Špičkový Samsung koupíte jen za 16 tisíc, je to přitom plnohodnotná vlajkovka
zdroj: MP.cz

Špičkový Samsung koupíte jen za 16 tisíc, je to přitom plnohodnotná vlajkovka

Android

31. 7. 2026 12:36 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Chcete nejnovější Galaxy S26 za pouhých 16 000 Kč nebo ušetřit přes 11 tisíc na špičkovém Galaxy S26 Ultra? Teď máte ideální příležitost. U Mobil Pohotovosti extrémně spadly ceny vlajkovek od Samsungu a nejnovější generaci tak pořídíte za vůbec nejvýhodnějších podmínek od jejich uvedení na trh.

Vlajkovka Samsungu za cenu střední třídy

Díky kombinaci přímé slevy a výkupního bonusu můžete teď na celé řadě Galaxy S26 ušetřit až 11 490 Kč. Slevu získáte okamžitě, pro získání výkupního bonusu stačí při/po nákupu nového telefonu prodat své staré zařízení, ať už jde o smartphone, tablet nebo chytré hodinky. Mobil Pohotovost vám k jeho výkupní ceně přihodí bonus až 5 000 Kč.

Základní Galaxy S26 tak po započtení všech výhod získáte za rovných 16 000 Kč (běžně 23 990 Kč), což z něj dělá vlajkovou loď za cenu modelu střední třídy. Absolutní vrchol nabídky v podobě Galaxy S26 Ultra pak po využití maximální slevy a bonusu padá na hodně zajímavých 25 200 Kč (běžně 35 690 Kč).

Kromě slevy a bonusu získáte ke všem třem modelům u Mobil Pohotovosti dárek v podobě prodloužené záruky na 3 roky úplně zdarma.

Ceny po odečtení slevy a výkupního bonusu:

1920_1080_Samsung_Galaxy_S26_Ultra_black zdroj: Profimedia

Smarty.cz
Tagy:
sleva Samsung mobilní telefon
Zdroje:
komerční sdělení / PR, MP.cz
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