Proč se pro první nákup často volí 1 gram zlata

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1g slitek - první krok k investičnímu zlatu
Formát 1g se často volí právě proto, že vypadá co nejdostupněji, a to je pravda. Když se člověk teprve dívá na investiční zlato, je pro něj důležité nejen pochopit hodnotu kovu, ale také cítit, že první nákup je reálný, proveditelný a logický. Při první zkušenosti s nákupem zlata se investor dívá na to, jak probíhá proces objednávání, dodání, kde zlato skladovat a jak ho používat.
Dalším důvodem jeho popularity je snadný výběr. Ne každý chce hned porovnávat velké váhy a složité strategie nákupu a prodeje pro svůj první nákup. Malý sloupec vám pomůže se do tohoto tématu dostat bez zbytečného tlaku, vysokých nákladů a příliš zodpovědných rozhodnutí.
Jaké jsou hlavní výhody malého ingotu?
Pokud je to váš první nákup investičního zlata, je nejvhodnější volbou pro začátek malá slitka. Hlavní výhody:
- můžete začít s menší částkou a bez velké jednorázové zátěže pro rozpočet;
- První nákup je snazší, když formát vypadá jasně a srozumitelně.
- obdržíte fyzické zlato, nikoli nehmotné finanční aktivum;
- je pohodlnější postupně si budovat vlastní zlatou rezervu po malých krocích;
- takovou tyčinku si můžete vybrat nejen pro sebe, ale i jako dárek se skutečnou materiální hodnotou;
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