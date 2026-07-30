Spočítali jsme návratnost všech 42 beden v CS2. Nevyplatí se ani jedna

Ten rituál zná každý, kdo někdy hrál Counter-Strike. Kolečko zpomaluje, barvy odtikávají a na jediný úder srdce uvěříte, že tentokrát přijde zlatá. Skoro nikdy nepřijde — a my vám dnes umíme s neobvyklou přesností říct, kolik přesně vás ten úder srdce stojí.
Porovnali jsme oficiální dropové šance od Valve s aktuálními cenami na komunitním trhu Steamu, a to u každého předmětu ve všech 42 zbraňových bednách, které se dnes dají v CS2 koupit a otevřít. Výsledkem je zřejmě nejúplnější výsledovka otevírání beden, jaká kdy vznikla — stav k červenci 2026. Spoiler: sloupec ztrát vyhrává. Pokaždé.
Šance, které Valve nikde nepíše
Valve ve většině regionů dropové šance přímo ve hře nezobrazuje. Čísla jsou ale veřejná od roku 2017, kdy jejich zveřejnění vynutila čínská regulace — a komunitní testy je od té doby mnohokrát potvrdily. Každá zbraňová bedna používá stejnou pevnou tabulku:
- Mil-Spec (modrá): 79,92 %
- Restricted (fialová): 15,98 %
- Classified (růžová): 3,20 %
- Covert (červená): 0,64 %
- Rare Special — nože a rukavice (zlatá): 0,26 %
Poslední řádek je ten, na který se upne mozek každého hráče, tak si ho přeložme: jedna zlatá připadá zhruba na 385 otevřených beden. Čtyři z pěti otevření skončí u modré, která má většinou nižší hodnotu než klíč, který jste právě spotřebovali.
Jak jsme počítali
U každé ze 42 beden jsme vzali šance z tabulky výše a vynásobili je průměrnou tržní cenou všech skinů v dané raritě napříč všemi stavy opotřebení. Výslednou očekávanou hodnotu jsme porovnali se skutečnou cenou otevření: cena bedny na trhu plus klíč za 2,49 dolaru. Cenová data pocházejí ze stejných zdrojů, na kterých běží bezplatná kalkulačka beden pro CS2 (v angličtině), jež celou tabulku návratnosti přepočítává dvakrát denně. Náš snímek je z 29. července 2026 — ceny se denně hýbou, ale vzorec níže drží už měsíce.
Výhoda „kasina" není tam, kde byste ji čekali
A tady je zjištění, které nás překvapilo: tři bedny jsou na papíře ziskové. Horizon Case vrací 103 % svých nákladů v očekávané hodnotě skinů, Operation Wildfire a Prisma Case shodně 102 %. Kdyby šlo jen o očekávanou hodnotu, bylo by věčné otevírání těchto tří beden tiskárnou na peníze.
Není, protože papírová hodnota nejsou peníze. Abyste skin proměnili v prostředky v peněžence, musíte ho prodat na trhu Steamu — a Steam si z každého prodeje bere zhruba 15 %. Prožeňte stejné tři bedny tímto poplatkem a spadnou na 88 %, 87 % a 87 %. Matematika se překlopí z mírné výhry do spolehlivé prohry přesně v okamžiku, kdy se pokusíte vybrat.
Jinými slovy: výhoda domu se neskrývá v šancích. Stojí u pokladny.
Nejlepší a nejhorší ze všech 42
Po odečtení poplatků sahá celé pole od průměrného po brutální.
Nejméně špatné bedny (čistý výnos z každého dolaru):
- Horizon Case — 88 centů
- Operation Wildfire Case — 87 centů
- Prisma Case — 87 centů
- Gallery Case — 84 centů
- Shadow Case — 81 centů
Žrouti peněz:
- CS:GO Weapon Case — 27 centů
- Operation Bravo Case — 31 centů
- eSports 2013 Case — 33 centů
- Fracture Case — 43 centů
- Operation Breakout Weapon Case — 45 centů
Medián napříč všemi 42 bednami je zhruba 60 centů z každého dolaru. A dno tabulky nese vlastní ponaučení: původní CS:GO Weapon Case z roku 2013 se dnes obchoduje kolem 183 dolarů — ne proto, že by to skiny z její nabídky ospravedlnily, ale protože se z bedny samotné stal sběratelský kus. Otevřít ji znamená skartovat sběratelský předmět kvůli sázce na deset let starý prize pool. Nejhorší obchod v celém Counter-Striku.
Daň z nože
Hon za zlatou si zaslouží vlastní řádek v účetnictví. V Prisma Case je 26 % celé očekávané hodnoty zamčeno v onom 0,26% slotu na nůž — z velké části jde o Talon Knife Doppler v průměru za nějakých 1 300 dolarů. Odečtěte nůž a bedna, kterou reálně otevíráte (v 99,74 % případů), je výrazně horší, než napovídá titulkové číslo.
To je tichý trik designu beden: předmět, díky němuž matematika vypadá skoro férově, je přesně ten, který téměř jistě nikdy neuvidíte.
Co s tím?
Pokud vás otevírání beden baví, otevírejte — je to automat s lepším zvukovým designem a na placené zábavě není nic špatného, dokud ji ve svém rozpočtu vedete jako zábavu. Data ale podporují dvě pravidla:
Chcete konkrétní skin? Kupte si ho. Každých 100 dolarů utracených za otevírání beden se v průměru promění v přibližně 61 dolarů hodnoty skinů. Koupit si rovnou skin, o který stojíte, je téměř o 40 % levnější než se k němu prohernit — a nekonečně spolehlivější.
Otevíráte pro zábavu? Sáhněte po bedně blízko parity. Horizon, Wildfire a Prisma vám dají nejdelší jízdu za vaše peníze a skutečnou (byť maličkou) šanci na nůž za čtyřcifernou částku.
Kompletní, průběžně aktualizovanou tabulku návratnosti všech 42 beden — včetně simulátoru otevírání — najdete zdarma na webu CS2WH, takže si můžete ověřit, jestli se vaše oblíbená bedna od vydání tohoto článku posunula nahoru, nebo dolů.
Jen si pamatujte, co čísla říkala už na začátku: kolečko je zábava. Kolečko není investice.
Data: oficiální dropové šance Valve; živé ceny komunitního trhu Steam (29. července 2026) přes otevřený datový set ByMykel CSGO-API a cenový feed csgotrader. Očekávaná hodnota = šance × průměrná cena rarity napříč stavy opotřebení; čisté hodnoty počítají s ~15% poplatkem trhu Steam.