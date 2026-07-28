Syndrom „ještě jednoho kola“: Jak si udržet hraní jako zábavu

Dobrá hra vás dokáže vtáhnout na celé hodiny. Což podle odborníků vlastně není příliš velký problém. Ten přichází až v okamžiku, kdy vaše rozhodování v běžném životě začne být ovlivňované právě tím, že hrajete. Naštěstí existují pravidla, díky kterým zůstane hraní her tím, čím má být, tedy zábavou.
Začněme čísly. Česká data z roku 2024 ukazují, že dospělí hráči tráví u digitálních her v průměru 90 minut v pracovní den a 120 minut o víkendu. U dobře navržené a postavené hry zkrátka čas uteče jako voda.
Kdy se ale zábava může změnit v problém? Světová zdravotnická organizace mluví o gaming disorder, tedy o změnách v chování, které způsobuje hraní her, až ve chvíli, kdy hráč ztratí kontrolu, dává hraní přednost před vším ostatním a pokračuje, i když mu to škodí.
Běžné hraní tedy démonizovat nemusíme. Sledovat bychom ale měli jeho dopad na spánek, práci, vztahy a náladu.
Proč si říkáme: „Dám si ještě jedno kolo“?
… a najednou jsou dvě hodiny po půlnoci. Za tímto pohlcením stojí tempo a architektura hry. Krátký zápas, denní výzva, loot, battle pass, nový level. Všechno ve hře totiž směřuje k pocitu, že další odměna je na dosah.
Ostatně, přesně tohle popisuje psycholog Adam Alter v knize Irresistible. Mluví o háčcích digitálního designu: K nim patří variabilní odměny, ale i chybějící stopping cues, tedy přirozené signály konce. Pamatujete třeba na vytažení vlajky v legendárním Mariovi? Ve spoustě her ale po odměně nepřijde tečka, místo ní další úkol.
Jak se bránit
Pravidla, jak odolat touze „zahrát si ještě jedno kolo“, jsou celkem jednoduchá:
Hlídejte si čas, ne počet her. Stanovte si přesný čas, kdy odložíte ovladač, a držte se ho. Počet her je ošidný, vždycky se najde důvod pro ještě jeden. Ať už je to časově omezený úkol, nebo prostě jen pocit, že předchozí hra skončila moc rychle.
Střídejte žánry a s nimi i tempo. Po hodině svižného hraní přepněte na pomalejší žánr. Adrenalin klesne a s ním i nutkání pokračovat do rána.
Neberte získání denní odměny jako povinnost. Když jeden den vynecháte, nic se nestane. Nejste ve hře zaměstnaní. Vypněte notifikace a hrajte, když se vám chce.
Kde dává smysl zodpovědný přístup
A pokud si občas zahrajete i hry o peníze, tím spíš dává dodržování pravidel smysl. Proto casino games v nabídce portálu Sazka Hry od Allwynu pracují s principy zodpovědného hraní obzvlášť intenzivně. Mimochodem, rizikové chování tady pomáhá detekovat i umělá inteligence.
Najdete tu možnost nastavit si 7 typů limitů ve třech skupinách: Finanční limity, limity délky hraní a limity počtu přihlášení. Zpřísnění platí okamžitě, zmírnění až s časovým odstupem. Nedílnou součástí prostředí je i panic button, kterým se okamžitě „odstřihnete“ od možnosti hrát.
Na webu hrajsrozumem.cz od Allwynu pak najdete krátký a anonymní Test zodpovědného hraní. Ten vám za pár minut napoví, jestli máte hraní v rukou. Protože dobrá je o tom, že se k ní vracíte, protože chcete, ne proto, že musíte.