Naděl si výkon a kašli na shon! TIGO šampioni měsíce jsou tady

Všichni blázní, kurýři nestíhají a ty máš nervy, jestli se pod stromečkem objeví ta vysněná mašina? Hoď se do klidu. Máme pro tebe deal, který sice fyzicky dorazí až po Vánocích, ale zachrání ti peněženku před novoročním zdražováním.
Zajisti si cenu teď, hraj v lednu
Tohle je nabídka pro stratégy. Pro ty, co vědí, že na dobrý věci se vyplatí počkat. Aktuální TIGO šampioni měsíce jsou vybaveni k prasknutí, ale naše výrobní kapacity jsou na severním pólu. Místo abychom ti lhali, že „to možná stihneme“, ti radši dáme jistotu:
Objednej si jednoho ze šampionů teď za exkluzivní akční cenu a my ti garantujeme, že tě nezasáhne žádné lednové přeceňování ani RAMpokalypsa. Pod stromeček si můžeš dát třeba vytištěnou objednávku (nebo si nadělíš jen klid v duši) a v lednu ti dorazí stroj, který ti vydrží roky.
NVIDIA GeForce RTX 50 series: Technologie, která mění pravidla
Srdcem těhto mašiny není nic menšího než grafiky z rodiny NVIDIA GeForce RTX 50 series. Proč by tě to mělo zajímat? Protože hrubý výkon už dneska není všechno. Jde o technologie, které ti zvednou FPS do nebes:
- Ray Tracing: Světlo, stíny a odrazy se chovají jako v reálném světě. Ať už hraješ Battlefield 6 nebo Arc Raiders, tenhle vizuál ti odpálí dekel.
- DLSS 4 s Multi Frame Generation: Tohle je game-changer. Umělá inteligence dopočítává celé snímky, takže i v nejnáročnějších scénách máš naprosto plynulý obraz. Kdo nezkusil, nepochopí.
- NVIDIA Reflex: Pokud hraješ kompetitivní střílečky, tohle ti snižuje latenci na minimum. Tvoje reakce se přenesou na monitor okamžitě.
Proč chtít TIGO?
Není to jen o komponentech, které vidíš ve specifikaci. Každé TIGO prochází rukama našich techniků, kteří jsou sami hráči. Testujeme stabilitu, teploty a hlučnost. Nechceme ti prodat hučící krabici, ale tichého zabijáka, o kterém při běžné práci ani nevíš, že běží.
Neprováhej to
Sestavy v této konfiguraci a hlavně za tuto cenu jsou limitované a to pouze do 31. 12. 2025. To, že doručujeme až po Vánocích, je daň za obrovský zájem, ale pro tebe je to šance, jak vyzrát nad trhem.
Zajisti si svůj kus, dokud je nabídka aktivní. Až v lednu všichni budou řešit, jak všechno podražilo, ty už budeš jen instalovat Steam a užívat si ultra detaily.
Neváhej a zajisti si svoji DLSS 4 mašinu