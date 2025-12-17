Naděl si výkon a kašli na shon! TIGO šampioni měsíce jsou tady
zdroj: Smarty

Naděl si výkon a kašli na shon! TIGO šampioni měsíce jsou tady

17. 12. 2025 8:00 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Všichni blázní, kurýři nestíhají a ty máš nervy, jestli se pod stromečkem objeví ta vysněná mašina? Hoď se do klidu. Máme pro tebe deal, který sice fyzicky dorazí až po Vánocích, ale zachrání ti peněženku před novoročním zdražováním.

Zajisti si cenu teď, hraj v lednu

Tohle je nabídka pro stratégy. Pro ty, co vědí, že na dobrý věci se vyplatí počkat. Aktuální TIGO šampioni měsíce jsou vybaveni k prasknutí, ale naše výrobní kapacity jsou na severním pólu. Místo abychom ti lhali, že „to možná stihneme“, ti radši dáme jistotu:

Objednej si jednoho ze šampionů teď za exkluzivní akční cenu a my ti garantujeme, že tě nezasáhne žádné lednové přeceňování ani RAMpokalypsa. Pod stromeček si můžeš dát třeba vytištěnou objednávku (nebo si nadělíš jen klid v duši) a v lednu ti dorazí stroj, který ti vydrží roky.

NVIDIA GeForce RTX 50 series: Technologie, která mění pravidla

Srdcem těhto mašiny není nic menšího než grafiky z rodiny NVIDIA GeForce RTX 50 series. Proč by tě to mělo zajímat? Protože hrubý výkon už dneska není všechno. Jde o technologie, které ti zvednou FPS do nebes:

  • Ray Tracing: Světlo, stíny a odrazy se chovají jako v reálném světě. Ať už hraješ Battlefield 6 nebo Arc Raiders, tenhle vizuál ti odpálí dekel.
  • DLSS 4 s Multi Frame Generation: Tohle je game-changer. Umělá inteligence dopočítává celé snímky, takže i v nejnáročnějších scénách máš naprosto plynulý obraz. Kdo nezkusil, nepochopí.
  • NVIDIA Reflex: Pokud hraješ kompetitivní střílečky, tohle ti snižuje latenci na minimum. Tvoje reakce se přenesou na monitor okamžitě.

Proč chtít TIGO?

Není to jen o komponentech, které vidíš ve specifikaci. Každé TIGO prochází rukama našich techniků, kteří jsou sami hráči. Testujeme stabilitu, teploty a hlučnost. Nechceme ti prodat hučící krabici, ale tichého zabijáka, o kterém při běžné práci ani nevíš, že běží.

Neprováhej to

Sestavy v této konfiguraci a hlavně za tuto cenu jsou limitované a to pouze do 31. 12. 2025. To, že doručujeme až po Vánocích, je daň za obrovský zájem, ale pro tebe je to šance, jak vyzrát nad trhem.

Zajisti si svůj kus, dokud je nabídka aktivní. Až v lednu všichni budou řešit, jak všechno podražilo, ty už budeš jen instalovat Steam a užívat si ultra detaily.

Neváhej a zajisti si svoji DLSS 4 mašinu

Smarty.cz
Tagy:
inzerce
Zdroje:
komerční sdělení / PR, Smarty
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Conscript: Director's Cut – Ukázka
Conscript: Director's Cut – Ukázka

Nejnovější články