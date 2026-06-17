Hledáme posilu na pozici Junior IT Operations Specialist
zdroj: Dignity

Hledáme posilu na pozici Junior IT Operations Specialist

17. 6. 2026 9:45 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Baví tě technologie, programování, AI a hledání lepších řešení?

Chceš se učit a nebojíš se přemýšlet nad tím, jak věci fungují?

Možná hledáme právě tebe. 😊

Nemusíš mít za sebou roky zkušeností. Klidně můžeš být student, absolvent nebo někdo, kdo si programuje po večerech pro radost.

Důležité je, že tě technologie opravdu zajímají a chceš se posouvat dál.

V DIGNITY rozvíjíme několik firem, které spojuje online svět, technologie a chuť věci posouvat. Nejsme korporát ani byrokratický holding. V jedné firmě řešíme webové služby, v jiné online reklamu nebo technologie🙂

Budeš součástí Operations týmu, který pomáhá firmám ve skupině DIGNITY fungovat chytřeji, rychleji a efektivněji. Řešíme interní systémy, automatizace, AI nástroje i technologické vychytávky a zlepšení, která usnadňují práci ostatním týmům a lidem.

Co u nás budeš dělat?

  • pracovat s AI nástroji - zadávání, kontrola a vyhodnocování výstupů
  • pomáhat s automatizací procesů
  • podílet se na správě interních systémů
  • testovat a nastavovat nové nástroje
  • spolupracovat s kolegy napříč firmami (IT, účetnictví, marketing aj.)
  • hledat řešení, jak věci zjednodušit a zrychlit
  • upravovat a vytvářet jednoduché nástroje, šablony nebo integrace,
  • pomáhat s dokumentací, návody a podporou kolegů
  • učit se nové technologie a postupně přebírat složitější věci

S čím se u nás můžeš potkat? Používáme třeba:

Python, občas PHP, Make, Zapier, MySQL, MS SQL, PostgreSQL, Helios, Linux, Windows, macOS, desítky umělých inteligencí, vlastní servery a vlastní natrénované AI modely.

Hodit se ti budou, aneb co bys měl/a umět alespoň trochu:

  • základy programování v libovolném jazyce
  • lehce se orientovat v HTML / CSS / JS
  • zvládnout běžnou práci s Windows nebo MacOS
  • analytické myšlení
  • pečlivost, zodpovědnost a spolehlivost
  • chuť učit se a rozvíjet se
  • zájem o technologie a digitální svět

Plusové body:

  • databáze
  • AI nástroje
  • vlastní projekty nebo technické hobby

Pokud něco neumíš, ale chceš se to naučit, je to úplně v pohodě. Jde nám hlavně o mindset. Pokud tě technologie opravdu baví a chceš růst, rádi tě zaučíme.

Co nabízíme:

  • Skvělou příležitost získat cenné zkušenosti v oblasti technologií, AI a automatizace 💡
  • Podporu zkušených kolegů, kteří Tě rádi všechno naučí
  • Možnost rychle růst podle toho, co zvládneš a posouvat se směrem, který tě bude bavit
  • Lidský přístup a přátelskou atmosféru bez zbytečných formalit — u nás si všichni tykáme
  • Dlouhodobou full-time nebo part-time spolupráci 🤝
  • Nástup klidně ihned 😊

💛💜 U nás ti bude dobře…

  • Dostaneš pracovní notebook 💻

    • Jsme tým pohodových lidí, kteří si umí pomoct i zajít na drink 🍻

    • Sídlíme na Václavském náměstí — hned u metra🚇

    • Po zaškolení a plné samostatnosti se můžeme domluvit i na home office🏡

    • Nabízíme flexibilní pracovní dobu, sick days🤧 a možnost dalšího vzdělávání📚

    • Užívat si můžeš benefity jako virtuálního lékaře, multisportku 🧘🏻 příspěvek na jazyky, občerstvení v kanceláři 🍌 teambuildingy 🥂 nebo 3D tiskárnu

Tahle pozice je ideální odrazový můstek pro někoho, kdo chce získat zkušenosti a časem se posouvat dál v IT, automatizacích nebo operations.

Ozvi se nám — rádi Tě poznáme. 😊

📩 lenka.cizkova@dignity.cz

📞 603 88 13 48

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Tagy:
IT inzerce
Zdroje:
komerční sdělení / PR
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