Město ovládané jedním tónem: Phonopolis je nová antiutopie od Amanita Design

České studio Amanita Design si za více než dvacet let existence vybudovalo silnou mezinárodní reputaci díky originálním hrám, které spojují výrazný výtvarný styl s poetickým vyprávěním. Tituly jako Machinarium, Botanicula, Chuchel nebo Happy Game ukázaly, že i menší autorský tým může tvořit hry, které osloví děti i dospělé po celém světě.
Nový projekt Phonopolis se od předchozích titulů liší nejen tématem, ale i technickým zpracováním. Jde o příběhovou adventuru s antiutopickým nádechem, která vůbec poprvé v historii studia vzniká ve 3D grafice. Typický důraz na rukodělnost, výraznou stylizaci a špičkovou audiovizuální stránku ale zůstává i s příchodem třetího rozměru.
Phonopolis vznikl mimo jiné díky podpoře programu Kreativní Evropa MEDIA, který pomáhá financovat vznik evropských audiovizuálních děl – včetně videoher. Právě z tohoto programu získal projekt v roce 2014 grant v době, kdy byl ještě v rané fázi vývoje.
O dvanáct let později se teď vývoj blíží zdárnému dokončení. Ochutnávku si můžete vyzkoušet už nyní – na Steamu je k dispozici hratelné demo. Plná verze hry by pak měla vyjít během jara.
Avantgardní propaganda
Hrdinou příběhu je nenápadný mladík Felix, který žije v titulním městě Phonopolis. Metropoli ovládá autoritářský Vůdce, jenž plánuje prostřednictvím všudypřítomných amplionů rozeznít takzvaný Absolutní tón – signál schopný pomocí podprahových povelů ovládnout kolektivní mysl obyvatel a všechny je proměnit v bezduché sluhy.
Popelář Felix se shodou okolností stane jediným člověkem, který si uvědomí, co se chystá. A právě na něm tak zůstane úkol Vůdcův plán překazit.
„Vůdce, diktátor ve městě Phonopolis, který snad kdysi měl i dobré úmysly, chtěl vytvořit dokonale šťastnou společnost. Vynalezl tedy systém amplionů a podprahových povelů, kterými měl společnost vést k dokonalosti. Ve výsledku ji ale zotročil,“ popisuje vedoucí projektu Petr Filipovič.
Příběh hry se volně inspiruje díly George Orwella či Karla Čapka. Odlehčenější formou zkoumá stále aktuální témata individualismu, společenské manipulace nebo propagandy.
Z hlediska hratelnosti kombinuje Phonopolis logické hádanky, průzkum prostředí a příběhové pasáže. Protože se Felix stane imunním vůči příkazům linoucím se z amplionů, může tyto povely využívat ve svůj prospěch a ovlivňovat jimi chování dalších postav. V jiných situacích zase přichází na řadu interakce s kartonovým prostředím, například otáčení stěn bytu, posouvání pater domů nebo ovládání různých strojů.
Na vývoji pracuje debutující tým vedený autorskou trojicí Petr Filipovič, Eva Marková a Oto Dostál, bývalými spolužáky z ateliéru Animovaná tvorba na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Inspirace meziválečnou avantgardou
Phonopolis se výrazně opírá o meziválečné avantgardní směry – především konstruktivismu, futurismu a suprematismu, které formovaly výtvarné umění první poloviny 20. století. Tvůrci se rozhodli prozkoumat nejen jejich estetiku, ale i historický ideologický dopad a využití jako nástroje propagandy.
„Tyto směry přinesly do společnosti tendenci k odmítání tradice a vzývání nového revolučního myšlení. Obdiv k pokroku a přesvědčení o možnosti nového nastavení společnosti byly velkou inspirací pro námět naší hry,“ vysvětluje výtvarnice Eva Marková.
Výsledkem je stylizace, která spojuje avantgardní vizuální styl s hravostí. Tvůrci pracují s groteskní nadsázkou, inspirovali se mimo jiné dětskými hračkami či papírovými skládačkami. Výsledný svět tak působí současně poeticky, absurdně i lehce znepokojivě. Podle Markové k důležitým ingrediencím patřil při tvorbě i nadhled a trocha upřímné dětské veselosti.
Město Phonopolis navíc existuje i v reálném světě jako skutečný papírový model z vlnité lepenky. Tvůrci totiž staví na tradici klasické ploškové animace: Každý model nejprve namalovali na kus papíru a až posléze digitalizovali pro použití ve virtuálním světě.
Výsledné kartonové dioráma pak ožívá nejen díky expresivní animaci, ale také originální hudbě od Tomáše Dvořáka alias Floexe, skladatele soundtracků ke hrám Machinarium nebo Samorost 3.
Hra, která vzniká téměř deset let
Vývoj Phonopolis začal už před více než deseti lety. Projekt původně vznikal ve studiu Hammerware, kde také v roce 2014 získal grant z programu Kreativní Evropa MEDIA ve výši 37 459 eur. Později přešel pod křídla studia Amanita Design, které hru vyvíjí dodnes.
„Podpora od KE MEDIA byla pro nás v počátečních fázích vývoje velmi důležitá. Dostali jsme příležitost věnovat dostatek času hledání výtvarné koncepce, příběhu i technických řešení rigů a animace, které bylo nezbytné vzhledem k netradičnímu využití 3D animace,“ vysvětluje Filipovič.
Podle něj mají podobné grantové programy velký význam zejména pro kreativnější projekty: „Počítačové hry jsou obor velmi pracný a časově náročný, který spojuje lidi z mnoha různých profesí, talentů a ‚druhů inteligencí‘. Komerční tlak často vede k opakování osvědčených řešení. Největší přínos podpory tedy vidím v podpoře kreativity a hledání nových cest, jak herní tvorbu uchopit.“
Phonopolis tak představuje nejen další autorskou hru od studia Amanita Design, ale také příklad toho, že i videoherní tvorba může získat podporu z evropského programu Kreativní Evropa MEDIA, který je tradičně vnímán jako zaměřený především na filmové projekty.