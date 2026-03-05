Unikej všudypřítomné smrti v napínavém příběhu, který tě vyděsí až do morku kostí
5. 3. 2026 8:00 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Pusť se do boje o přežití, kterým je tahle herní série pověstná. Čekají tě souboje, vyšetřování, řešení hádanek i pečlivé hospodaření se zdroji. Abys přežil, budeš potřebovat pořádného TIGO šampiona, který tě touhle noční můrou roku provede!

Sestava připravena na Racoon City

TIGO Ultimate GB je ideální mašina pro přežití v každé situaci. Díky grafické kartě GeForce RTX 5070, procesoru AMD Ryzen 5 7500F a 32GB RAM paměti máš jistotu, že tvůj průchod Resident Evil Requiem bud plynulý.

Technologie pro přežití


S grafickou kartou GeForce RTX 5070 ti bude procházení Racoon City připadat ještě skutečnější. Díky technologii DLSS 4 s funkcí Multi Frame Generation, si Resident Evil Requiem vychutnáš opravdu na maximum. Zároveň si ji totiž budeš moct zahrát s path tracingem, což je ta naprosto nejvyšší úroveň kvality a atmosféry, kterou dnes můžeš ve videohrách zažít.

 

Nehledej jenom v bednách

TIGO šampiona nenalezneš v bednách rozesetých po zbytkách Racoon City, ale na Smarty.cz. Navíc po omezenou dobu můžeš získat Resident Evil Requiem k této sestavě jako bonus. Ale pozor, nabídka je omezená!

