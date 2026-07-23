I dostupný notebook umožní vychutnat si parádní herní atmosféru s vysokými FPS, jak je to možné?
zdroj: Nvidia

I dostupný notebook umožní vychutnat si parádní herní atmosféru s vysokými FPS, jak je to možné?

23. 7. 2026 8:00 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Zajímá vás, proč nejnovější hry vypadají téměř k nerozeznání od reality? Podíváme se, jak notebooky s grafikou GeForce RTX 50 bourají kompromisy mezi filmovou atmosférou a vysokými FPS.

Dlouhé roky stál každý hráč před klasickým dilematem. Chtěli jste si užít dechberoucí grafiku, zapnout všechny detaily na maximum a nasávat filmovou atmosféru? Pak jste se museli smířit s tím, že snímková frekvence spadla na hodnoty, které k plynulosti měli daleko. Nebo jste naopak potřebovali hodně FPS na rychlou akci? V tom případě nezbývalo nic jiného, než jít do nastavení a snižovat kvalitu stínů, odlesků a textur. Vypadalo to jako nepřekonatelný fyzikální zákon. S nástupem pokročilých technologií využívající služeb umělé inteligence a výkonu grafických karet GeForce RTX 50 v herních noteboocích, které pořídíte na DATARTu, se tento zažitý kompromis stává minulostí. Dnes už se nemusíme rozhodovat mezi atmosférou a hratelností. Pojďme se podívat, jak přesně moderní technologie tyto dvě zdánlivě protichůdné síly spojují.

ilustrace1_nvidia-datart-rtxgaming-07-2026 zdroj: Nvidia

Filmový vizuál a kouzlo Path Tracingu

Základem realistické grafiky je světlo. Dříve se osvětlení ve hrách složitě předpočítávalo a iluze stínů vznikala pomocí různých triků, které ale v dynamickém prostředí rychle narážely na své limity. Dnes se o slovo hlásí Path Tracing. Ten v reálném čase simuluje skutečné fyzikální chování paprsků světla, tedy jak se odráží od různých povrchů, jak prochází různými materiály nebo jak se rozptylují v mlze.

ilustrace2_nvidia-datart-rtxgaming-07-2026 zdroj: Nvidia

Krásným příkladem, kde tato technologie hraje prim, je nedávano uvedená a kladně hodnocená hra 007 The First Light. Tato Bondovka je tím titulem, kde atmosféra stojí a padá na hře světla a stínu. Představte si noční ulici, kde se neony odráží v kalužích na chodníku, tlumené světlo pouliční lampy přesně vykresluje kontury postav a stíny se přirozeně prolínají a měknou s rostoucí vzdáleností od zdroje. Path Tracing dodává scénám hloubku a fotorealismus, který vás okamžitě vtáhne do děje. Vykreslit takto komplexní světlo ale vyžaduje obrovský výpočetní výkon. Nebo ne?

Jak zachránit plynulost?

Kdyby se o veškeré výpočty spojené s Path Tracingem měla starat hrubá síla grafického čipu, dost by se zapotil. A právě proto vstupuje do hry technologie DLSS, tedy komplexní sada nástrojů poháněná umělou inteligencí.

Nejinak je tomu v akcí nabitém titulu Pragmata. Neustále se měnící futuristické prostředí si přímo říká o kvalitní obraz, ale i vysoká FPS. Technologie Multi Frame Generation společně s nejnovější iterací Dynamic MFG dokážou pomocí umělé inteligence analyzovat po sobě jdoucí snímky a vytvořit mezi nimi zcela nové, dodatečné framy (až 5). Zátěž na grafický čip se tak výrazně snižuje a přesto hodnoty FPS rostou.

Aby byl obraz i se zapnutým ray tracingem naprosto čistý a bez nepříjemného šumu, využívají grafiky GeForce RTX50 také funkci Ray Reconstruction. Běžné denoisery byly často nepřesné a mazaly detaily, hlavně v obličejích postav. AI model uvnitř Ray Reconstruction je navržený tak, aby zachoval každý detail původního odlesku a stínu v maximální ostrosti. Výsledkem je, že Pragmata (a nejen ta) běží plynule ve vysokých FPS, ale zároveň si zachovává krásný vizuál.

ilustrace3_nvidia-datart-rtxgaming-07-2026 zdroj: Nvidia

Rychlá odezva i v náročných scénách

Při generování dodatečných snímků může přirozeně docházet k nárůstu systémové latence, tedy doby, která uplyne od kliknutí myší po akci na monitoru. Zvlášť u titulů, kde hraje roli rychlost, by pomalá odezva zkazila celý zážitek. Proto máme k dispozici technologii NVIDIA Reflex. Ta optimalizuje komunikaci mezi procesorem a grafickou kartou, čímž minimalizuje frontu příkazů. Latence díky tomu klesá a hra reaguje okamžitě.

 

Špičkový výkon může být i v kompaktním těle

Zatímco ve velkém stolním počítači není problém uchladit výkonnou grafickou kartu, vměstnat tento výkon do šasi notebooku je trochu výzva. Aby notebooky s GeForce RTX 50 fungovaly spolehlivě i na cestách, jsou vybaveny sadou technologií Max-Q. Tato sada optimalizuje tok energie do procesoru a grafiky, nastavuje křivky ventilátorů pro tichý chod a efektivně řídí spotřebu. Pokud pracujete na baterii, systém striktně maximalizuje dobu provozu a soustředí se výhradně na čistou výdrž. Notebook tak zůstává tenký, lehký, ale uvnitř schovává sílu potřebnou pro nejmodernější technologie a hraní.

 

A pokud chcete výhody architektury GeForce RTX 50 s DLSS a Path Tracingem vyzkoušet na vlastní kůži, stačí si vybrat ten správný hardware v DATARTu. Elektrospecialisté na prodejnách vám rádi poradí, které notebooky s grafickými kartami řady GeForce RTX 50 ze širokého portfolia jsou pro vás ty pravé, od mainstreamových konfigurací pro studenty a běžné uživatele až po nabušené stroje pro tvůrce a náročné hráče. DATART XP je tu pro vás s vybavením, radou i servisem. DATART XP – Kryjeme záda gamerům.

Vybrané modely při online objednávce můžete mít na pobočce téměř okamžitě díky službě RYCHLART. Ta garantuje vyzvednutí na prodejně už do 30 minut.

ilustrace4_nvidia-datart-rtxgaming-07-2026 zdroj: Nvidia

Budoucnost herní grafiky už nevyžaduje kompromisy. Umělá inteligence dnes řídí vše od ostrosti obrazu až po generování snímků a realistické chování světla. A to nejlepší je, že se tento výkon díky moderním notebookům konečně vejde do batohu.

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Tagy:
inzerce Datart
Zdroje:
Inzerce, komerční sdělení / PR
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