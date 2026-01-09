Největší český sim-racingový talent znovu rozdrtil konkurenci
zdroj: Foto: Entropiq

Největší český sim-racingový talent znovu rozdrtil konkurenci

9. 1. 2026 9:51 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Český sim racing talent Martin Kadleček ze stáje Entropiq Fintokei letos opět zcela dominoval v nejprestižnější domácí soutěži Virtual GP. V čem tkví úspěch závodníka, který z dvanácti letošních závodů neprohrál ani jeden?

Česká esportová scéna má své hvězdy v CS2 nebo Lolku, ale výkon, který letos předvedl Martin Kadlečík, je z jiné ligy. Jezdec stáje Entropiq Fintokei dokázal něco, co se v domácím sim racingu ještě nestalo: vyhrál všech dvanáct závodů celé sezóny Mercedes-Benz Virtual GP. S celkovými 308 body a pohodlným 70bodovým náskokem nedal soupeřům jedinou šanci.

Tahle dominance ale nestojí na štěstí a nejde si ji vysvětlil ani jako „dobrý rok“. Kdo zná Martina totiž ví, že zatímco ostatní “tahali kačera”, on už seděl za volantem. A ne, nemluvíme o volantu v simulátoru.

Začátek kariéry? Garáž, benzín a bugina v pěti letech

Nešlo o štěstí ani „dobrý rok“. Martin závodí od dětství - už v pěti letech seděl v bugyně na autocrossovém okruhu. Postupně nasbíral sedm titulů mistra ČR v autokrosu, tři tituly mistra střední Evropy a v roce 2023 ovládl celý Clio Cup bez jediné porážky. Prosadil se i v TCR Eastern Europe, kde hned při premiéře stál na stupních vítězů.

Přechod do simulátoru byl proto přirozený. Reálné závodní návyky se okamžitě propsaly do virtuálního prostředí a letošní výsledek to jen potvrzuje. V době, kdy část veřejnosti esporty stále zpochybňuje, je Martin ukázkou nové generace jezdců, kteří dokážou excelovat jak v reálu, tak v simulaci. V obou světech totiž rozhodují stejné věci: preciznost, příprava a schopnost jezdit na hraně setin vteřiny.

Psychika, příprava a rutina: proč letošní dominance nebyla náhodná

Martin ke každému závodu za stáj Entropiq Fintokei přistupuje jako profesionální pilot. Dlouhé hodiny tráví v simulátoru, projíždí telemetrii, nastavuje brzdné body, řeší stopu zatáčku po zatáčce a vizualizuje si, co bude následovat. Jeho příprava vypadá jako směs tréninku skutečného závodníka a datového analytika - a právě tahle kombinace mu umožňuje jezdit celý závod bez jediné chyby.

Když usedá do kokpitu, přepíná do módu absolutního soustředění. Žádné emoce, žádné výkyvy, žádné „možná příště“. V sim racingu, stejně jako v reálu, rozhodují detaily. A Kadlečík jich má vyladěných víc než kdokoliv jiný.

Stejný mindset, jiná disciplína, podobné výsledky

Podobný typ vítěze se dnes rodí i v jiných digitálních disciplínách. Partner Kadlečíkova týmu, Fintokei, působí v oblasti prop tradingu - prostředí, kde soupeřem nejsou další jezdci, ale globální finanční trhy. Právě zde se letos objevil mladý fenomén: devatenáctiletý Slovák Sebastián G., který v listopadu dosáhl už na svůj 19. payout. K payoutům (výplatám) se přitom tradeři musí probojovat přes složitou výzvu, kde uspěje jen cca 10 %.

Sebastiánův přístup připomíná ten Kadlečíkův: jasný plán, pevná rutina, práce s tlakem a silné zázemí. Stejně jako Martin má i on sportovní minulost - věnoval se závodnímu lyžování - a místo her trávil čas tréninkem a analýzou výkonu.

Nová generace vítězů

Kadlečíkova sezóna je pro český sim racing přelomová. Nejen výsledky, ale i způsob, jakým ukazuje posun esportu - a lidí, kteří ho tvoří. Hranice mezi hrou a sportem mizí. A když se potká talent, disciplína a správné zázemí, vznikají výkony, které posouvají laťku pro všechny ostatní.

 

Smarty.cz
Tagy:
eSport inzerce
Zdroje:
komerční sdělení / PR
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra

Nejnovější články