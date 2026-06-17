Hledáme posilu na pozici Junior IT Operations Specialist

Baví tě technologie, programování, AI a hledání lepších řešení?
Chceš se učit a nebojíš se přemýšlet nad tím, jak věci fungují?
Možná hledáme právě tebe. 😊
Nemusíš mít za sebou roky zkušeností. Klidně můžeš být student, absolvent nebo někdo, kdo si programuje po večerech pro radost.
Důležité je, že tě technologie opravdu zajímají a chceš se posouvat dál.
V DIGNITY rozvíjíme několik firem, které spojuje online svět, technologie a chuť věci posouvat. Nejsme korporát ani byrokratický holding. V jedné firmě řešíme webové služby, v jiné online reklamu nebo technologie🙂
Budeš součástí Operations týmu, který pomáhá firmám ve skupině DIGNITY fungovat chytřeji, rychleji a efektivněji. Řešíme interní systémy, automatizace, AI nástroje i technologické vychytávky a zlepšení, která usnadňují práci ostatním týmům a lidem.
Co u nás budeš dělat?
- pracovat s AI nástroji - zadávání, kontrola a vyhodnocování výstupů
- pomáhat s automatizací procesů
- podílet se na správě interních systémů
- testovat a nastavovat nové nástroje
- spolupracovat s kolegy napříč firmami (IT, účetnictví, marketing aj.)
- hledat řešení, jak věci zjednodušit a zrychlit
- upravovat a vytvářet jednoduché nástroje, šablony nebo integrace,
- pomáhat s dokumentací, návody a podporou kolegů
- učit se nové technologie a postupně přebírat složitější věci
S čím se u nás můžeš potkat? Používáme třeba:
Python, občas PHP, Make, Zapier, MySQL, MS SQL, PostgreSQL, Helios, Linux, Windows, macOS, desítky umělých inteligencí, vlastní servery a vlastní natrénované AI modely.
Hodit se ti budou, aneb co bys měl/a umět alespoň trochu:
- základy programování v libovolném jazyce
- lehce se orientovat v HTML / CSS / JS
- zvládnout běžnou práci s Windows nebo MacOS
- analytické myšlení
- pečlivost, zodpovědnost a spolehlivost
- chuť učit se a rozvíjet se
- zájem o technologie a digitální svět
Plusové body:
- databáze
- AI nástroje
- vlastní projekty nebo technické hobby
Pokud něco neumíš, ale chceš se to naučit, je to úplně v pohodě. Jde nám hlavně o mindset. Pokud tě technologie opravdu baví a chceš růst, rádi tě zaučíme.
Co nabízíme:
- Skvělou příležitost získat cenné zkušenosti v oblasti technologií, AI a automatizace 💡
- Podporu zkušených kolegů, kteří Tě rádi všechno naučí
- Možnost rychle růst podle toho, co zvládneš a posouvat se směrem, který tě bude bavit
- Lidský přístup a přátelskou atmosféru bez zbytečných formalit — u nás si všichni tykáme
- Dlouhodobou full-time nebo part-time spolupráci 🤝
- Nástup klidně ihned 😊
💛💜 U nás ti bude dobře…
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Dostaneš pracovní notebook 💻
• Jsme tým pohodových lidí, kteří si umí pomoct i zajít na drink 🍻
• Sídlíme na Václavském náměstí — hned u metra🚇
• Po zaškolení a plné samostatnosti se můžeme domluvit i na home office🏡
• Nabízíme flexibilní pracovní dobu, sick days🤧 a možnost dalšího vzdělávání📚• Užívat si můžeš benefity jako virtuálního lékaře, multisportku 🧘🏻 příspěvek na jazyky, občerstvení v kanceláři 🍌 teambuildingy 🥂 nebo 3D tiskárnu
Tahle pozice je ideální odrazový můstek pro někoho, kdo chce získat zkušenosti a časem se posouvat dál v IT, automatizacích nebo operations.
Ozvi se nám — rádi Tě poznáme. 😊
📞 603 88 13 48