QHD displej už není luxusem. Které notebooky ho využijí naplno?

Rozlišení QHD nebo QHD+ se rychle stává standardem i u herních notebooků střední třídy. Modely s obnovovací frekvencí 165 nebo 180 Hz už dnes nejsou výsadou nejdražších konfigurací, ale objevují se i kolem hranice třiceti tisíc korun. Samotný kvalitní displej ale nestačí. Aby hráč jeho potenciál skutečně využil, musí hra nabídnout dostatečně vysokou snímkovou frekvenci. Právě zde se naplno projevuje význam technologií NVIDIA RTX.
Nejdůležitější roli dnes hraje DLSS 4.5, sada technologií využívajících AI. První z nich s názvem Super Resolution díky ní umožňuje vykreslovat hru v nižším rozlišení a následně obraz převzorkovat do rozlišení monitoru. Nová generace DLSS přináší vylepšený transformer model, který zvyšuje ostrost obrazu, stabilizuje jemné detaily a omezuje artefakty, jako jsou ghosting nebo šum v pohybu. Výsledkem je vyšší výkon při zachování obrazové kvality i na QHD displejích Oproti nativnímu rozlišení s vyhlazováním hran pomocí TAA je obraz mnohdy dokonce ostřejší a detailnější.
Vedle samotného upscalingu přichází ke slovu také generování celých snímků. Frame Generation, dostupné u grafických karet GeForce RTX 40, vkládá mezi dva klasicky vykreslené snímky jeden nový vytvořený pomocí umělé inteligence. Nejnovější Multi Frame Generation, určené pro grafické karty GeForce RTX 50, posouvá tuto technologii ještě dál. Dokáže vložit až pět AI generovaných snímků mezi dva tradičně vykreslené, takže výsledný obraz může obsahovat až šest snímků na jeden klasicky renderovaný. Díky tomu výrazně roste výsledná snímková frekvence a hráči mohou naplno využít rychlé 165Hz, 180Hz nebo 240Hz displeje.
Aby však generování snímků fungovalo přirozeně, potřebuje hra dostatečně vysoký základní výkon. Ideální je, pokud bez Frame Generation běží alespoň kolem 50 fps. Teprve poté dokáže technologie nabídnout plynulejší obraz, zachovat dobrou odezvu a posunout výsledný framerate běžně nad hranici 100, v některých případech i přes 300 fps.
Novinkou DLSS 4.5 je také Dynamic Multi Frame Generation. Technologie průběžně vyhodnocuje aktuální výkon hry a automaticky upravuje počet generovaných snímků podle vytížení grafické karty i cílové obnovovací frekvence displeje. V náročných scénách může využít vyšší násobič, zatímco v méně náročných situacích jej sníží. Hráč tak nemusí jednotlivé režimy přepínat ručně a systém průběžně hledá nejlepší poměr mezi výkonem, plynulostí a latencí.
Vyšší počet snímků ale sám o sobě nestačí. Proto NVIDIA kombinuje Frame Generation i Multi Frame Generation s technologií Reflex, která snižuje systémovou latenci. Díky tomu zůstává ovládání svižné i při výrazném navýšení snímkové frekvence. Reflex je přínosný nejen v kompetitivních hrách, ale také v závodních titulech nebo akčních adventurách, kde je důležitá rychlá odezva.
Vysoké FPS už nejsou výsadou nejdražších notebooků
Ještě před několika generacemi byla grafická karta GeForce RTX s šedesátkou na konci spojována především s hraním ve Full HD při 60 až 90 fps. Architektura Blackwell ale tuto představu výrazně mění. Notebooky vybavené GeForce RTX 5060 dnes ve spojení s DLSS 4 a Multi Frame Generation nabízejí plynulé hraní nejen ve Full HD, ale také v QHD a QHD+ rozlišení při snímkových frekvencích, které byly ještě před několika lety doménou špičkových herních sestav.
Zajímavý poměr ceny a výkonu nabízejí napříkladnebo
Ve hře ARC Raiders dosahuje notebook s RTX 5060 při rozlišení 2560 × 1600 bez AI technologií přibližně 53 fps. Po aktivaci čtyřnásobného Multi Frame Generation se výkon zvyšuje na více než 175 fps. Doporučit zde můžeme vyváženou konfiguraci modelu GIGABYTE AERO X16.
Pokud byste přeci jen chtěli sáhnout po Full HD variantě se snímková frekvence může pohybovat až kolem 240 fps oproti “základním” přibližně 75 fps. Jedním z modelů, který tuto konfiguraci nabízí, je Lenovo LOQ 15 či VICTUS by HP 15.
Výborně si vede také GeForce RTX 5070. Také v ARC Raiders se výkon zvyšuje z přibližně tady se nativní frekvence přehoupne přes 60 fps a multiplikátor se postará o hodnoty kolem 200 fps.
Právě GeForce RTX 5070 dnes představuje jednu z nejzajímavějších konfigurací z hlediska poměru ceny, výkonu i dlouhodobé perspektivy. Zajímavou volbou je například Acer Nitro V 16 Black.
RTX 5070 Ti nabízí výkon i do dalších let
Hráči, kteří chtějí využívat maximální detaily, ray tracing i vysoké obnovovací frekvence, mohou sáhnout po GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU. Ve hrách podporujících DLSS 4 a Multi Frame Generation se tato karta běžně dostává přes hranici 240 fps.
V ARC Raiders dosahuje při rozlišení 2560 × 1600 přibližně 249 fps oproti necelým 79 fps při nativním renderingu. Ve Forza Horizon 6 pak po zapnutí DLSS 4 a Multi Frame Generation překračuje hranici 250 fps ve Full HD, zatímco bez AI technologií se pohybuje jen lehce nad 40 fps. Podobné hodnoty vysledujeme i v případě další úspěšné novinky, 007: First Light.
Takto výkonnou konfigurací nabídne například HP OMEN MAX 16, který představuje zajímavou volbu pro hráče plánující využívat 240Hz displeje pro nadcházející graficky náročné tituly.
Výkon není všechno. Důležitá je i efektivita
U notebooků hrají významnou roli také technologie NVIDIA Max-Q, které inteligentně řídí spotřebu energie, takty i chlazení. Notebook tak nemusí pracovat neustále na maximální spotřebu, ale výkon průběžně přizpůsobuje aktuální zátěži. Výsledkem jsou nižší teploty, tišší chod a delší výdrž na baterii.
Právě kombinace architektury Blackwell, technologií Max-Q, DLSS 4.5, Dynamic Multi Frame Generation a Reflex ukazuje, že dnešní notebooky s RTX 5060, RTX 5070 nebo RTX 5070 Ti dokážou nabídnout výkon, který byl ještě před několika lety vyhrazen podstatně větším a dražším herním strojům. A dá se tedy počítat s tím, že jim do budoucna rozhodně jen tak nedojde dech.