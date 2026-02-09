Xiaomi má nový bestseller, stojí jen 3 980 Kč a má super výbavu
zdroj: MP.cz

Xiaomi má nový bestseller, stojí jen 3 980 Kč a má super výbavu

Android

9. 2. 2026 17:06 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Řada Redmi Note 15 patří k těm nejúspěšnějším novinkám letošního roku. Telefony představené v lednu si okamžitě získaly pozornost díky skvělé výbavě a hlavně cenám, které jen těžko hledají konkurenci. Není se čemu divit, už předchozí generace byla doslova bestsellerem a nová řada na ni velmi úspěšně navazuje.

Základní model startuje už na pouhých 3 980 Kč a úplně nejlepší Redmi Note 15 Pro+ klesá pod 8,5 tisíce. Už jen do 18. února získáte v Mobil Pohotovosti novinky za zvýhodněné ceny, a navíc i s několika dárky.

Nástupce bestselleru

Modely řady Redmi Note 15 staví na tom, co fungovalo u té předchozí. Velký a kvalitní displej, solidní výkon pro každodenní používání i zábavu, dlouhá výdrž baterie a velmi dobré fotoaparáty ve své cenové třídě. Díky tomu jsou ideální volbou pro každého, kdo chce solidní telefon bez zbytečně vysoké investice.

Obzvláště lákavý je nejšpičkovější Redmi Note 15 Pro+, který za cenu pouhých 8 440 Kč přináší kvalitní 200Mpx fotoaparát, 120Hz AMOLED displej a rychlé 100W nabíjení, to potom podtrhuje obří 6 500mAh baterie. K téhle novince navíc získáte jako dárek za recenzi horkovzdušnou fritézu Xiaomi Air Fryer Essential. Stačí po nákupu zaregistrovat zařízení, napsat krátkou recenzi a po schválení vám bude dárek zaslán.

Ceny modelů:

Všechny modely získáte i s dalšími výhodami, jako je bezplatná výměna displeje během prvních 12 měsíců od nákupu, 7% ISIC sleva pro studenty, a navíc je najdete za úplně nejnižší cenu, a to už jen do 18. února.

Smarty.cz
Tagy:
mobilní telefony novinka Xiaomi
Zdroje:
komerční sdělení / PR, MP.cz
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Skate Style – Oznámení
Skate Style – Oznámení
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026
Fallout 4: Anniversary Edition – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Fallout 4: Anniversary Edition – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Indiana Jones and the Great Circle – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Indiana Jones and the Great Circle – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Kromlech - Datum spuštění předběžného přístupu
Kromlech - Datum spuštění předběžného přístupu
Resident Evil Requiem - Evil Has Always Had A Name
Resident Evil Requiem - Evil Has Always Had A Name
Samson – Boj a vozidla
Samson – Boj a vozidla
Mewgenics – Možnosti
Mewgenics – Možnosti
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Super Mario galaktický film – Yoshi
Super Mario galaktický film – Yoshi
Kiln – Představení
Kiln – Představení
Forza Horizon 6 – Gameplay
Forza Horizon 6 – Gameplay

Nejnovější články