Předvánoční hit od Samsungu. Špičkový Galaxy S25 zlevnil o rekordních 7 500 Kč
Android

17. 12. 2025 14:38

Plnohodnotný vlajkový telefon za cenu smartphonu střední třídy. Samsung Galaxy S25 zlevnil před Vánoci tak moc, že to čekal asi jen málokdo. V Mobil Pohotovosti je teď jen za 13 990 Kč. A jde vůbec o nejlepší cenu, za jakou se kdy prodával.

Galaxy S25 za 13 990 Kč (původně 21 490 Kč) je předvánoční hit. Za podobnou cenu žádnou jinou vlajkovku momentálně nekoupíte. Galaxy S25 je přitom nejkompaktnější vlajkovka, u které můžete počítat se špičkovou výbavou a ukázkovou 7letou podporou aktualizací.

Základem výbavy je fotosoustava v čele s 50Mpx opticky stabilizovaným foťákem a výrazně kvalitnějším záznamem videa. Telefon disponuje jedním z nejlepších mobilních čipsetů současnosti Snapdragon 8 Elite a špičkovým 120Hz LTPO AMOLED displejem s integrovanou ultrazvukovou čtečkou otisků. Galaxy S25 je taky prošpikovaný skvělými AI funkcemi, přičemž většina z nich podporuje češtinu.

1920_1200_Samsung_Galaxy_S25_colors zdroj: MP.cz

Nejlevnější Samsung ještě zlevnil

Galaxy S25 ale není jediným trhákem od Samsungu, který má Mobil Pohotovost za nejlepší cenu. Extrémně levně koupíte taky Galaxy A16, který za cenu jen 2 490 Kč (původně 3 791 Kč) představuje přímo ideální cenově dostupný telefon pro děti nebo prarodiče. Nabídne Super AMOLED displej, 50Mpx foťák a solidní podporu 6 aktualizací Androidu. Pořádně zlevnily i chytré hodinky Galaxy Watch8 Classic, a to z původních 13 279 Kč na současných 8 790 Kč.

