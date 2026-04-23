Rychlejší načítání her i práce s daty. Samsung 9100 PRO cílí na náročné hráče

Moderní hry i aplikace pracují s obrovským množstvím dat, a právě rychlé SSD dnes často rozhoduje o celkovém zážitku. Samsung 9100 PRO přichází s podporou PCIe 5.0 a rychlostmi až 14 800 MB/s, čímž se řadí mezi nejvýkonnější úložiště na trhu. Pro koho má takový disk největší přínos a kde se jeho výkon projeví nejvíc?
Počítače s každým rokem nabírají na výkonu, svoji sílu by ale nemohly naplno ukázat bez pořádného úložiště. Nejde jen o velikost, protože klíčová je zejména rychlost. Éra pevných disků je technologickým pravěkem a SSD už je po mnoho let standardem, díky kterému vám jakákoliv každodenní činnost bude odsýpat – od spuštění systému přes jakékoliv načítání až po práci se soubory. Přesto není SSD disk jako SSD disk.
Na maximální výkon se zaměřuje Samsung 9100 PRO, na nějž si okamžitě zvykne každý, kdo odmítá kompromisy. Na první pohled jde o klasický M.2 NVMe disk ve formátu 2280, který se instaluje přímo do základní desky. V nitru se ale ukrývá technologie nejnovější generace. Disk využívá rozhraní PCIe 5.0, jehož podpora přináší mnohem vyšší propustnost. Tato skutečně umožňuje dosahovat extrémních přenosových rychlostí.
Jedná se o nejrychlejší SSD disk, který kdy Samsung uvedl do prodeje. Dosahuje totiž rychlosti čtení až 14 800 MB/s a zápisu až 13 400 MB/s. Jako z jiného světa působí také číslo maximálního počtu operací za sekundu – 2,2 milionu IOPS při čtení a 2,6 milionu IOPS při zápisu. Nelze se proto divit, že Samsung 9100 PRO září a v různých testech, například od CrystalDiskMark, kde se pravidelně řadí mezi to nejlepší na trhu.
Na takovou rychlost si hráči zvyknou okamžitě. Moderní hry dnes běžně zabírají přes 100 GB a během hraní neustále pracují s velkým množstvím dat, ať už jde o streamování textur nebo třeba načítání rozsáhlých herních map. Rychlý disk dokáže výrazně zkrátit načítací časy a urychlit práci s veškerými herními daty, což vede k maximálně plynulému zážitku a minimálnímu času strávenému čekáním mezi jednotlivými scénami.
Vysokou úroveň Samsung 9100 PRO a jeho vhodnost pro komunitu hráčů podtrhuje benchmark 3DMark Storage, který simuluje reálné herní scénáře. Oproti starším generacím úložišť dokáže zkrátit načítání herních dat až o desítky procent. Hodí se proto zejména do nových herních PC sestav, které už disponují rozhraním PCIe 5.0. To se nedá říct o současné generaci konzolí PlayStation 5, kde však stále poběží v režimu PCIe 4.0.
Výkon SSD disků s rozhraním PCIe 5.0 bývá spojovaný s vyšší produkcí tepla. Samsung proto nabízí model 9100 PRO i ve variantě s integrovaným chladičem, který pomáhá udržet stabilní teploty i při dlouhodobé zátěži. Díky tomu si disk dokáže držet vysoké rychlosti i při náročných úlohách. Různé varianty nabízejí také kapacity. Samsung 9100 PRO je dostupný ve verzích od 1 po 8 TB, což je prostor dostačující na desítky her.
Nejde přitom jen o skvělou volbu pro hráče. Vrcholný model od Samsungu se pravidelně umisťuje mezi nejrychlejšími disky v celkovém hodnocení práce s daty, jak potvrzuje test PCMark 10 Storage. Jihokorejský lídr ve vývoji paměťových technologií svoji pozici u 9100 PRO potvrzuje využitím vlastního řadiče, pamětí i optimalizovaného firmwaru. Díky tomu přináší kombinaci vyladěného výkonu, stability i maximální efektivity.
Samsung 9100 PRO je dokonalou ukázkou, kam se moderní úložiště díky nejnovějším technologiím posouvají. Kombinace vysokých kapacit a extrémních rychlostí z něj dělá ideální model pro výkonné herní sestavy i náročné pracovní stanice. Pro uživatele, kteří chtějí ze své sestavy dostat maximum výkonu a chtějí být připraveni na další generaci her či práci s umělou inteligencí, jde o SSD disk, který rozhodně stojí za pozornost.