého, kdo chce solidní telefon bez zbytečně vysoké investice.
Obzvláště lákavý je nejšpičkovější Redmi Note 15 Pro+, který za cenu pouhých 8 440 Kč přináší kvalitní 200Mpx fotoaparát, 120Hz AMOLED displej a rychlé 100W nabíjení, to potom podtrhuje obří 6 500mAh baterie. K téhle novince navíc získáte jako dárek za recenzi horkovzdušnou fritézu Xiaomi Air Fryer Essential. Stačí po nákupu zaregistrovat zařízení, napsat krátkou recenzi a po schválení vám bude dárek zaslán.
Ceny modelů:
- Redmi Note 15 už od 3 980 Kč (běžně 4 680 Kč)
- Redmi Note 15 Pro už od 5 550 Kč (běžně 6 550 Kč)
- Redmi Note 15 Pro+ 5G už od 8 440 Kč (běžně 10 340 Kč)
Všechny modely získáte i s dalšími výhodami, jako je bezplatná výměna displeje během prvních 12 měsíců od nákupu, 7% ISIC sleva pro studenty, a navíc je najdete za úplně nejnižší cenu, a to už jen do 18. února.