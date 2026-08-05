Proč se pro první nákup často volí 1 gram zlata
zdroj: komerční sdělení / PR

Proč se pro první nákup často volí 1 gram zlata

5. 8. 2026 10:48 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

 V kategorii slitků o hmotnosti 1 g https://dealfin.cz/shop/filters/weight/1/ DealFin nabízí produkty od značek Argor-Heraeus, C. Hafner, Umicore a Valcambi. Kupující okamžitě vidí kompletní škálu možností v rámci jedné škály a může se informovaně rozhodnout.

1g slitek - první krok k investičnímu zlatu

Formát 1g se často volí právě proto, že vypadá co nejdostupněji, a to je pravda. Když se člověk teprve dívá na investiční zlato, je pro něj důležité nejen pochopit hodnotu kovu, ale také cítit, že první nákup je reálný, proveditelný a logický. Při první zkušenosti s nákupem zlata se investor dívá na to, jak probíhá proces objednávání, dodání, kde zlato skladovat a jak ho používat.

Dalším důvodem jeho popularity je snadný výběr. Ne každý chce hned porovnávat velké váhy a složité strategie nákupu a prodeje pro svůj první nákup. Malý sloupec vám pomůže se do tohoto tématu dostat bez zbytečného tlaku, vysokých nákladů a příliš zodpovědných rozhodnutí.

Jaké jsou hlavní výhody malého ingotu?

Pokud je to váš první nákup investičního zlata, je nejvhodnější volbou pro začátek malá slitka. Hlavní výhody:

  • můžete začít s menší částkou a bez velké jednorázové zátěže pro rozpočet;
  • První nákup je snazší, když formát vypadá jasně a srozumitelně.
  • obdržíte fyzické zlato, nikoli nehmotné finanční aktivum;
  • je pohodlnější postupně si budovat vlastní zlatou rezervu po malých krocích;
  • takovou tyčinku si můžete vybrat nejen pro sebe, ale i jako dárek se skutečnou materiální hodnotou;
  • Je psychologicky snazší vstoupit na trh s investičním zlatem, pokud nechcete hned nakupovat větší a těžší formáty.

V katalogu DealFin si můžete vybrat tyčinku od známých výrobců, což znamená, že se můžete chránit před padělky.

Jaké 1g tyčinky jsou k dispozici v katalogu DealFin?

Nákup zlata online je jednoduchý a pohodlný způsob, jak získat slitek. Žádné fronty, žádná ztráta času a žádné dlouhé rozhodování. S katalogem DealFin máte před sebou široký výběr charakteristik, kde se určitě najde varianta, která vám bude cenově vyhovovat.

Prodáváme investiční zlaté slitky světoznámých značek, nabízíme bezpečnou platbu, nákup online nebo v našem showroomu v Praze a také doručení po celé České republice se 100% pojištěním.

Smarty.cz
Zdroje:
komerční sdělení / PR
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