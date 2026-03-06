Nové Xiaomi 17 Ultra je král fotomobilů, je k němu zdarma přibalený i profesionální fotokit
Nové Xiaomi 17 Ultra je král fotomobilů, je k němu zdarma přibalený i profesionální fotokit

Android

6. 3. 2026 10:16

Xiaomi představilo telefon, který posune mobilní fotografii zase o kus dál. Nové Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra jsou zamířily v Česku do prodeje, a to rovnou se speciální startovací nabídkou, díky které můžete ušetřit až 14 600 Kč a získat i profesionální fotokit zdarma.

Xiaomi 17 Ultra: nový vládce fotomobilů

Zatímco základní Xiaomi 17 boduje špičkovým výkonem, skutečnou hvězdou je Xiaomi 17 Ultra, který ve spolupráci s legendární značkou Leica útočí na trůn nejlepšího fotomobilu světa. Základem je masivní 1" snímač hlavního 50Mpx fotoaparátu, který pojme obrovské množství světla a s dynamickým kontrastem si poradí na úrovni zrcadlovek.

Skutečnou revolucí je pak inovativní 200Mpx periskopický teleobjektiv s unikátní variabilní ohniskovou vzdáleností 75–100 mm. V praxi to znamená dokonale plynulý optický zoom bez ztráty jediného detailu, což z telefonu dělá nástroj pro skvělé portréty i makro záběry.

1920_1080_Xiaomi_17_Ultra zdroj: MP.cz

Na startu prodeje ušetříte až 14 600 Kč

Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra se vyplatí koupit hned v prvních dnech prodeje. U Mobil Pohotovosti pořídíte novinky se slevou, bonusem a včetně dárků, celkově tak ušetříte až 14 600 Kč.

K nákupu Xiaomi 17 a 17 Pro získáte:

  • Sleva až 2 500 Kč: (pouze Xiaomi 17)
  • Bonus až 4 500 Kč: k výkupu vašeho stávajícího telefonu
  • Dárek v hodnotě 4 990 Kč: robotický vysavač Xiaomi nebo profesionální Photography Kit Pro (pouze Xiaomi 17 Ultra)
  • Sleva 2 799 Kč na ISIC: studentská 7% sleva
  • Dárek za recenzi: Pákový kávovar Xiaomi v hodnotě 2 390 Kč

Xiaomi 17 začíná díky slevě a výkupnímu bonusu na ceně 19 490 Kč (běžně 22 990 Kč). Xiaomi 17 Ultra vychází díky štědrému bonusu už na 31 490 Kč (běžně 35 990 Kč) a navíc ještě k telefonu dostanete jeden ze dvou výše uvedených dárků v hodnotě 5 tisíc.

