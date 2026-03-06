Nové Xiaomi 17 Ultra je král fotomobilů, je k němu zdarma přibalený i profesionální fotokit

Xiaomi představilo telefon, který posune mobilní fotografii zase o kus dál. Nové Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra jsou zamířily v Česku do prodeje, a to rovnou se speciální startovací nabídkou, díky které můžete ušetřit až 14 600 Kč a získat i profesionální fotokit zdarma.
Xiaomi 17 Ultra: nový vládce fotomobilů
Zatímco základní Xiaomi 17 boduje špičkovým výkonem, skutečnou hvězdou je Xiaomi 17 Ultra, který ve spolupráci s legendární značkou Leica útočí na trůn nejlepšího fotomobilu světa. Základem je masivní 1" snímač hlavního 50Mpx fotoaparátu, který pojme obrovské množství světla a s dynamickým kontrastem si poradí na úrovni zrcadlovek.
Skutečnou revolucí je pak inovativní 200Mpx periskopický teleobjektiv s unikátní variabilní ohniskovou vzdáleností 75–100 mm. V praxi to znamená dokonale plynulý optický zoom bez ztráty jediného detailu, což z telefonu dělá nástroj pro skvělé portréty i makro záběry.
Na startu prodeje ušetříte až 14 600 Kč
Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra se vyplatí koupit hned v prvních dnech prodeje. U Mobil Pohotovosti pořídíte novinky se slevou, bonusem a včetně dárků, celkově tak ušetříte až 14 600 Kč.
K nákupu Xiaomi 17 a 17 Pro získáte:
- Sleva až 2 500 Kč: (pouze Xiaomi 17)
- Bonus až 4 500 Kč: k výkupu vašeho stávajícího telefonu
- Dárek v hodnotě 4 990 Kč: robotický vysavač Xiaomi nebo profesionální Photography Kit Pro (pouze Xiaomi 17 Ultra)
- Sleva 2 799 Kč na ISIC: studentská 7% sleva
- Dárek za recenzi: Pákový kávovar Xiaomi v hodnotě 2 390 Kč
Xiaomi 17 začíná díky slevě a výkupnímu bonusu na ceně 19 490 Kč (běžně 22 990 Kč). Xiaomi 17 Ultra vychází díky štědrému bonusu už na 31 490 Kč (běžně 35 990 Kč) a navíc ještě k telefonu dostanete jeden ze dvou výše uvedených dárků v hodnotě 5 tisíc.