Hraní jako v kině. Optoma Photon Life PK31 přináší 4K zábavu až na 150 palcích

Pokud tě už nebaví hrát hry a sledovat filmy na malém monitoru, máme pro váš řešení. Optoma Photon Life PK31 je lehký domácí projektor s 4K UHD rozlišením, moderní LED technologií a input lagem pouhých 4,6 ms. Ať už jsi filmový fanoušek nebo hráč, který chce herní akci vidět opravdu ve velkém, tohle zařízení posouvá zábavu na úplně novou úroveň.
Domácí kino bez složitého nastavování
Optoma Photon Life PK31 vypadá nenápadně, ale pod kompaktním designem skrývá překvapivě silný výkon. Díky automatické korekci vertikálního lichoběžníku se obraz srovná během několika sekund – žádné ladění, žádné nervy. Stačí zapnout, vybrat vstup a už se díváš na ostrý obraz přes celou zeď. Projektor váží málo (2,2 kg), takže ho snadno přeneseš z herního koutku do obýváku.
A obraz? 4K UHD rozlišení v kombinaci s 3LED technologií a podporou HDR i HLG vytváří neuvěřitelně detailní, kontrastní a přirozený výsledek. Díky pokrytí 90 % barevného prostoru DCI-P3 působí barvy živě a realisticky. Přesně tak, jak je zamýšleli tvůrci filmů i her.
Herní režim, který nezklame ani profíky
Model Optoma Photon Life PK31 byl od začátku navržen i pro hráče. Herní režim nabízí extrémně nízkou odezvu 4,6 ms při 1080p / 240 Hz, což znamená dokonale plynulý obraz bez zpoždění. Ideální pro FPS, závodní i sportovní tituly. Když k tomu připočteš obří 150palcovou úhlopříčku, získáš pocit, že jsi přímo v centru dění.
Projektor si rozumí s konzolemi nové generace i výkonnými herními PC, a při hraní zůstává překvapivě tichý. Žádné hučení, žádné přehřívání. Jen čistý a plynulý obraz.
LED světlo, které vydrží a vypadá skvěle
Zatímco klasické lampové projektory po pár stovkách hodin ztrácejí jas i kvalitu, LED model PK31 využívá moderní LED světelný zdroj, který vydrží až 30 000 hodin provozu a přitom si po celou dobu udržuje stabilní jas i barevnost. Na rozdíl od lampových projektorů se kvalita obrazu po pár stovkách hodin nesnižuje, takže se můžeš spolehnout na konzistentní výkon po celé roky.
Navíc LED technologie přináší živější barvy, nižší spotřebu energie a tišší chod. Prostě kombinaci, která dává smysl nejen pro hráče, ale i pro každého, kdo chce dlouhodobě kvalitní obraz bez starostí.
Víc zábavy, méně starostí
Photon Life PK31 zvládá všechno, co bys od domácího projektoru čekal. Filmy, seriály, streamování i hraní her. Díky vestavěnému 5W reproduktoru nemusíš hned sahat po externích bednách a připojení přes HDMI zvládne každé běžné zařízení. A pokud chceš sledovat filmy i bez plátna, není problém. Projektor nabízí i speciální režimy pro různé odstíny stěn.
Lepší obraz za nižší cenu
Zajímavé je i cenové srovnání. Zatímco lampový model Optoma UHD35x má cenovku 19 990 Kč, Photon Life PK31 se aktuálně během Black Friday prodává za 14 690 Kč. A přitom nabízí modernější technologii, delší životnost a minimální údržbu.
Projektor Optoma Photon Life PK31 je ideální volba pro každého, kdo chce 4K zábavu bez kompromisů. Ať už jde o filmy, seriály nebo hry. Nabízí špičkový obraz, plynulý herní výkon, tichý chod a snadné ovládání v jednom.