Společnost MSI představila na veletrhu COMPUTEX 2026 první notebook s NVIDIA RTX Spark, handheld Claw 8 EX AI+ a notebook Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic

Díky prvním procesorům Intel optimalizovaným pro handheldy nabízí Claw 8 EX AI+ herní výkon AAA nové generace s výjimečnou účinností, zatímco nový Prestige N16 Flip AI+ přináší technologii NVIDIA RTX Spark do tenkých a lehkých notebooků. Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic a nejnovější řada notebooků MSI zároveň podtrhují 40letou tradici řemeslné zručnosti, inovací a rozvoje AI PC společnosti.
Na veletrhu COMPUTEX 2026 společnost MSI oznámila svou nejnovější inovaci v oblasti handheldů, model Claw 8 EX AI+, poháněný procesory Intel® Arc™ G3 Extreme. Spolu s novým handheldem představuje MSI také svůj první notebook vyvinutý ve spolupráci se společností NVIDIA a poháněný technologií RTX Spark, model Prestige N16 Flip AI+, a dále sérii notebooků v limitované edici, které odrážejí trvalý závazek značky k inovacím v designu a řemeslné kvalitě a byly vytvořeny u příležitosti oslav 40. výročí.
S těmito novinkami společnost MSI pokračuje v uvádění nejnovějších špičkových procesorových technologií na trh a dále rozšiřuje své portfolio AI PC. Tato řada klade důraz na rovnováhu mezi stylovým designem a vysokým výkonem a je určena pro přenosné hraní, tvorbu obsahu, vývoj umělé inteligence i každodenní produktivitu.
Přehled oznámení z veletrhu COMPUTEX 2026:
- Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic: Limitovaná edice herního notebooku nahrazujícího stolní počítač k 40. výročí, vybavená procesorem Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus a grafickou kartou NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 24 GB GDDR7
- Claw 8 EX AI+: První herní handheld na světě poháněný procesory Intel® Arc™ G3 Extreme, který přináší herní výkon nové generace AAA v přenosném formátu
- Prestige N16 Flip AI+: První notebook společnosti MSI s technologií NVIDIA RTX Spark, který kombinuje full-stack AI platformu NVIDIA, kompletní sadu technologií RTX a výjimečnou energetickou účinnost v prémiovém designu 2 v 1
- Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition: Prémiové notebooky s umělou inteligencí pro produktivní práci z kolekce MSI Artisan Collection, které spojují uměleckou inspiraci s moderní technologií a přenosností
- Nové řady: Představení zcela nové řady Katana, řady Venture a regionálně exkluzivního modelu Crosshair 16 HX MLG Edition, které jsou navrženy tak, aby splňovaly rozmanité herní a produktivní potřeby
Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic: Mistrovské dílo k 40. výročí společnosti MSI
Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic představuje vrchol řemeslného umění společnosti MSI v oblasti notebooků
Klíčové vlastnosti a specifikace:
- Vlajková loď společnosti MSI k 40. výročí je inspirována souhvězdím Draka a je vyrobena s přesným leptáním kovu a eloxovanými povrchy, které demonstrují prvotřídní řemeslné zpracování a vynikající design
- Součástí balení je exkluzivní sběratelský set s herní myší, podložkou pod myš a pamětní mincí, které podtrhují jeho prémiový charakter a limitovanou edici
- Tento 18palcový herní notebook, který nahrazuje stolní počítač, je vybaven procesorem Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus a grafickou kartou NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 24 GB GDDR7. Disponuje 4K 240Hz Mini LED displejem, mechanickou klávesnicí s RGB podsvícením jednotlivých kláves, haptickým touchpadem a pokročilým chlazením s parní komorou pro bezkompromisní výkon.
Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic představuje nejvyšší úroveň řemeslného zpracování společnosti MSI v oblasti notebooků. Design inspirovaný souhvězdím Draco, které dominuje severní obloze, symbolizuje trvalou sílu a impozantní přítomnost.
Tento model v limitované edici, vytvořený k oslavě 40. výročí společnosti MSI, představuje závazek značky k nekompromisní inovaci a designové dokonalosti. Šasi se vyznačuje přesným leptáním kovu, které vytváří složité textury, následovaným procesem eloxování, který vtiskne barvu přímo do kovu – čímž zvyšuje odolnost a zároveň vytváří dynamické odrazy světla.
Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic, vybavený nejnovějším procesorem Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus a grafickou kartou NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU 24 GB GDDR7, je 18palcový herní notebook nahrazující stolní počítač, vytvořený pro hráče, tvůrce a profesionály, kteří vyžadují nekompromisní výkon. Je také vybaven špičkovým 18palcovým 4K 240Hz Mini LED displejem, mechanickou klávesnicí s RGB podsvícením jednotlivých kláves, haptickým RGB touchpadem a pokročilým chlazením pomocí parní komory, což z něj dělá skutečnou ukázku výkonu, designu a technického řešení. Zážitek doplňuje jedinečný balíček, který obsahuje herní myš, podložku pod myš a sběratelskou minci, což dále posiluje jeho pozici jako vlajkové lodi mezi notebooky nahrazujícími stolní počítače, určenými pro uživatele, kteří očekávají to nejlepší jak v oblasti výkonu, tak i zpracování.
Prestige N16 Flip AI+: První notebook MSI s NVIDIA RTX Spark
Hlavní přednosti produktu:
- První notebook společnosti MSI s technologií NVIDIA RTX Spark, který kombinuje komplexní platformu AI společnosti NVIDIA, kompletní sadu technologií RTX a výjimečnou energetickou účinnost v prémiovém designu 2 v 1
- Navržen pro tvůrce, vývojáře a hráče s výkonnou grafikou, produktivitou vylepšenou umělou inteligencí a zrychlenými kreativními úlohami
- Je vybaven 16palcovým UHD+ Tandem OLED displejem, 99,9Wh baterií, MSI NANO PEN, MSI Action Touchpad a univerzálním flipovým designem pro mobilní produktivitu a zábavu
Prestige N16 Flip AI+ je poháněn technologií NVIDIA RTX Spark, která přináší revoluci v oblasti osobních počítačů a kombinuje pokročilou tvorbu obsahu, vývoj umělé inteligence a vysoce výkonné hraní her v nové platformě navrženou od základu pro novou vlnu zážitků s Windows PC.
RTX Spark, navržený pro tvůrce, vývojáře AI a hráče, přináší kompletní platformu NVIDIA a celou sadu technologií RTX do tenkých notebooků s celodenní výdrží baterie.
Prestige N16 Flip AI+ je vybaven 16palcovým UHD+ Tandem OLED displejem s dvouvrstvou emisní strukturou, která skládá dvě vrstvy OLED, aby sdílely světelný výstup. Tato pokročilá technologie panelu poskytuje špičkový jas přes 1000 nitů a zároveň zlepšuje životnost displeje a energetickou účinnost.
Displej poskytuje živý obraz s hlubokým kontrastem a přesností barev na úrovni kina a pokrývá 100 % barevného gamutu DCI-P3 pro profesionální kreativní pracovní postupy. Variabilní obnovovací frekvence (VRR) zajišťuje plynulý obraz při hraní her, zábavě i při úpravách videa.
Každý displej je certifikován Calman Verified a dosahuje přesnosti barev Delta E <1, což umožňuje vysoce přesnou reprodukci barev pro tvůrce a profesionály. Podpora dotykového ovládání a pera dále zvyšuje flexibilitu při kreslení, pořizování poznámek, prezentacích a kreativních úkolech.
Navržen pro všestranné každodenní použití, design 2 v 1 s otočným displejem umožňuje plynulý přechod mezi režimy notebooku, tabletu, stanu a prezentace a snadno se přizpůsobí různým pracovním postupům a prostředím.
Systém podporuje MSI Nano Pen, lehký stylus navržený pro přirozené a přesné zadávání. Stylus je ideální pro psaní poznámek, skicování, prezentace a kreativní práci a lze jej bezpečně uložit pod notebook pro pohodlné přenášení.
Zážitek doplňuje MSI Action Touchpad s přizpůsobitelným ovládáním pomocí gest, které zjednodušuje navigaci a zvyšuje efektivitu pracovního postupu.
Mezi další přednosti patří systém čtyř reproduktorů, který poskytuje bohatý a pohlcující zvuk pro produktivitu i zábavu.
MSI Claw 8 EX AI+: Další evoluce v oblasti handheldových her
Claw 8 EX AI+: První herní handheld na světě s procesorem Intel® Arc™ G3 Extreme
Klíčové vlastnosti a specifikace:
- Zpracování nové generace: Poháněno procesory Intel® Arc™ G3 Extreme s nejnovější architekturou Arc
- Pohlcující displej: Je vybaven 8palcovým displejem s frekvencí 120 Hz a technologií VRR pro plynulý obraz bez trhání
- Přesné ovládání: Vylepšeno ergonomickými úchyty, spouštěmi a páčkami s Hallovým efektem a vysoce citlivým D-padem
- Pokročilá zpětná vazba: Obsahuje špičkový lineární motor pro jemnou, hmatatelnou haptickou zpětnou vazbu
- Softwarová vylepšení: Podporuje XeSS 3, Multi-Frame Generation (MFG) a intuitivní režim Xbox pro plynulé pokračování ve hře
Claw 8 EX AI+ je první handheldové herní zařízení na světě poháněné procesory Intel® Arc™ G3 Extreme, první platformou Intel speciálně optimalizovanou pro handheldové hraní. Přináší významný skok v grafickém výkonu, umožňující výjimečné hraní AAA her na handheldových zařízeních při zachování vysoké energetické účinnosti pro delší herní seance.
Zařízení je postaveno na nejnovější grafické architektuře Intel Xe a vylepšeno technologií XeSS 3 s Multi-Frame Generation (MFG), což umožňuje hraní her s vysokou snímkovou frekvencí a vylepšenou plynulostí obrazu a odezvou.
Claw 8 EX AI+ je navržen pro nepřetržité hraní na cestách a je vybaven 8palcovým displejem s frekvencí 120 Hz a technologií VRR, který poskytuje plynulý obraz u široké škály her. Přepracované šasi obsahuje ergonomické úchyty pro větší pohodlí během dlouhých herních seancí, zatímco spouště a páčky s Hallovým efektem spolu s vylepšenými tlačítky a citlivým D-padem poskytují větší přesnost a kontrolu pro ještě působivější herní zážitek.
Zařízení také představuje nový špičkový lineární motor, který nabízí rychlejší odezvu, vylepšenou haptickou zpětnou vazbu simulující hmatové textury a lepší energetickou účinnost, což dále zvyšuje celkový herní zážitek.
Na softwarové straně přináší Claw 8 EX AI+ kompatibilitu s intuitivním režimem Xbox, který umožňuje rychlé spouštění her a plynulé pokračování. Přepracovaná rychlá nastavení také umožňují uživatelům snadno upravovat funkce, jako je generování více snímků a ovládání snímků ve hře, aby se optimalizoval výkon.
Claw 8 EX AI+ v charakteristickém barevném provedení Void Purple vyniká odvážným a moderním designem, který posiluje jeho pozici jako prémiového přenosného herního zařízení.
Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition: Inspirováno uměním, vytvořeno pro kreativitu
Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition: Kde se umění setkává s technologií
Klíčové vlastnosti a specifikace:
- Nejnovější přírůstek do kolekce Artisan Collection společnosti MSI, inspirovaný obrazy Vincenta van Gogha „Hvězdná noc“ a „Hvězdná noc nad Rónou“, spojuje umění, světlo a stín do moderního designu zaměřeného na technologii
- Kombinuje rafinované řemeslné zpracování s každodenní univerzálností a demonstruje tak trvalý důraz společnosti MSI na prémiový design a inovace zaměřené na tvůrce
- Je vybaven nejnovějšími procesory Intel® Core™ Ultra Series 3, které poskytují vysoký výkon a celodenní výdrž baterie v přenosném notebooku pro produktivní práci
Společnost MSI představuje model Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition, nejnovější přírůstek do kolekce MSI Artisan Collection. Kolekce MSI Artisan je prémiová série, která spojuje špičkovou technologii s rafinovaným řemeslným zpracováním. Design, inspirovaný obrazy Vincenta van Gogha „Hvězdná noc“ a „Hvězdná noc nad Rhônou“, spojuje dvě ikonické interpretace noční oblohy – jednu expresivní a dynamickou, druhou klidnou a zamyšlenou – do jednotného vizuálního konceptu. Prostřednictvím hry světla a stínu převádí MSI tato mistrovská díla do moderního designového jazyka, který propojuje umění a technologii.
Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition, poháněný nejnovějšími procesory Intel® Core™ Ultra Series 3, kombinuje umělecký výraz s vysokým výkonem a celodenní výdrží baterie a nabízí přenosný produktivní notebook určený pro každodenní použití.
Nové řady: Představení nových řad Katana, Venture a Crosshair 16 HX MLG Edition v barvě Stella White
Společnost MSI také představuje zbrusu nové řady Katana, Venture a Crosshair 16 HX MLG Edition, které uspokojí širokou škálu potřeb uživatelů.
Nová řada Katana navazuje na herní tradici společnosti MSI s obnoveným designem a architekturou zaměřenou na výkon a přináší spolehlivý výkon a pohlcující herní zážitky pro běžné hráče.
Řada Venture byla vylepšena o nejnovější procesory Intel® Core™ Ultra (série 3) a nabízí vyvážené řešení pro každodenní práci s počítačem. Díky robustnímu chladicímu systému zajišťuje stabilní a efektivní výkon v široké škále použití – od produktivity a zábavy až po lehké kreativní úlohy.
Crosshair 16 HX MLG Edition se vyznačuje charakteristickým šasi v barvě Stellar White s perleťovým povrchem, který při proměnlivém osvětlení odhaluje jemné plamenně červené podtóny a vytváří tak odvážnou a dynamickou vizuální identitu. Design, inspirovaný MSI MLG (Dragon Princess) – originální maskotkou společnosti MSI představující herní kulturu, technologii a mladistvou kreativitu – vnáší do herní řady jedinečnou osobnost.
Díky nejnovějším procesorům Intel® Core™ Ultra a grafickým kartám NVIDIA® GeForce RTX™ řady 50 pro notebooky nabízí tento 16palcový herní notebook výkonný výkon pro AAA hry, tvorbu obsahu a multitasking. Crosshair 16 HX MLG Edition bude nejprve k dispozici na trzích v Číně.
Rozšíření řady AI PC společnosti MSI
S těmito novými zařízeními společnost MSI pokračuje v rozšiřování své řady AI PC a zaměřuje se na praktické zlepšení výkonu v herních, kreativních a profesionálních aplikacích v kombinaci s propracovaným a elegantním designem šasi. Díky integraci nejnovějších technologií od svých partnerů s optimalizovaným systémovým inženýrstvím si společnost MSI klade za cíl poskytovat rychlejší, efektivnější a přizpůsobivější výpočetní zážitky.