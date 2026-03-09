Samsung představil špičkový Galaxy S26. Teď je za super cenu, za pár dní bude o tisíce dražší

Samsung začal prodávat své nové nejlepší telefony. Nový Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra už jsou kompletně skladem, ale čas na získání slevy až 5 500 Kč se neúprosně krátí. Běží totiž poslední dny akce, v rámci které pořídíte telefony s vyšší kapacitou za cenu základních modelů. Vše končí už v úterý 10. března
Hlavní inovace se odehrály na vrcholu
Samsung tradičně představil tři nové modely, letos ale zásadně vylepšil především nejvyšší Galaxy S26 Ultra, který přináší revoluční Privacy displej – řešení, které umí v případě potřeby omezit pozorovací úhly displeje, a to pouze na vybrané aplikace nebo dokonce jen na notifikace.
Vývojem ale prošly také fotoaparáty, kde vylepšený 200Mpx hlavní snímač a 50Mpx teleobjektiv pořizují výrazně lepší snímky i za velmi špatných světelných podmínek. To vše navíc doplňuje zásadní zrychlení drátového i bezdrátového nabíjení – baterie se nyní nabije z 0 na 75 % za pouhých 30 minut.
Vyšší kapacita za cenu základního modelu
Šance pořídit novou řadu Galaxy S26 v 512GB variantě za cenu 256GB modelu tu bude už jen pár dní a rozhodně se vyplatí. V závislosti na vybrané variantě vám totiž ušetří od 4 900 Kč do 5 500 Kč. Akce se vztahuje na modely Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra, přičemž vůbec nejvyšší slevu získáte u základního telefonu.
Ceny řady Galaxy S26 při využití slevy na kapacitu:
- Galaxy S26, 512GB za 23 990 Kč (sleva 5 500 Kč)
- Galaxy S26+, 512GB za 30 690 Kč (sleva 5 000 Kč)
- Galaxy S26 Ultra, 512GB za 35 690 Kč (sleva 4 900 Kč)
- Galaxy S26 Ultra, 1TB za 42 990 Kč (sleva 5 000 Kč)
Extra sleva i dárek za 10 tisíc
Levnější pamětí to ale nekončí. Pokud si některý telefon z řady Galaxy S26 koupíte, napíšete na něj recenzi a následně ji zaregistrujete, získáte dárek podle vlastního výběru – buď tyčový vysavač Samsung Jet 65 pet v hodnotě 5 990 Kč, nebo designový reproduktor Samsung Music Frame v hodnotě 9 990 Kč. Dárek za recenzi je možné získat do 31. března, případně do vyprodání zásob, které jsou však velmi omezené.
Speciálně u Mobil Pohotovosti pak k telefonům získáte zdarma i prodlouženou 3letou záruku. Na mp.cz si můžete novou řadu Galaxy S26 dokonce dodatečně zlevnit až o 3 350 Kč díky průkazu ISIC. A pokud při koupi nového Samsungu u Mobil Pohotovosti zároveň prodáte svůj starý telefon, může vás Galaxy S26 vyjít už na 600 Kč měsíčně.