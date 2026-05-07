Nový loot od SteelSeries je tady: Upgraduj svůj herní setup na maximum

Pokud cítíš, že tě tvůj aktuální hardware při rankingu tak trochu brzdí, máme pro tebe dobrou zprávu. SteelSeries právě posílá na trh novou nálož periferií, které jsou navržené s jediným cílem. Poskytnout ti maximální výhodu přímo ve hře. Ať už jdeš tryhardit v kompetitivní střílečce, nebo tě čeká dlouhý večerní raid, nová myš Aerox 3 WL Gen 2 a sluchátka Arctis Nova Pro Omn ti kryjí záda. Jdeme se podívat, co tenhle drop nabízí.
Arctis Nova Pro Omni: Připoj vše, slyš vše
Série Nova už tak patří ke špičce, ale model Arctis Nova Pro Omni to posouvá ještě o level výš. Tohle už není jen běžný headset, ale komplexní audio systém. Nejenže nabízí naprosto prémiový zvuk, díky kterému přesně identifikuješ polohu protihráče, ale hlavně ti dává neskutečnou svobodu v tom, na čem zrovna hraješ.
Ovládací konzole: Součástí balení je i dedikovaná konzole (hub), přes kterou můžeš ladit EQ, hlasitost a mix zvuku přímo na stole, aniž bys musel alt-tabovat ze hry.
Připojení až ke 4 zařízením: Máš PC, PlayStation, Switch i mobil? Žádný problém. Sluchátka můžeš připojit ke čtyřem zařízením současně a plynule mezi nimi přepínat.
360° Spatial Audio: Dokonalý prostorový zvuk, se kterým uslyšíš každý krok a přebití zbraně dřív, než nepřítele vůbec uvidíš.
Aktivní potlačení hluku (ANC) a ClearCast mikrofon: Jsi plně vtažen do hry bez rušivých vlivů okolí, zatímco AI mikrofon přenese k tvým spoluhráčům jen tvůj hlas a odfiltruje třeba klapání mechanické klávesnice.
Aerox 3 WL Gen 2: Nejen rychlý. 4K rychlý.
Pro perfektní aim a rychlé flicky potřebuješ myš, o které v ruce skoro nevíš. Druhá generace bezdrátové Aerox 3 je přesně o tom. Děrovaný design snižuje hmotnost na naprosté minimum, ale pod kapotou se skrývá špičkový senzor a spolehlivý bezdrát, na který se můžeš spolehnout i v těch nejvypjatějších momentech.
Ultra-lehký design: Váží jen 68 gramů, což znamená rychlejší reakce a menší únavu zápěstí při dlouhých sessions.
Quantum 2.0 Wireless: Bezdrátové připojení s nulovou latencí a maximální stabilitou. Hraješ bez kabelu, ale s odezvou jako na drátě.
Výdrž až 200 hodin: Baterka, co tě nenechá ve štychu uprostřed matche. A díky rychlonabíjení máš za 15 minut šťávu na dalších 40 hodin hraní.
AquaBarrier ochrana: Speciální krytí (IP54), které chrání vnitřnosti myši před prachem, špínou a hlavně politím pitím.
