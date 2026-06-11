Novinky a očekávané hry pro Nintendo Switch 2: na co se mohou čeští hráči těšit v prvních měsících po uvedení konzole

Co jsem neudělal správně: nezajistil jsem si hry předem. Konzole přijela, zapnul jsem ji, prošel menu a zjistil, že zpětně kompatibilní tituly ze starého Switche vypadají lépe, ale stále jsou to hry, které jsem hrál. Potřeboval jsem něco nového. Otevřel jsem telefon, přešel na Hry pro Nintendo Switch 2 na Allegru a strávil jsem nad nabídkou víc času, než jsem čekal - ne proto, že by byl výběr špatný, ale proto, že byl lepší, než jsem myslel.
Switch 2 Cyberpunk 2077 Ultimate: test nového hardware
První hra, kterou jsem objednal, nebyla ta, kterou bych čekal. Switch 2 Cyberpunk 2077 Ultimate jsem zvolil záměrně jako benchmark - chci vědět, co konzole skutečně zvládne, a Night City je pro tenhle test ideální. Hustota světa, vzdálené výhledy, neonové osvětlení a počet postav na obrazovce jsou věci, které starý Switch nezvládal bez výrazných kompromisů.
Na Switch 2 Cyberpunk běží způsobem, který bych před rokem nepovažoval za možný na handheldu. V portable režimu je obraz ostrý, snímkování stabilní a ta specifická atmosféra Night City – hlučná, přelidněná, vizuálně přetížená - funguje i na menší obrazovce. Hrál jsem přes tři hodiny ve vlaku a cesta uběhla lusknutím prstu.
FC 26 s českými titulky: detail, na který se čekalo
FC 26 ČESKÉ TITULKY – NINTENDO SWITCH 2 - NOVÁ - ZABALENÁ je titul, u kterého jsem přemýšlel nejdéle. Fotbal na handheldu hraju vždy stejně - rychlé zápasy, cestování, přestávky. Ale české titulky jsou detail, který předchozí verze na Switchi postrádaly a skutečně hraje roli.
Objednal jsem ho jako druhý titul a dorazil ve stejném balíčku jako Cyberpunk. Hraju ho na delších cestách, kdy nechci otevírat rozehraný příběh - fotbal se dá kdykoliv přerušit a kdykoliv pokračovat bez ztráty kontextu.
Reanimal Collector's Edition: pro ty, kdo sbírají
Reanimal - Collector's Edition (SWITCH2) jsem na Allegru uviděl poprvé v doporučeních vedle Cyberpunku. Vizuální styl hry mě zastavil - tmavý, groteskní, experimentální. Collector's Edition přidává fyzický obsah, který u digitálních verzí prostě není. Přidal jsem ji do košíku bez velkého přemýšlení, což je přesně to chování, na které jsou sběratelské edice navrženy.
Hra samotná je žánrově jiná než zbytek mého zásobníku - více atmosféra než akce, více divná než přístupná. Ale právě proto tam patří. Zásobník her, ve kterém jsou samé podobné tituly, je nudný zásobník.
Farming Simulator a Fortnite: pro jiný typ hráče
FARMING SIMULATOR: Signature Edition Nintendo Switch 2 (NS2) krabička PL je titul, který bych normálně přeskočil - a přesto jsem ho objednal. Důvod je prozaický: táta. Farming Simulator hraje na PC a vždy říkal, že by to chtěl hrát u televize. Switch 2 v docked režimu připojený k obývákovému televizoru je přesně ten scénář, který si představoval. Polská distribuce v krabičce, obsah identický s českou verzí.
ÚČET FORTNITE TRAVIS OG SKINS SKULL GHOUL BLACK NARUTO NINTENDO SWITCH HRA je samostatná kategorie. Koupit účet s vzácnými skiny pro Switch 2 Fortnite dává smysl pro hráče, kteří chtějí startu s výbavou, ne od nuly. Kompetitivní battle royale na Switch 2 běží na vyšším rozlišení a s lepší odezvou než na původní konzoli - a skiny, které jsou součástí účtu, jsou z dob, kdy byly získatelné jen omezeně.
Jak vybrat první hru pro Switch 2
To je otázka, která se opakuje v herních komunitách od vydání. Každý má jiný názor a každý má pravdu - protože první hra je osobní volba, ne objektivní doporučení.
Pro hráče, kteří chcí vidět, co hardware zvládne, je Cyberpunk 2077 Ultimate správná volba. Je to náročný títul, který na původním Switchi fungoval s kompromisy - a na Switch 2 ukazuje, kde je rozdíl nejvýraznější.
Pro hráče, kteří chcí něco, co budou hrát pravidelně a dlouhodobě, je FC 26 nebo Farming Simulator lepší vstupní bod. Sportovní simulace a management hry mají přirozenou rytmiku, která se hodí k hybridnímu herání - krátké sessions, jasný cíl, snadné přerušení.
Pro sběratelé je Reanimal Collector’s Edition jasná volba . fyzický obsah sběratelské edice váží více, když je konzole nová a knihovna malá. Za půl roku bude nabídka edicí větší a volba těžší.
Způsob hraní, který Switch 2 mění
Na Switch 2 jsem začal hrát jinak. Ne že bych se rozhodl - prostě se to stalo.
Dřív jsem hrál během cesty a doma jsem přepínul na jiné platformy, protože rozdíl ve vizuálu byl znatelný. Switch 2 v docked režimu vypadá dost dobře na to, že přepínat nemám důvod. Cyberpunk v obýváku na velké obrazovce, FC 26 ve vlaku, Farming Simulator půjčený tátovi. Jedna konzole, tři různé herní scenáře v jednom týdnu.
Tohle je věc, která se na papíre vždy zdála jako marketingový slib. V praxi to funguje.
Co Switch 2 mění a co ne
Po měsíci hraní mám přehled o tom, co nová generace skutečně přináší a co zůstává stejné.
Mění se: výkon, rozlišení v portable i docked režimu, rychlost načítání, ergonomie Joy-Conů a stabilita online hraní. To jsou věci, které bylo vidět při každém spuštění.
Nemění se: filozofie. Switch 2 je stále konzole, která se přizpůsobuje vašemu životu, ne naopak. Vezměte ji do vlaku, položte na stůl, připojte k televizi. Přechod trvá vteřiny. Tohle Nintendo nezkazilo, jen vylepšilo.
Zásobník her mám plný na dva měsíce dopředu. Táta si půjčil konzoli na víkend i s Farming Simulatorem a vrátil ji o den později, než plánoval. Sedl si k televizi, zapojil Switch 2 do docked režimu a strávil tam sobotní odpoledne. Beru to jako nejupřímnější recenzi, jakou jsem dostal.