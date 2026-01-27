Revoluce v reklamě v českých ulicích: AdsGo přináší do taxi novou televizní síť
27. 1. 2026 9:16 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Český reklamní trh se dočkal průlomové novinky. Projekt AdsGo přináší do Česka první síť digitálních obrazovek umístěných přímo v interiérech taxi vozů. Tento inovativní mediální formát kombinuje výhody klasické televize s možnostmi moderní cílené reklamy – a mění způsob, jakým značky komunikují se zákazníky na cestách.

Za projektem stojí dva zakladatelé, kteří se inspirovali při cestování v Asii – konkrétně v Japonsku, kde podobný koncept běžně funguje. Jeden z nich myšlenku přivezl z dovolené, druhý ji díky své znalosti lokálního trhu a marketingu přetavil do fungujícího systému. Tak vzniklo AdsGo – nové médium, které propojuje geolokaci, senzory přítomnosti a data v reálném čase.

„Naším cílem bylo vytvořit reklamní formát, který má skutečný dopad. Pasažéři v taxi tráví průměrně 11–20 minut bez možnosti odběhnout, přepnout nebo přeskočit. To je přesně ta doba, kdy se lidé dostávají do kontaktu s naším obsahem,“ říká jeden ze zakladatelů AdsGo.

Reklama, která cílí přesně a platí se za reálné zobrazení

Reklamy na tabletech běží 24/7, ale pouze tehdy, když je v autě přítomen pasažér. Díky pohybovému senzoru se každá impresní statistika zakládá na skutečné přítomnosti diváka. To eliminuje plýtvání rozpočtem na slepá zobrazení.

Systém je zároveň propojen s GPS modulem, což umožňuje precizní geotargeting – inzerce se tak může zobrazovat například jen v okolí prodejny, konkrétní městské části nebo v časech s nejvyšší koncentrací cílového publika (např. ráno při cestě do práce, večer u letiště apod.).

Programatická reklama přes Adform

AdsGo je zároveň součástí AdForm ekosystému, což umožňuje nákup reklamy programaticky – stejně jako na webu či v televizi. Agentury a značky si tak mohou nasadit vlastní kampaně napřímo přes DSP, nebo využít přímou domluvu v rámci private dealů.

Síť roste a míří za horizonty

V tuto chvíli jsou tablety AdsGo aktivní v několika stovkách vozů po celé Praze s denním dosahem 15 000–20 000 pasažérů, což při 11minutové expozici znamená desítky milionů impresí měsíčně. V plánu je rozšíření nejen na další města, ale také vývoj doplňkových služeb – jako například interaktivní reklama či zákaznické soutěže přímo z taxíku.

