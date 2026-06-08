Na [nejen] Horizon Festival s TIGO šampionem

Ztrať se v dechberoucích lokacích, pusť se do napínavých špionážních misí nebo dominuj ve vyhrocených e-sportových zápasech. Pokud hledáš sestavu, která bez kompromisů zvládne vše od vizuálních orgií po bleskové reakce s minimální odezvou, TIGO Gamer s grafickou kartou RTX 5060 Ti je tvá vstupenka do první ligy.
Nekompromisní vizuál ve Forza Horizon a 007 The First Light
Když chceš objevovat rozlehlé otevřené světy nebo se ponořit do filmového příběhu plného napětí, potřebuješ pod kapotou pořádnou palebnou sílu. TIGO Gamer pohání nejmodernější grafická karta NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, která si hravě poradí s aktuálními i chystanými peckami.
Díky pokročilým inovacím, jako je DLSS 4.5 s Dynamic MFG a dechberoucímu Path Tracingu, se můžeš těšit na naprosto ohromující průchod hrou 007 The First Light, aniž bys musel slevovat na grafických detailech. Abys tuhle špionážní misi zvládl, budeš potřebovat právě takového TIGO šampiona, který ti zprostředkuje fotorealistické odrazy, detailní stíny a absolutně plynulý zážitek ve vysokém rozlišení.
Dominance v Counter-Strike 2
Pro hráče, kteří preferují kompetitivní režim, je TIGO Gamer doslova esem v rukávu. V CS2 je plynulost obrazu a rychlost tvé reakce vším. Ve spojení s technologií NVIDIA Reflex ti tato sestava zaručí tu nejkratší možnou systémovou latenci. Extrémně rychlá odezva a ohromná porce FPS znamenají jasnou výhodu nad soupeři – dřív uvidíš nepřítele a přesněji zamíříš.
Fluff to otestoval za tebe
Víme, že hráči nekupují zajíce v pytli. Proto tuhle konkrétní sestavu TIGO Gamer vzal do parády sám Fluff. Pořádně ji proklepl v různých scénářích, od zběsilých přestřelek až po objevování graficky náročných světů, a jeho verdikt zní jasně: Sestavu s klidem doporučuje každému, kdo chce maximální výkon bez zbytečných kompromisů.
Výkon v číslech: Na kolik FPS si zahraješ?
Nenech se opít rohlíkem a podívej se na reálná čísla. Jak si TIGO Gamer s procesorem Ryzen 5 5500 a grafikou RTX 5060 Ti vede v praxi na 1440p (2K) rozlišení?
- Counter-Strike 2 (1440p, High / Reflex ON) – 320+ FPS
- Forza Horizon (1440p, Ultra) – 145 FPS
- 007 The First Light (1440p, Ultra / Path Tracing + DLSS 4.5) – 95 FPS
Abys zvládl pokořit herní žebříčky a užil si neopakovatelné herní večery, potřebuješ spolehlivého parťáka. Upgraduj ještě dnes a nech se vtáhnout do hry!