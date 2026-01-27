Revoluce v reklamě v českých ulicích: AdsGo přináší do taxi novou televizní síť

Český reklamní trh se dočkal průlomové novinky. Projekt AdsGo přináší do Česka první síť digitálních obrazovek umístěných přímo v interiérech taxi vozů. Tento inovativní mediální formát kombinuje výhody klasické televize s možnostmi moderní cílené reklamy – a mění způsob, jakým značky komunikují se zákazníky na cestách.
Za projektem stojí dva zakladatelé, kteří se inspirovali při cestování v Asii – konkrétně v Japonsku, kde podobný koncept běžně funguje. Jeden z nich myšlenku přivezl z dovolené, druhý ji díky své znalosti lokálního trhu a marketingu přetavil do fungujícího systému. Tak vzniklo AdsGo – nové médium, které propojuje geolokaci, senzory přítomnosti a data v reálném čase.
Reklama, která cílí přesně a platí se za reálné zobrazení
Reklamy na tabletech běží 24/7, ale pouze tehdy, když je v autě přítomen pasažér. Díky pohybovému senzoru se každá impresní statistika zakládá na skutečné přítomnosti diváka. To eliminuje plýtvání rozpočtem na slepá zobrazení.
Programatická reklama přes Adform
AdsGo je zároveň součástí AdForm ekosystému, což umožňuje nákup reklamy programaticky – stejně jako na webu či v televizi. Agentury a značky si tak mohou nasadit vlastní kampaně napřímo přes DSP, nebo využít přímou domluvu v rámci private dealů.
Síť roste a míří za horizonty
V tuto chvíli jsou tablety AdsGo aktivní v několika stovkách vozů po celé Praze s denním dosahem 15 000–20 000 pasažérů, což při 11minutové expozici znamená desítky milionů impresí měsíčně. V plánu je rozšíření nejen na další města, ale také vývoj doplňkových služeb – jako například interaktivní reklama či zákaznické soutěže přímo z taxíku.