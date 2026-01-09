Největší český sim-racingový talent znovu rozdrtil konkurenci

Český sim racing talent Martin Kadleček ze stáje Entropiq Fintokei letos opět zcela dominoval v nejprestižnější domácí soutěži Virtual GP. V čem tkví úspěch závodníka, který z dvanácti letošních závodů neprohrál ani jeden?
Česká esportová scéna má své hvězdy v CS2 nebo Lolku, ale výkon, který letos předvedl Martin Kadlečík, je z jiné ligy. Jezdec stáje Entropiq Fintokei dokázal něco, co se v domácím sim racingu ještě nestalo: vyhrál všech dvanáct závodů celé sezóny Mercedes-Benz Virtual GP. S celkovými 308 body a pohodlným 70bodovým náskokem nedal soupeřům jedinou šanci.
Tahle dominance ale nestojí na štěstí a nejde si ji vysvětlil ani jako „dobrý rok“. Kdo zná Martina totiž ví, že zatímco ostatní “tahali kačera”, on už seděl za volantem. A ne, nemluvíme o volantu v simulátoru.
Začátek kariéry? Garáž, benzín a bugina v pěti letech
Nešlo o štěstí ani „dobrý rok“. Martin závodí od dětství - už v pěti letech seděl v bugyně na autocrossovém okruhu. Postupně nasbíral sedm titulů mistra ČR v autokrosu, tři tituly mistra střední Evropy a v roce 2023 ovládl celý Clio Cup bez jediné porážky. Prosadil se i v TCR Eastern Europe, kde hned při premiéře stál na stupních vítězů.
Přechod do simulátoru byl proto přirozený. Reálné závodní návyky se okamžitě propsaly do virtuálního prostředí a letošní výsledek to jen potvrzuje. V době, kdy část veřejnosti esporty stále zpochybňuje, je Martin ukázkou nové generace jezdců, kteří dokážou excelovat jak v reálu, tak v simulaci. V obou světech totiž rozhodují stejné věci: preciznost, příprava a schopnost jezdit na hraně setin vteřiny.
Psychika, příprava a rutina: proč letošní dominance nebyla náhodná
Martin ke každému závodu za stáj Entropiq Fintokei přistupuje jako profesionální pilot. Dlouhé hodiny tráví v simulátoru, projíždí telemetrii, nastavuje brzdné body, řeší stopu zatáčku po zatáčce a vizualizuje si, co bude následovat. Jeho příprava vypadá jako směs tréninku skutečného závodníka a datového analytika - a právě tahle kombinace mu umožňuje jezdit celý závod bez jediné chyby.
Když usedá do kokpitu, přepíná do módu absolutního soustředění. Žádné emoce, žádné výkyvy, žádné „možná příště“. V sim racingu, stejně jako v reálu, rozhodují detaily. A Kadlečík jich má vyladěných víc než kdokoliv jiný.
Stejný mindset, jiná disciplína, podobné výsledky
Podobný typ vítěze se dnes rodí i v jiných digitálních disciplínách. Partner Kadlečíkova týmu, Fintokei, působí v oblasti prop tradingu - prostředí, kde soupeřem nejsou další jezdci, ale globální finanční trhy. Právě zde se letos objevil mladý fenomén: devatenáctiletý Slovák Sebastián G., který v listopadu dosáhl už na svůj 19. payout. K payoutům (výplatám) se přitom tradeři musí probojovat přes složitou výzvu, kde uspěje jen cca 10 %.
Sebastiánův přístup připomíná ten Kadlečíkův: jasný plán, pevná rutina, práce s tlakem a silné zázemí. Stejně jako Martin má i on sportovní minulost - věnoval se závodnímu lyžování - a místo her trávil čas tréninkem a analýzou výkonu.
Nová generace vítězů
Kadlečíkova sezóna je pro český sim racing přelomová. Nejen výsledky, ale i způsob, jakým ukazuje posun esportu - a lidí, kteří ho tvoří. Hranice mezi hrou a sportem mizí. A když se potká talent, disciplína a správné zázemí, vznikají výkony, které posouvají laťku pro všechny ostatní.